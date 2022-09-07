Турция оспорит в Спортивном арбитражном суде результат матча с Грузией

Турецкая федерация баскетбола подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) с требованием пересмотреть результат группового этапа «Евробаскета» с командой Грузии. Об этом сообщается на сайте федерации.

Президент турецкой федерации Хедо Туркоглу при этом раскритиковал решение ФИБА отклонить протест сборной Турции по поводу результата матча.

По информации портала Eurohoops, Туркоглу поставил под сомнение и решение ФИБА проводить чемпионат Европы в «странах третьего мира – таких как Грузия». Обратился он и к грузинской стороне.

«Если у них хватит смелости, то пусть покажут видеозаписи с камер, мы будем ждать», – сказал Туркоглу.

4 сентября Грузия одержала победу со счётом 88:83 по итогам двух овертаймов, однако Турция подала протест – после потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

В ФИБА отклонили протест турецкой команды, объяснив это тем, что, несмотря на ошибку со временем матча, сборная Турции не смогла представить доказательства, согласно которым ошибка повлияла бы на исход встречи.

Расследование действий игроков и членов команд, связанное с массовой потасовкой, в данный момент продолжается. Турецкая сторона утверждает, что на игрока команды Фуркана Коркмаза напали в коридоре раздевалки «Тбилиси Арены».

Федерация баскетбола Грузии считает, что в нагнетании ситуации во время матча виновен главный тренер сборной Турции Эргин Атаман. В грузинской федерации заявили, что «он не уклонялся от непристойных жестов в адрес судей и зрителей», а ранее публично выступал с оскорбительными заявлениями.