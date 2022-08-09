Украина призывает Запад не забывать о грузино-российской войне 2008 года, а Тбилиси – определиться наконец с внешнеполитическим вектором. В «Грузинской мечте» в ответ назвали представителей Киева враждебными стране людьми, а потому не заслуживающими внимания. Но многие на Западе согласны с утверждениями украинских политиков – очень скоро Грузии придется определяться.

Никто не просит Грузию принять то или иное решение ради Украины. Но она должна выбрать, поддерживает ли людоедов или свободу. Так советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на утверждения властей Грузии о попытках неких сил открыть в стране второй фронт. Кроме того, Тбилиси отвергает обвинения Киева в сотрудничестве с Москвой, заявляя, что не было представлено ни одного доказательства. На это в интервью грузинской службе Голоса Америки Подоляк ответил:

«Доказательства могут быть лишь юридическими. Они будут представлены по линии МИД. Если возникнет необходимость предоставления доказательств, мы представим их в полном виде. Поверьте, так же, как в Европе и Америке, мы внимательно наблюдаем за всеми, за тем, что делают те или иные частные бизнесы и компании, действующие в различных юрисдикциях. Мы все это изучаем. Вы ведь понимаете, что в то время, как весь цивилизованный мир вводит санкции, ни одному лицу не будет позволено делать на этом деньги».

При этом Подоляк заявил о необходимости ввести санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили, «как и против всех тех, кто имеет бизнес-отношения с российскими теневыми компаниями».

Что касается заявлений руководства «Грузинской мечты» о неких попытках втянуть Грузию в войну с Россией, Подоляк задает встречный вопрос:

«А разве Грузия уже не в войне? Разве у нее нет проблем в Южной Осетии и Абхазии? Или это красивые регионы? Там ведь криминальные анклавы…»

В «Грузинской мечте» не замедлили с ответом. Председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили назвал украинского чиновника враждебно настроенным Грузии, а потому неинтересным:

«Меня не интересуют легкомысленные, абсурдные позиции людей, враждебно настроенных по отношению к нашей стране. Поэтому все те люди, которые делают заявления против интересов нашего народа и страны, суверенитета страны, не могут рассматриваться нами как лица, с которыми мы хотим иметь дело. Эти люди делают вещи, которые враждебны нашей стране. Интересы нашей страны ничего для них не значат».

Примечательно, что незадолго до этого, в 14-ю годовщину грузино-российской войны, об интересах Грузии вспомнил президент Украины. В своем обращении Владимир Зеленский провел параллели между августом 2008-го и февралем 2022-го, призвав мировое сообщество не забывать о том, что 14 лет назад Москва совершила акт агрессии против Тбилиси:

«В эти дни вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году. Много разговоров о предпосылках для той войны, о ее последствиях. О том, как отказ предоставить Украине и Грузии в том году План действий по членству в НАТО увеличил наглость российского руководства. Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое. Поэтому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать. Вызовы, существовавшие тогда, и сейчас очень актуальны. И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена. Только сейчас мир стал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и привлечения к ответственности любых агрессоров. 2008-й, 2014-й, 2022-й – у начавшихся в эти годы войн разный масштаб и характер, но один смысл произошедшего: региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали».

Заявление Зеленского о том, что война 2008 года не может быть просто очередной страницей в истории, которую нынешние грузинские власти пытаются перевернуть, среди руководства «Грузинской мечты» понимания не встретило.

Зато о попытке нынешней партии власти усидеть на двух стульях все более открыто говорят на Западе. И если руководство стран-партнеров Грузии пока предпочитает обходиться дипломатическими намеками, то в экспертном сообществе об этом заявляют прямым текстом. Так, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уверен, что Грузии пора определиться, чего она хочет на самом деле и действительно ли она хочет быть с Западом.

По мнению бывшего высокопоставленного военного, сегодня грузинское общество разделено:

«Хотят ли они быть частью Запада, где у молодежи больше возможностей? Хотят ли экономического развития? Хотят ли быть с американцами и европейцами? Я не уверен, что правительство действительно этого хочет, потому что этого не хочет Россия».

Ходжес также прокомментировал войну 2008 года. По его словам, Запад наивно полагал, что Москва выполнит свои обязательства. Но даже спустя 14 лет она все еще оккупирует грузинские территории. По мнению американского генерал-лейтенанта, сегодня Запад правильнее воспринимает ситуацию. Но для того, чтобы Грузия получила помощь, как сейчас ее получает Украина, правительству и народу страны необходимо ответить на главный вопрос – какой путь выбрать. При этом окно возможностей, по мнению генерала, не может быть открыто вечно.

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