Самым ярким событием недели стала акция молодых людей, которые 5 сентября прошли по улицам Сухума, протестуя против отчуждения пицундской госдачи. На набережной Махаджиров участники акции образовали круг и подняли плакаты – «У нас одна Родина», «Мы против отчуждения земель», «Территория Абхазии неприкосновенна и неотчуждаема» и так далее. Свою акцию молодежь назвала «пилотной», подчеркнув удаленность от всех политических сил. «Мы не ищем спонсоров и не действуем из корыстных целей. Картонные коробки нашли у мусорных баков, футболки взяли из собственных гардеробов, а краски и фломастеры купили, скинувшись все вместе», – заявляют они.

Активизация молодежи, которая дистанцировалась от всех политических сил и провела самостоятельную акцию, вызвала реакцию в обществе. Противники соглашения поддерживали молодых людей, а сторонники власти выражали недовольство, доходившее до абсурда, – советовали не лезть в дела взрослых, читать книжки и так далее. Кульминацией провластного недовольства стало выступление по государственному телевидению председателя Конгресса народа Абхазии Давида Пилия. Он подверг не устраивающую его активность молодежи критике. Правда, аргументы, прозвучавшие в эфире, выглядели весьма сомнительно – он выражал недовольство, что плакаты были написаны на картонной бумаге, и утверждал, что молодежные активисты не понимают проблемы. Участники акции ответили Давиду Пилия тем, что пригласили его к участию в диалоге о судьбе страны. Давид Пилия на приглашение не откликнулся.

Тем временем на главной столичной площади женщины-активистки всю неделю собирали подписи под обращением к президенту, в котором требуют отозвать соглашение по Пицунде.

Представители четырех оппозиционных организаций – партия «Апсны», ФНЕА, АНД, «Аруаа» – провели пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам о создании консультативного совета на базе Общественной палаты. «Дееспособный механизм, который поможет предупреждать столкновение интересов», – определил цель создания совета глава общественного движения АНД Адгур Ардзинба. Председатель партии «Апсны» Виталий Габния, говоря о пицундском соглашении, отметил, что за этим соглашением стоит российский олигархат в лице Ротенберга и Ткачева, и перечислил еще ряд проектов, которые также направлены на отчуждение земли.

Пока абхазская общественность пыталась снизить градус напряжения, уговаривая президента пойти на диалог и отозвать соглашение из парламента, Аслан Бжания на неделю выезжает из Абхазии, поручив главам администраций районов провести собрания и объяснить общественности важность ратификации подписанного правительством соглашения, связанного с передачей в собственность России госдачи в Пицунде.

Поэтому в четверг более ста общественных активистов, выступающих против отчуждения территории Абхазии, собрались в офисе АНД, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и определить дальнейшие действия, направленные на решение проблемы. Выступающие отмечали, что судьбоносные решения принимаются кулуарно, за спиной у народа, что президент отказывается отзывать соглашение, а это значит, что глава государства не оставляет выбора общественности. «Окно возможностей для власти закрывается», – такие выводы сделал экономист Ахра Аристава. Он отмечает, что власть утратила связь и доверие общества, отказавшись от своих обещаний по реформированию всех сфер жизнедеятельности государства, внедрению современных стандартов в социальной сфере и закрывшись от народа.

Между тем провластная партия «Амцахара» на этой неделе выразила поддержку президенту, правительству, послу России и их действиям по принятию соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Традиционно поругала оппозицию, объявив ее виновной во всех проблемах страны, и вынесла вердикт: «оппозиция вредит государству». Одновременно досталось и активистам, которые протестуют против соглашения, – «Амцахара» назвала их «людьми с темным прошлым и сомнительной репутацией». На «любезность» провластной партии ответила общественная организация «Аиааира», назвав его «жалким стремление угодить действующей власти и защитить посла Российской Федерации Шургалина, демонстративно оскорбившего граждан Абхазии».

Однако посол Шургалин оценил старания «Амцахара» и пригласил руководителей партии на встречу. Она прошла 9 сентября в закрытом режиме.

Сейчас в Сухуме проходит съезд общественной организации ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира». Главная тема все та же – недоверие руководству страны.

Так или иначе, все события недели вращались вокруг недоверия к власти в вопросах, связанных с землей и недвижимостью. Поэтому российские и официальные СМИ Абхазии, полностью отказавшиеся от освещения темы, связанной с соглашением по Пицунде, испытывали некоторый информационный голод. Репосты с официальных сайтов о визите президента в Карачаево-Черкесию, уходящий курортный сезон и спасение утопающих – так выглядели новостные ленты.

Общественность настолько обеспокоена угрозами суверенным правам республики, что перестала реагировать даже на социальные проблемы, которых, по обыкновению, было предостаточно и на этой неделе – отключение света и воды, стремительно дорожающие товары первой необходимости, дорожно-транспортные происшествия. Даже тема транзита товаров через Грузию, которая взволновала грузинскую общественность, не вызвала интереса в Абхазии. Эксперты считают данный вопрос искусственно созданным и отмечают, что он лоббируется в интересах отдельных коммерсантов, выстроивших магазины беспошлинной торговли на государственной границе Duty free.

Между тем жители приграничного с Грузией Галского района Абхазии, вдохновленные просочившейся информацией о рабочей группе, прорабатывающей вопрос транзита товаров через Грузию, уже обращаются к местным властям с просьбами об открытии пунктов пропуска по всему периметру грузино-абхазской границы.

На этой неделе МВД огласило трагическую статистику по ДТП. Количество аварий стабильно высокое. За восемь месяцев в 2020 году было официально зарегистрировано 102 ДТП, в 2021 году – 113, в нынешнем - уже 132. За восемь месяцев нынешнего года в ДТП погибло 38 человек, из них 18 – в возрасте от 18 до 40 лет, 182 человека получили травмы. За аналогичный период 2021 года погибло 23 человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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