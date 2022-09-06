Время от времени тема открытия Абхазской железной дороги становится темой активных дискуссий как в Грузии, так и в регионе в целом. Происходит это раз в несколько лет, и первыми о такой возможности заговорили представители «Грузинской мечты» еще до прихода к власти.

Впрочем, одно дело говорить что-то, будучи в оппозиции, и совсем другое – во власти, когда становится ясной полная картина, к тому же за любую ошибку придется отвечать самим. В итоге, помыкавшись пару лет, ГМ махнула рукой на эту идея и постепенно перестала о ней говорить. Однако тема не потеряла актуальности, и в течение прошедших 10 лет ее время от времени поднимает Армения – главный потенциальный выгодополучатель транзита через Абхазию в Россию.

Для Еревана эта дорогa – не то чтобы прямо дорога жизни, но что-то очень близкое к этому: как известно, для Армении единственный маршрут, связывающий ее с главным стратегическим партнером – Россией, – проходит через грузинские горные перевалы, которые невыгодны со всех точек зрения – как погодной, так и логистической. В общем, Армении эта дорога нужна как воздух, и поэтому основным автором инициатив на этом направлении, как правило, выступает именно она.

Во всей этой десятилетней говорильне абхазская сторона занимала подчеркнуто негативную позицию в духе «Не очень-то нам оно и надо, но так и быть: если вы хотите, то можете признать нашу независимость, а потом мы подумаем». Учитывая прохладную позицию Грузии и гордое нежелание абхазов идти на какие-то контакты с заингурскими, нет ничего удивительного в том, что одной Армении для решения этого масштабного вопроса не хватило.

Однако, судя по всему, настроения в Сухуми меняются – сигналы о необходимости открытия транзитного движения на этот раз пошли от абхазской стороны. Пока полуофициально, на уровне специальной комиссии, однако мы прекрасно знаем нравы абхазской политики и понимаем, что ни о каком контакте с заингурскими никто бы и не заикнулся, если бы это не было санкционировано сверху.

Почему вдруг именно сейчас гордые абхазы сменили равнодушие на милость и заговорили о возможности восстановления железнодорожного транзита впервые за 10 лет, причем в ситуации, когда ни в Грузии, ни в Армении об этом никто слова не говорил уже 2-3 года как минимум? Возможно, в Сухуми увидели для себя новые возможности. Ведь одно дело – армянский транзит, который в силу скромных размеров страны довольно небольшой, и совсем другое – это логистика в направлении России сегодня.

Сегодня через Грузию в Россию едут караваны грузовиков не только из Армении, но и других стран – в условиях, когда логистическое сотрудничество Российской Федерации с другими странами осложнено, грузинское направление приобрело куда более серьезное значение, чем традиционный армянский транзит.

В Сухуми почуяли запах больших по местным меркам денег. Многокилометровые очереди на российско-грузинской границе наверняка оказали неизгладимое впечатление на абхазское руководство: они представили себе, какая манна небесная их ждет, если значительная часть этого груза пойдет по абхазским железным и, возможно, автомобильным дорогам. Конечно, суммы там в конечном итоге получаются не ахти какие, и для Грузии они не имеют такого уж решающего значения, но вот для Абхазии – совсем другое дело.

Вполне возможно, что об этом абхазское руководство попросили российские кураторы, которые на сегодняшний день заинтересованы в расширении транзитных возможностей между Россией и Грузией, и капризы-хотелки-нехотелки абхазской стороны особо во внимание не принимаются: взрослые дяди сказали «надо» – ну, значит, надо.

Вполне возможно, что такая открытость со стороны Сухуми имеет и другое объяснение – как известно, сегодня отношение абхазов к России находится на самом низком уровне года так с 1978-го, и все из-за пицундского санатория, который россияне хотят приватизировать, а абхазы уперлись так, будто это какой-нибудь космодром, а не простая гостиница, хоть и с большим прошлым.

Вполне возможно, что таким образом абхазские лидеры пытаются показать России: если что, вы не одни на белом свете, вон, есть заингурцы, которые нас упрашивают, в случае чего, можем согласиться.

Так это или нет или вообще информация об изменении позиции абхазской стороны фейк, мы узнаем в ближайшее время, однако основное, что можно сказать уже сейчас, – это то, что идея восстановления железнодорожного движения через Абхазию совершенно утопичная, так же, как она была таковой все прошедшие 30 лет.

В период «Грузинской мечты» неоднократно было ощущение, что дорога вот-вот откроется, однако всякий раз дело не шло дальше разговоров. И причина этого – отсутствие четкого ответа на вопрос: где ставим таможню, на Ингури или на Псоу? Грузинские сторонники открытия ЖД Абхазии рассматривают эту неувязочку как незначительную техническую проблему, однако на самом деле это никакой не технический, а самый что ни есть основной вопрос: где начинаются и где заканчиваются границы Грузии?

Граница там, где таможенный пункт, и считать это небольшой и легко разрешимой загвоздкой – верх легкомыслия. Прошло уже 10 лет после того, как эта тема была впервые поднята, но именно отсутствие согласия по вопросу границы и таможни является главным и в обозримом будущем непреодолимым препятствием.

В качестве решения многие в Грузии предлагают некий лягушачий документ о неких «коридорах», предусматривающий задействование мудреной схемы с участием некоей швейцарской компании, которая будет контролировать грузопоток в Абхазию вместо грузинской стороны. Это соглашение было результатом долгих усилий западных экспертов, которые должны были придумать загогулину, позволяющую Грузии санкционировать принятие России в ВТО, но при этом формально сохранить лицо.

Ни у тех, кто этот документ разработал, ни у тех, кто подписал, и в мыслях не было, что какие-нибудь блаженные решат его взять да и выполнить на удивление всему миру. Таким образом, за последнее время не произошло ничего такого, что сделало бы возможным задействование железной дороги, в сравнении с прошедшими 10 годами – при всем уважении к Армении.

Да и вообще, сейчас Грузия не должна предпринимать никаких активных действий на абхазском направлении – впервые за 30 лет мы получили реальность, в которой самое лучше, что мы можем сделать, это сидеть на берегу и ждать, пока по реке проплывет труп врага.

Произойдет это небыстро, но ждать 30 лет, скорее всего, не придется.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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