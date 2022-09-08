Российская сторона опубликовала соглашение по госдаче «Пицунда»

Российской посольство в самопровозглашенной республике Абхазия опубликовало на своем официальном сайте соглашение о передаче России госдачи «Пицунда».

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» опубликовано на русском и абхазском языках.

В документе указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу соглашения.

Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.

На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.

В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.

Эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Абхазии, сказано в соглашении.

Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.