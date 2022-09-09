Аслан Бжания встретился с добровольцами из Карачаево-Черкесии

В рамках визита в Карачаево-Черкесскую Республику президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с добровольцами – участниками грузино-абхазской войны, в также с семьями погибших.

По словам Бжания, он давно планировал этот визит, но планы пришлось изменить из-за пандемии коронавируса. Сейчас визит приурочен ко Дню Победы и Независимости, который отмечается в Абхазии 30 сентября.

«Народ Абхазии помнит и высоко ценит самоотверженный подвиг братских республик Северного Кавказа. Вклад добровольческого движения в Победу невозможно переоценить», – сказал Бжания.

Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития абхазского и абазинского языков, культурного и экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере туризма, создание совместного информационного портала и ряд других тем.

На встрече с семьями добровольцев речь шла о получении абхазского гражданства и организации отдыха в Абхазии.

Президенты самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии – прибыли на Северный Кавказ в рамках празднования 100-летнего юбилея государственности Карачаево-Черкесии.

Кроме того, сегодня в Нальчике состоится встреча Аслана Бжания с главой Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбеком Коковым. 10 сентября он примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования КБР.

11 сентября абхазский лидер примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.