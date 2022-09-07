«Ход королевы» – Netflix заключил мировое соглашение с Ноной Гаприндашвили

Netflix заключил мировое соглашение с легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили.

Напомним, что предметом спора был кульминационный эпизод нашумевшего сериала «Ход королевы» (The Queen’s Gambit), в котором Гаприндашвили упоминается как женщина, никогда не игравшая с мужчинами. В действительности же, к 1968 году, к которому относится эпизод, она сыграла против не менее 59 мужчин-шахматистов, в том числе не менее десяти гроссмейстеров.

Шахматистка обратилась в американский суд осенью 2021 года, обвинив создателей сериала в «наглой, крайне сексистской и унизительной лжи» и обесценивании ее достижений.

Netflix согласился урегулировать иск после годовой судебной тяжбы. Условия, на которых урегулирован спор, не разглашаются, пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на издание Variety.

«Стороны довольны тем, что вопрос был решен», – заявил адвокат Александр Руфус-Айзекс, представлявший интересы Гаприндашвили.

«Мы рады, что вопрос был решен», – сказал представитель Netflix.

Ранее Netflix пытался отклонить иск, указывая, что они имели право на художественный вымысел. В начале 2022 года суд отклонил этот аргумент, указав, что обладание широкой лицензии не позволяет создателям сериала клеветать на реальных людей.

Netflix обжаловал решение в Апелляционном суде девятого округа США, но во вторник дело было прекращено после заключения сделки.

Нона Гаприндашвили пять раз становилась чемпионкой мира по шахматам – с 1962 по 1978 год. Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году Гаприндашвили получила приз «Шахматный Оскар».