Обзор грузинской прессы

«Должно ли правительство Грузии соглашаться на транзит грузов через Абхазию?» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Часть грузинских экспертов уверена в том, что это определенный жест Москвы в адрес Тбилиси. Кроме того, напоминает политолог Мамука Арешидзе, на схожий шаг в середине августа пошли и представители Цхинвали:

«Регион был полностью изолирован три года, рядовые граждане не могли попасть на контролируемую грузинскими властями территорию, а новый де-факто президент Алан Гаглоев издал т.н. указ, согласно которому «граница» будет открываться на 10 дней каждый месяц. Без включения Москвы этого бы не произошло. Таким образом в России заявляют, что в какой-то мере ценят взвешенную политику, которую сегодня проводит Грузия в контексте геополитической ситуации… Это определенный шаг со стороны Сухуми и Цхинвали, но я в этот шаг не верю. Однако это не означает, что транзит не будет открыт, конечно, откроют, но это не изменит политической ситуации, и такие жесты не изменят ситуацию для нас».

Ранее против транзита товаров через Ингурский мост выступили некоторые политики. К примеру, лидер грузинской партии «Европейские демократы» Паата Давитая заявил, что это угроза для грузинского государства. «Россия пытается найти новый путь для грузов через Абхазию, тем самым, с одной стороны, укрепляя «независимость» Абхазии, а с другой стороны, превращая этот путь в бесконтрольный – для контрабанды», – сказал политик.

Количество европейских туристов, посещающих Грузию, в текущем году значительно сократилось, об этом в эфире интернет-телевидения «Палитраньюс» заявила отельер Майя Мурачашвили. Зато увеличился приток гостей из стран Персидского залива и Ближнего Востока, отмечает специалист:

«В этом году туризм начал оживать, естественно, тенденции позитивные, особенно после 2020-21 годов. Однако дойти до показателей 2019-го нам все же пока не удается. Если сравнивать с показателями того года, можно сказать, что в текущем восстановилось лишь 50% туризма. Приток туристов из Европы значительно сократился, а они тратят больше, чем гости из стран Персидского залива. Со стороны Грузии, со стороны Департамента туризма и государства больше внимания уделялось странам Персидского залива. Были добавлены чартерные рейсы с некоторыми странами и т.д. В итоге, мы получили то, что получили».

Естественно, на туристические потоки серьезное влияние оказывает война в Украине, продолжает специалист, однако есть и другие аспекты, к примеру, Грузия не принимала участия во многих международных туристических выставках. Частный сектор призывает правительство страны в будущем году сделать акцент именно на Европе, говорит Майя Мурачашвили.

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Члены грузинской сборной по баскетболу комментируют инцидент, который имел место во время матча с Турцией. В конце матча между баскетболистами произошла потасовка, после чего с поля были удалены Фуркан Коркмаз (Турция) и Дуда Санадзе (Грузия). Позже турецкий спортсмен заявил, что на него напали и по пути в раздевалку. В интервью греческому изданию Totalbasket Санадзе рассказал, как возник конфликт:

«Я сказал ему (Фуркану Коркмазу), что был глупый штраф, а у него была такая реакция, я честно говорю, я очень удивился, в итоге мы оказались друг напротив друга. Он орал мне, что еще увидится со мной в раздевалке. Это был очень плохой инцидент. Грузия и Турция – дружественные страны, между нами не должно происходить подобного», – цитирует Санадзе спортивное информационное интернет-агентство crystalsport.

Своим мнением о том, что случилось во время игры, поделился в соцсети капитан грузинской сборной Торнике Шенгелия.

«Обе стороны могли избежать этого инцидента, однако мы – люди, и наша реакция на провокацию была естественной. Когда конфликт начинается на поле, он должен там же и закончиться, и членов команды противника нельзя заталкивать в раздевалку для продолжения драки, особенно на глазах у семьи, друзей и тысяч болельщиков. Кроме того, когда мы шли в раздевалку, в наш адрес не заканчивались крики и различные жестикуляции, чтобы еще больше нас раздразнить. Турецкие СМИ же представили иную картину, что вызвало агрессию у турецких болельщиков. Они нападают на нас и наши семьи в социальных сетях с оскорбительными и угрожающими текстами», – написал Торнике Шенгелия.

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