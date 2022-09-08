В Грузии вновь заговорили об изменениях в законе «Об общих судах», принятых парламентом в конце прошлого года. По утверждениям правозащитников и оппозиции, они призваны укрепить контроль над судьями, что противоречит Конституции Грузии. Оспорить их в суде соответствующей инстанции решили оппозиционные депутаты.

Новый иск в Конституционный суд, над составлением которого сейчас работают представители оппозиции и некоторых НПО, касается нескольких положений закона «Об общих судах». В частности, речь идет о спешно принятых в прошлом году парламентом поправках, которые, по мнению критиков, направлены на усиление контроля над судьями. Речь идет о привлечении их к дисциплинарной ответственности за выражение «неуравновешенных, несоразмерных или политически мотивированных мнений». Кроме того, за нарушение правил поведения судей могут отстранить от дел, а также понизить в должности, перевести в другой суд или освободить от должности. Причем решения принимает подконтрольный правящей партии Высший совет юстиции, утверждает представитель «Нацдвижения» Леван Бежашвили:

«Это целый ряд конкретных статей, которые ограничивают свободу судей и используются Советом юстиции, кланом и «Грузинской мечтой» для осуществления дополнительного контроля судей. Поэтому считаю, что иск, подписанный членами парламента, должен в ускоренном порядке рассмотреть Конституционный суд, и только таким образом мы помешаем клану и правящей партии утвердить тотальный контроль над судебной властью».

Это не первый иск, поданный в Конституционный суд с целью оспорить принятые парламентом поправки. «Это попытка ослабить независимых судей, запугать их и запретить им высказывать свое критическое мнение», – написали 14 судей первой и апелляционной инстанций еще в прошлом году в открытом письме, направленном в парламент. А в апреле текущего года пятеро из них решили оспорить законодательные изменения в Конституционном суде. Они заявляли, что законодательные изменения серьезно ограничивают их права, к примеру, их смогут наказать за публикацию в соцсетях текстов против российской оккупации или войны в Украине, а также за выражение солидарности уязвимым группам или меньшинствам. Впрочем, процесс до сих пор не сдвинулся с места. В случае же, если иск подадут представители парламента, суд будет вынужден рассмотреть его в ускоренном порядке как приоритетный, говорит председатель НПО «Индекс демократии – Грузия» Екатерина Цимакуридзе:

«Внесенные «Грузинской мечтой» изменения в закон «Об общих судах» серьезно ограничивают права судей, а также аннулируют важные гарантии их независимости, поэтому эти нормы не соответствуют Конституции. Сейчас очень важно, чтобы Конституционный суд своевременно, без затягивания процесса рассмотрел вопрос конституционности этих изменений – они же явно противоречат целому ряду европейских стандартов».

Об этом говорится и в докладе Венецианской комиссии, опубликованном в июне текущего года. «Расширение полномочий Высшего совета юстиции, перевод судей без их согласия (в другие суды), а также новые и нечеткие разъяснения дисциплинарных проступков могут негативно повлиять на свободу выражения мнений судей и внутреннюю судебную независимость», – говорится в документе.

Подобные нормы в грузинском законодательстве существовали и раньше, с 2004 по 2006 год, говорит юрист, правозащитник Лия Мухашаврия:

«Вообще, с самого начала на судей возлагали такую ответственность, и не было конкретных критериев, по которым можно было бы оценить действия судей. Все это привело к тому, что свобода суда была практически аннулирована. За этим, еще при правлении Саакашвили, последовал серьезный скандал. Из-за жестких рекомендаций международных организаций парламент Грузии был вынужден изменить этот закон, поскольку свобода судей означает освобождение их от наказания со стороны каких-либо органов. Сейчас парламент вернул механизм наказания судей и передал его Совету юстиции. Это ужасный прецедент, поскольку – и это признано на международном уровне, – совет представляет действующий клан».

Адресаты обвинений или представители власти тему эту не комментируют. Впрочем, позиция их давно известна: еще перед принятием изменений они заявляли, что «выражение неуравновешенных, несоразмерных или политически мотивированных мнений» нарушает независимость, беспристрастность и авторитет судебной власти и противоречит конституции. Решать же этот вопрос уже будет суд. Для подачи соответствующего иска необходимы подписи 30 депутатов, которые оппозиционные парламентарии обещают собрать в ближайшие дни.

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