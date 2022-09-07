Противостоящие политические силы в Абхазии не могли не скрестить шпаги в информационном пространстве из-за российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда». Оппозиция призывает президента отозвать документ из парламента и таким образом снять напряженность в обществе, а провластная партия «Амцахара» обвиняет оппонентов в попытках подорвать отношения со стратегическим партнером.

Наблюдатели давно обратили внимание на такую закономерность внутриполитической жизни в Республике Абхазия: партии и общественные организации, которые после смены власти в стране оказываются в оппозиции, как правило, разрастаются в числе и начинают создавать разного рода коалиции, их же политические оппоненты, став провластными, и активность снижают, и в количестве «ужимаются». Так было после смены властных команд и в 2005 году, и в 2014-м, и в 2020-м…

Сейчас наступил момент для очередного обмена полемическими заявлениями политических сил в связи с острой дискуссией в обществе из-за межправительственного соглашения между Абхазией и Россией о госдаче «Пицунда».

Так, вчера, 6 сентября, оппозиционная республиканская общественная организация «Аидгылара» опубликовала заявление, в котором говорится, что в РОО пристально следили за ходом встречи 5 сентября президента страны с представителями общественности с участием членов Общественной палаты. И далее:

«РОО «Аидгылара» неоднократно заявляла о том, что «Соглашение о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» противоречит Конституции Республики Абхазия, действующему законодательству, не соответствует национальным интересам страны, и единственным верным решением является отзыв из Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия проекта закона о ратификации соглашения, внесение в него изменений и только потом ратификация. Именно это мы требовали от действующей власти. Предложенный президентом на встрече с общественностью вариант совместной работы юристов администрации президента и юристов от общественности для выработки согласованной позиции по внесению изменений и дополнений в соглашение, только доказывает необходимость отказа от ратификации соглашения. Логика президента непонятна. С одной стороны, президент признает необходимость внесения изменений, с другой – отказывается отозвать проект Закона о ратификации из парламента. Ничем иным, как попыткой затягивания времени и введения в заблуждение общественности, мы в РОО «Аидгылара» достигнутую на встрече договоренность не воспринимаем. Бжания А.Г. не может не знать, что в соответствии с действующим законодательством внести изменения в подписанное соглашение без его отзыва из Народного собрания – Парламента Республики Абхазия невозможно. Вместе с тем заявляем, что действия власти не снимают напряженность в обществе, не снижают протестные настроения и не способны разрешить существующие противоречия, связанные с передачей в собственность объектов госдачи «Пицунда».

В завершение РОО «в очередной раз» обратилось к президенту с требованием отозвать из парламента проект закона о ратификации соглашения, считая это «единственным верным решением, призванным снять напряженность в обществе и стабилизировать ситуацию в стране».

Представители оппозиционных общественных организаций «Абхазское народное движение», «Аруаа» и партий «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии» вчера же опубликовали совместное заявление, в первом пункте которого также предложили президенту отозвать из парламента соглашение о госдаче «Пицунда».

А поздно вечером вчера внимание абхазской общественности было привлечено к передаче Абхазского телевидения «Прямой эфир», где в течение более полутора часов трое сторонников ратификации данного соглашения – министр юстиции Анри Барциц, общественный деятель Давид Пилия и замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава – обменивались аргументами и контраргументами с тремя ее противниками: юристом Центра гуманитарных программ Саидом Гезердава, общественным деятелем и блогером Тенгизом Джопуа и экс-кандидатом в парламентарии седьмого созыва Алхасом Асландзия. И вот на что тут хочется обратить внимание: будучи убежденным противником нынешней редакции соглашения, Гезердава в своем заключительном слове тем не менее сказал:

«Я не вижу сейчас возможности отзыва президентом договора, потому что он уже поступил в парламент, и здесь возможен только следующий шаг: парламент ратифицирует, либо не ратифицирует. Но я хотел бы высказать свою точку зрения, которая уже известна, и призвать не ратифицировать его, чтобы все-таки обдумать… И не надо затягивать, нужно сразу приступить к тому, чтобы вот как-то откорректировать те положения, которые нас не устраивают».

В тот же день было опубликовано и заявление провластной политической партии «Амцахара», но текст его был принят политсоветом партии накануне и представляет собой критику консолидированной позиции ее оппонентов по вопросу госдачи в предшествующие дни. Прежде всего, «амцахаровцы» высказывают убеждение:

«Нынешняя оппозиция предельно неэффективна. Она проигрывает все, потому что она уже давно неавторитетна, потому что она уже давно непопулярна. Ее представители не считаются ни с чьим мнением и раздают свои моральные оценки гражданам страны. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем активизацию людей с темным прошлым и сомнительной репутацией. Нынешние оппозиционеры осознанно избирают провокационную форму подачи материала, стимулируя тем самым повышение градуса в обществе. Свобода их слова – это привычка оскорблять страну, народ и президента, но они забывают о том, что оскорбительные слова в адрес главы государства затрагивают не только его лично, но и достоинство тех граждан, которые отдали за него свои голоса на выборах».

Выразив категорическое несогласие «с риторикой отдельных представителей оппозиционных сил», которые склонны «угрожать, впадать в крайность и разбрасываться оскорблениями», политсовет партии продолжает:

«Также предостерегаем и взываем к политической мудрости представителей ветеранских организаций, в том числе общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» в лице Героя Абхазии Вианора Ашба, подписавшего оскорбительное заявление (27 августа 2022 года) в адрес посла Российской Федерации господина Шургалина и главы нашего государства Аслана Бжания. Подобные высказывания могут негативно сказаться на отношениях с нашим стратегическим партнером и национальной безопасности страны, тем более не стоит говорить от имени 80% населения страны. Говоря в заявлении о том, что «государственные двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией закреплены Договором «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 17 сентября 2008 года и Договором «О союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014 года, Герой Абхазии Ашба забыл о том, как будоражили наше общество события вокруг проекта Договора «О союзничестве и интеграции», когда президент Р. Хаджимба, находясь в Москве, заявил, что между нашими странами до конца года будет подписан этот межгосударственный договор. Тогда большинство граждан дало ему отрицательную оценку. Хотим напомнить, что нынешнее соглашение – это следующий этап, вытекающий из договора от 2014 года. Поэтому нас удивило появление и активизация экс-президента Хаджимба, который подписал в 2014 году Договор «О союзничестве и стратегическом партнерстве», а сейчас высказался против ратификации Соглашения о передаче государственной дачи «Пицунда». В 2014 году нынешняя оппозиция молчала и не высказала свое отношение к происходящему, не собирала на своих площадках тех, кто был против подобного договора. Нам непонятно, какую угрозу спустя восемь лет после подписания Хаджимба предыдущего договора может нести ратификация соглашения, где не идет речь об отчуждении территории госдачи в Пицунде или вступление Абхазии в союзное государство, о чем некоторое время назад говорили сами оппозиционеры».

Повторив уже неоднократно озвученные представителями исполнительной власти аргументы что, согласно статье 6 Соглашения, российская сторона обязана использовать объект исключительно для проведения мероприятий с участием высших должностных лиц РФ, подлежащих государственной охране, политсовет подчеркивает: «…Следовательно, все домыслы оппозиции о продаже или передаче данного объекта третьим лицам не имеют под собой почвы». И завершает: «В последнее время оппозиционно настроенные силы стали забывать, кто наш союзник, а кто враг. В целях навредить действующей власти оппозиция вредит нашему государству».

Интернет-комментаторы, откликавшиеся на этот текст, придерживались различных позиций, но высказывали мысль, что «амцахаровцы» в данном случае отреагировали на то, что было несколько дней назад, «ворошили прошлое», в то время как оппозиционеры, не обратив даже внимания на их отповедь в свой адрес, продолжали критику последующих действий власти, то есть выглядели более оперативными. Впрочем, с учетом опыта взаимоотношений этих политических лагерей, они еще, вполне возможно, обменяются новыми полемическими выпадами на эту тему.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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