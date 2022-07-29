Госдепартамент США опубликовал годовой отчет о состоянии инвестиционного климата в Грузии. При этом, называя условия для ведения бизнеса и инвестиций в стране в целом хорошими, авторы документа отмечают, что параллельно растет недоверие к способности судебного сектора рассматривать коммерческие дела независимо или своевременно и компетентно.

Инвестировать в Грузию можно, однако власти страны должны обеспечить правовые гарантии как иностранным инвесторам, так и собственным гражданам. Отчет Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии за 2022 год в целом положителен для страны. Авторы доклада отмечают экономический рост и успешное преодоление рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Тем не менее есть целый ряд проблем, которые Тбилиси необходимо преодолеть, чтобы привлечь в страну большие объемы иностранного капитала.

Среди главных минусов эксперты американского Госдепартамента уже который год называют ситуацию в судебной системе страны. В документе, в частности, говорится:

«Отсутствие независимости судебной системы Грузии и политическое вмешательство в судебную систему, особенно в резонансных делах, вызывают беспокойство. Обеспокоенность относительно добросовестности процесса назначения судей и способности судов обеспечивать качественные результаты продолжают подрывать доверие инвесторов к судебной системе. Нерешительность правительства провести полную оценку судебной системы для обеспечения полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии еще больше подрывает веру в независимость судебных органов».

С такой оценкой категорически не согласны в правящей «Грузинской мечте». Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, комментируя отчет Госдепартамента, заявил, что никаких серьезных проблем в грузинской системе правосудия не видит. И, более того, считает, что в этом отношении страна опережает многие страны ЕС:

«Наш суд – один из самых выдающихся во всем регионе. И не только. Своими достижениями, подотчетностью, прозрачностью грузинский суд опережает многие страны Евросоюза».

Реформа судебной системы – одно из требований, предъявляемых Еврокомиссией для того, чтобы страна получила статус кандидата в ЕС. Но Гарибашвили уверен: подобные заключения со стороны США или ЕС – не главное. Премьер призвал обратить внимание на другие детали, также опубликованные Госдепартаментом США. По его словам, документ нивелирует обвинения со стороны грузинской оппозиции в том, что правительство «Грузинской мечты» помогает России обходить западные санкции:

«Без лишних слов обвинения, которые мы слышали за последние несколько месяцев, что в Грузии происходит какое-то уклонение от санкций, были опровергнуты отчетом Госдепартамента, в котором говорится, что ничего подобного в стране не происходило. Мы работаем с максимальной прозрачностью, и будем продолжать делать это в будущем. Это ответ на эту многолетнюю непрерывную клевету, которую вела радикальная оппозиция».

В отчете, действительно, отмечается, что Национальный банк Грузии и другие финансовые институты действуют в полном соответствии с финансовыми санкциями, введенными США и другими странами в отношении Российской Федерации.

Подчеркнул глава правительства и отмеченный аналитиками Госдепартамента США экономический рост. Правда, предпочел обойти вниманием еще один вопрос, имеющий важное значение как с точки зрения экономики, так и безопасности страны. В отчете обращается внимание на тот факт, что власти страны, несмотря на постоянное декларирование того, что заинтересованы в усилении транзитной функции страны, тем не менее тормозят процессы, связанные со строительством глубоководного порта Анаклия:

«В 2016 году правительство заключило контракт на строительство нового порта в Анаклия с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией. Однако в 2020 году правительство расторгло контракт с группой, что привело к судебному спору с инвестором. Хотя правительство заявило о своей приверженности строительству проекта глубоководного порта Анаклия, тендер еще не объявлен».

В оппозиции заявления премьер-министра относительно судебной системы страны назвали смехотворными. Представитель парламентской политической группы «Группа реформ» Паата Манджгаладзе считает, что премьер-министр упорно не желает видеть очевидного, несмотря на то, что партнеры страны уже прямым текстом говорят о существующих проблемах:

«Все полномочия сконцентрированы в руках клана, и в лице Высшего совета юстиции, можно сказать, перекрывает кислород, необходимый для принятия судьями независимых решений. Также очень большой проблемой является квалификация судей, особенно в том, что касается коммерческих споров. Все это явно не способствует формированию хорошей инвестиционной среды».

Как отмечается в отчете Госдепартамента, многие инвесторы считают судебные процессы в Грузии «медленными, неэффективными, непрозрачными и затрудненными из-за отсутствия технических знаний». Все это, считают в Вашингтоне, влияет на доверие общества к судебной системе. И эти вопросы «являются одними из самых насущных проблем для инвесторов в их оценках инвестиционного климата в Грузии».

В грузинском экспертном сообществе уверены, что власти страны пытаются делать хорошую мину при плохой игре. И на самом деле не собираются прислушиваться к мнению западных партнеров. Об этом, в частности, говорит основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе:

«У меня не вызывает сомнений, что правительство Грузии не собирается ничего делать в этом отношении. Этот вывод можно сделать исходя из той политики, которую правительство Грузии осуществляет в отношении России и в отношении Запада. Мы видим, что руководство страны ругает и находится в откровенно антагонистичной позиции к нашим друзьям и ведет себя тише воды, ниже травы в отношении тех, от кого исходит наибольшее зло».

Реакция властей Грузии на отчет Госдепартамента США, считают наблюдатели, показывает, что «Грузинская мечта» на деле не собирается выполнять рекомендации Брюсселя и Вашингтона. А значит, декларируемое правительством Ираклия Гарибашвили намерение получить статус кандидата в ЕС – лишь ширма, за которой нет и не будет никаких практических шагов.

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