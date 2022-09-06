В администрации президента Абхазии состоялась встреча Аслана Бжания с представителями Общественной палаты и общественности. Главным предметом обсуждения вновь стало российско-абхазское соглашение по госдаче «Пицунда». Стороны повторили старые аргументы и привели новые. Президент предложил создать группу из юристов для экспертизы текста соглашения.

Вчера в администрации президента Абхазии состоялась встреча главы государства Аслана Бжания и ряда других руководителей страны с представителями общественности и членами Общественной палаты. В центре внимания была ситуация, связанная с межправительственным соглашением между Абхазией и Россией о госдаче «Пицунда», поступившим на ратификацию в парламент.

Вокруг этого соглашения в Абхазии вот уже больше двух месяцев бушуют страсти. Может ли эта встреча стать началом некоего движения противоборствующих лагерей навстречу друг другу?

Член Общественной палаты Сократ Джинджолия поблагодарил главу государства за то, что он принял предложение Общественной палаты об организации диалога между властями и представителями различных политических и общественных организаций. «Невозможно жить и созидать, находясь в условиях постоянных дрязг», – подчеркнул он.

Общественный деятель Леван Микаа, говоривший, как и большинство других ораторов на встрече, на абхазском языке, заявил:

«Нас привело сюда беспокойство о будущем нашей страны, наших детей. Мы общались с разными людьми, представителями разных общественных и политических организаций, все они выражают обеспокоенность решением, принятым по госдаче «Пицунда». Если бы речь шла только о территории вокруг зданий на госдаче, – это одно, а тут по соглашению в собственность передается половина Пицунды плюс акватория».

Он процитировал статью 22, в которой говорится, что «абхазская сторона не предъявляет российской стороне претензий, касающихся возмещения ущерба, нанесенного юридическим или физическим лицом недвижимому имуществу, природным ресурсам, культурным и историческим ценностям абхазской стороны действиями военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Абхазская сторона принимает на себя урегулирование претензий, которые могут быть выдвинуты третьей стороной в связи с указанными действиями».

Микаа призвал президента отозвать текст соглашения, представленный в парламент на ратификацию, доработать документ и четко отразить в нем интересы не только российской стороны, но и абхазской.

Аслан Бжания отметил, что в процитированном фрагменте речь идет о действиях военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. И далее процитировал ту часть статьи, где речь идет о том, что «возмещение ущерба, причиненного абхазкой стороне, а также выплата компенсаций юридическим или физическим лицам и их наследникам, если этот ущерб был причинен в результате действий военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала, членов их семей, осуществляется российской стороной».

В какой-то момент, полемизируя с оппонентом, он сказал, что у него такое ощущение, что они с ним читали разные документы. При этом президент не раз повторял, что сам он не юрист, и предложил собрать группу юристов и провести экспертизу текста соглашения. Причем в эту группу должны войти люди, предложенные как властной командой, так и общественностью.

Аслан Бжания обратил внимание участников встречи на то, что, в отличие от соглашения, подписанного по госдаче в этом году, в договоре от 1995 года российская сторона имела право предоставлять часть объектов госдачи в аренду. И добавил то, о чем уже подробно говорил на недавней встрече с членами Общественной палаты: российская сторона обязана использовать объект исключительно в целях, обозначенных в соглашении; в противном случае оно может быть расторгнуто.

Бывший глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария высказал убеждение, что нельзя было подписывать это соглашение без предварительного обсуждения. «Как добраться морем, к примеру, от Пицунды до Лдзаа, если мы допускаем отчуждение участка акватории вдоль госдачи?» – задался он вопросом. «Земля и акватория никому не отдаются в собственность, не отчуждаются, – повторил президент. – Вопрос о госдаче возник не вдруг. На разных встречах с высокопоставленными политиками России он периодически поднимался. Я не хотел бы, чтобы этот вопрос в какой-то степени осложнил союзнические отношения Абхазии с Россией».

На предложение Ладария отозвать из парламента внесенное на ратификацию соглашение Бжания ответил: «Парламент – это отдельная ветвь власти. Он разберется. Существует определенный порядок рассмотрения подобных вопросов», – и вновь предложил сформировать группу юристов.

Премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что работа в этом направлении уже ведется: «Юристы работают, надо, чтобы к ним присоединились юристы, кандидатуры которых представит общественность».

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба напомнил, что госдача с шестидесятых годов прошлого века является режимным объектом. По договору 1995 года эта территория находится в безвозмездном, бессрочном пользовании российской стороной. Что касается соглашения 2022 года, то в его первоначальном варианте присутствовали гораздо более неприемлемые для абхазской стороны статьи, но они были изменены. Он продолжил:

«Дальше наши дети, потомки наши будут решать. Какие отношения с Россией будут через 49 лет, мы не знаем. Есть возможность пересмотреть его (соглашение). Кроме того, в нынешнем соглашении четко записано, что никому, кроме высших должностных лиц Российской Федерации, отдыхать там нельзя. Вот мы чего хотим, я вообще не знаю. Мы сегодня, если посмотреть средства массовой информации, такую волну негатива в наших отношениях с Россией подняли… Это не в наших интересах. А на ситуацию надо смотреть в общем контексте, во взаимосвязи с тем, что происходит в мире сегодня. Вы видите, что взаимоотношения России и Грузии меняются. Туннель собираются строить, связать Россию с Грузией. Расширяют в Верхнем Ларсе пропускные возможности… Я хочу вам сказать, что при таком раздрае никакой перспективы для нашего государства быть не может. Вот сегодняшняя встреча – очень хорошая. И она должна перспективу иметь и в дальнейшем. Давайте и дальше обсуждать проблемы вместе и думать о том, как сохранить наше государство в этом меняющемся мире, а не о том, как друг другу насолить».

Геннадий Цвижба заявил, что никто не говорит о том, что нужно отобрать госдачу у российской стороны. Но вопрос о ратификации соглашения объединил в протестных настроениях даже тех, кто был в разных политических лагерях. «Используйте всех нас для того, чтобы отстаивать интересы абхазского государства», – сказал он, обращаясь к президенту.

Герой Абхазии Вианор Ашба согласился с предложением создать рабочую группу из числа юристов и поработать над текстом соглашения. «Но я против передачи территории госдачи в собственность другому государству. Президенты приходят и уходят, и если кто-то сменит Путина, что будет с госдачей?» – спросил он.

Президент поручил руководителю своей администрации Джансуху Нанба определить двух-трех юристов для включения в рабочую группу.

За встречей по телевидению следил и общественно-политический деятель Нугзар Агрба. Вот что он сказал о ней «Эху Кавказа»:

«Я впервые увидел, может, за все последнее время культурный разговор в соответствии с требованиями абхазского этикета. Мне очень понравились выступления Левана Микаа, Гены Цвижба, Ладария… Ну, всех, всех, кто выступил… Я скажу честно: я на стороне тех, кто сидел вчера напротив Бжания. И они сказали: «Все бывает в этой жизни. Когда на международных переговорах приходится в неудобном положении находиться, стыдно в чем-то отказать, мы вам поможем, на себя какую-то ответственность возьмем. Но надо, чтобы документ был доработан». Но и аргументы Бжания тоже были сильными, когда он сравнивал договор 95-го года с нынешним. И слава богу, что такой разговор состоялся. И очень приятно, что президент идет на такой диалог. Идет свободно, открыто. Это очень хорошо».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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