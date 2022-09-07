«Амцахара» называет абхазскую оппозицию «неэффективной» и «неавторитетной»

В провластной партии «Амцахара» упрекают абхазскую оппозицию, выступающую против ратификации соглашения о передаче России госдачи «Пицунда». В заявлении партии говорится, что «нынешняя оппозиция предельно неэффективна», «уже давно неавторитетна» и «непопулярна».

«Ее представители не считаются ни с чьим мнением и раздают свои моральные оценки гражданам страны. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем активизацию людей с тёмным прошлым и сомнительной репутацией. Нынешние оппозиционеры осознанно избирают провокационную форму подачи материала, стимулируя тем самым повышение градуса в обществе», – сказано в заявлении.

«Амцахара», в частности, критикует экс-президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба, выступившего против передачи Москве объектов в Пицунде.

Провластная партия также призвала ветеранов войны к сдержанности в их высказываниях. В «Амцахара» считают, что заявление Героя Абхазии Вианора Ашба от имени Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» в адрес посла России Михаила Шургалина и абхазского лидера Аслана Бжания было оскорбительным.

«Что касается формирования «антироссийских настроений» и «ревизии взаимоотношений с Россией» – заявляем, что в абхазском обществе нет таких настроений. Партия «Амцахара» всегда выступала за качественное улучшение отношений с Россией, не ставя под сомнение наши братские отношения и стратегический союз, так как это исторический выбор нашего народа, оплаченный дорогой ценой», – сказано в заявлении.