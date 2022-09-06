В Сухуме в особняке Вильгельмины Дундер российский искусствовед Мария Швец выступила с публичной лекцией «Пять принципов архитектуры модерна». Ее пригласили в Абхазию Сабина Агрба и Лана Чхинджерия – авторы проекта «Сухумский модерн». Образовательную лекцию для сухумской публики об архитектуре модерна искусствовед из Санкт-Петербурга Мария Швец прочла в особняке Вильгельмины Дундер. Он был построен в 1898 году, и это одно из красивейших зданий Сухума, расположенное у подножия горы Хатхуа (Трапеция). Именно здесь год назад было положено начало проекту «Сухумский модерн». Его воплощают в жизнь молодые абхазские архитекторы Сабина Агрба и Лана Чхинджерия, сотрудницы департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии. Поддерживает проект и помогает в реализации авторских идей Абхазский общественный фонд развития «АМШРА».

Сабина Агрба рассказала, что подписана на Марию Швец в Инстаграме. Она написала ей и пригласила в Абхазию. Идея воплотилась в жизнь, и Мария Швец приехала в Сухум с лекцией «Пять принципов архитектуры модерна». Мария Швец – искусствовед, преподаватель истории искусств и основатель образовательного проекта «Bermoods», автор книги «Главное в истории русского искусства». Визит в Сухум продлится всего два дня, но Мария успела прогуляться по городу и поделилась впечатлениями:

– Какое впечатление на вас произвел город?

Город очень понравился, потому что здесь соединяется историческая архитектура XIX века с тропическим ландшафтом и тропической природой

– Я у вас в первый раз, и мне вообще-то город очень понравился, потому что здесь соединяется историческая архитектура XIX века с тропическим ландшафтом и тропической природой. Это создает очень приятную и жизнерадостную картину. И на самом деле сразу представляешь, как жили люди в XIX веке во всех этих особняках. Очень жаль, что не во все можно войти внутрь, я знаю, что до сих пор многие особняки в частных руках, но то, что я вижу снаружи, тоже очень интересно. – Сегодня вы прочитали замечательную лекцию о модерне. Сухум с точки зрения архитектуры модерна что, на ваш взгляд, из себя представляет? – Это город, который отражает все те тенденции архитектуры модерна европейского уровня, которые на тот момент были. То есть вот мы сегодня поговорили об основных принципах архитектуры модерна, и, по идее, можно погулять по Сухуму и все эти принципы наглядно увидеть. Я не знаю, если честно, работали тут какие-то столичные архитекторы или только местные, но они создавали здания, вполне достойные конкурировать с европейскими или столичными образцами. – Есть ли что-то своеобразное в архитектуре модерна сухумских зданий? – Их делает своеобразным уже их расположение, потому что сегодня я прогуливалась и увидела дачу Даля, если это была она. И то, что она стоит на горе, окруженная вот такими тропическими растениями, это уже создает особую прелесть сухумского модерна. Но в целом я понимаю, что здесь внедряются какие-то южно-восточные мотивы, которые нехарактерны для московского или тем более петербургского модерна. Но это тоже вполне логично и закономерно из-за расположения этих зданий на юге.

– А состояние зданий? Что бы вы об этом сказали? – Состояние зданий, конечно, грустное, хотелось бы увидеть их отреставрированными. Понятно, что это очень дорогое предприятие, и, тем не менее, я, если честно, ожидала худшего, я была наслышана о том, что здесь в тяжелом состоянии находятся памятники модерна. Но сегодня, прогуливаясь по набережной, я увидела, что некоторые здания и сооружения освоены, это очень приятно видеть. Пусть у них не хватает каких-то исторических архитектурных деталей или это не какая-то реставрация на высшем уровне, но то, что они остаются жилыми, или то, что они живы благодаря тому, что в них люди живут и что-то делают, это очень радостно! Это, наверное, важнее, чем просто отреставрировать и они бы стояли пустыми. Конечно, хотелось бы увидеть Сухум, скажем так, в красках, чтобы все эти здания были отреставрированы. Это было бы замечательно. – Существует ли у города какой-то план или порядок в архитектуре? Можно ли сказать, что модерн преобладает?

Мне показалось, что здесь больше зданий в духе эклектики, это здания, в которых сочетаются элементы различных исторических стилей уже прошедших эпох

– Я, конечно, по всему городу еще не прогулялась и не успела его как следует изучить, потому что приехала в очень короткую командировку. Но в целом то, что я видела, мне показалось, что здесь больше зданий в духе эклектики, это здания, в которых сочетаются элементы различных исторических стилей уже прошедших эпох. Такие здания перемежаются с памятниками в стиле модерн, и мне кажется, что эклектики больше. Но, возможно, это поверхностное впечатление, потому что я издалека видела некоторые модерновые виллы и особнячки, но подойти к ним у меня не было возможности. А то, что было в шаговой доступности, это, скорее всего, эклектика. – Для вас, как для искусствоведа, интересен город или это, скорее, какое-то депрессивное ощущение от того, что здания в таком состоянии? – Может быть, я оптимист, но когда я вижу исторические здания в таком состоянии, то мне хочется мечтать о том, как будет, когда их все отреставрируют. Грустить об этом, наверное, непродуктивно. Мне кажется, что если сами жители будут занимать активную позицию, будут показывать, что для них это важно, что есть спрос на это, что это интересно, что люди интересуются историческими стилями и архитектурой, то, наверное, это в итоге даст плоды. А у меня остаются на самом деле очень светлые ощущения от вашего города, потому что это просто поле работы, которую еще только предстоит сделать! Сабина Агрба говорит, что цель проекта «Сухумский модерн» – привлечь внимание к историческим зданиям, заинтересовать сухумчан и гостей столицы, помочь им окунуться в прошлое города: