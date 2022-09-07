В результате продолжительного судебного разбирательства компания Netflix заключила мировое соглашение с легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили. Подробности урегулирования остаются конфиденциальными, однако адвокаты чемпионки утверждают, что она полностью удовлетворена решением.

Поводом для судебного процесса был эпизод в финале первого сезона нашумевшего сериала «Ход королевы» (The Queen’s Gambit), в которой диктор описывает Гаприндашвили как «чемпионку мира среди женщин, которая никогда не играла на турнирах с мужчинами». Согласно иску, к 1968 году, когда произошел рассматриваемый эпизод, она играла как минимум с 59 соперниками-мужчинами. Шахматистка обратилась в американский суд осенью 2021 года, обвинив создателей сериала в «наглой, крайне сексистской и унизительной лжи» и обесценивании ее достижений.

В январе Netflix пытался отклонить иск, утверждая, что произведение является вымышленным и что «любая творческая свобода, которую взяли на себя его авторы, должна быть защищена Первой поправкой». Netflix обжаловал решение в апелляционном суде девятого округа США, однако федеральный судья отклонил этот аргумент и дал тяжбе ход. В итоге 6 сентября дело было прекращено после заключения сделки.

На сегодняшней пресс-конференции адвокаты Ноны Гаприндашвили подтвердили, что Netflix согласился урегулировать иск с Ноной Гаприндашвили, которая требовала возмещения ущерба в размере пяти миллионов долларов в отношении «умаляющего ее достижения» эпизода в удостоенном премии «Эмми» сериале.

Каха Шарабидзе, ссылаясь на конфиденциальность, не уточнил условий, на которых было достигнуто соглашение между сторонами. По его словам, решение апелляционного суда США является прецедентным:

«Инстанция установила, что «произведение искусства не представляет собой зону, свободную от диффамации, т.е. высказываний, оскорбляющих честь и достоинство, и это не освобождает от ответственности за клеветнические настроения, совершенные в рамках художественного произведения». Инициатива переговоров по урегулированию исходила со стороны суда, данный процесс осуществлялся через выбранного судом посредника, который завершился достижением соглашения».

«Мы удовлетворены тем, что результат отвечает интересам госпожи Ноны», – сказала другой адвокат Майя Мцариашвили. По ее словам, ход судебного разбирательства оказался «быстрым и эффективным».

Что касается исправления содержания сериала Netflix, которое также оспаривала Нона Гаприндашвили, то, по словам Майи Мцариашвили, текст останется без изменений, хотя и без этого после суда всем стало известно, что «Нона Гаприндашвили – грузинский гроссмейстер», игравшая и против мужчин.

«Главная история заключалась в том, что в сериале была опубликована неверная информация, что госпожа Нона никогда не играла среди мужчин и что она русская. В результате судебных разбирательств дела сегодня обстоят следующим образом: вся мировая пресса, не только шахматная общественность, освещает это событие в третий раз: первый раз это произошло при подаче иска, второй – при судебных разбирательствах и сегодня, при оглашении вердикта. И уже никто в мире не сомневается, что госпожа Нона – легенда грузинских шахмат. Теперь все знают, что Netflix исказил истину. Если раньше, в советский период, госпожу Нону называли советской шахматисткой, то сегодня ее называют лишь легендой грузинских шахмат, а мы, грузины, оставили очень большой след в истории американского правосудия, американской суд принял прецедентное решение», – заявила Майя Мцариашвили.

Нона Гаприндашвили, которая начала профессионально заниматься шахматами в 13 лет, выиграла чемпионат мира среди женщин в 1961 году в возрасте 20 лет. Она успешно защитила титул четыре раза с 1962 по 1978 год, а также получила 25 медалей на шахматных олимпиадах. Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году Гаприндашвили получила приз «Шахматный Оскар».

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