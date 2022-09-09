Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Политика

Неделя Пицунды

Свою акцию молодежь назвала «пилотной», подчеркнув удаленность от всех политических сил

Самым ярким событием недели стала акция молодых людей, которые 5 сентября прошли по улицам Сухума, протестуя против отчуждения пицундской госдачи. На набережной Махаджиров участники акции образовали круг и подняли плакаты – «У нас одна Родина», «Мы против отчуждения земель», «Территория Абхазии неприкосновенна и неотчуждаема» и так далее. Свою акцию молодежь назвала «пилотной», подчеркнув удаленность от всех политических сил. «Мы не ищем спонсоров и не действуем из корыстных целей. Картонные коробки нашли у мусорных баков, футболки взяли из собственных гардеробов, а краски и фломастеры купили, скинувшись все вместе», – заявляют они.

Активизация молодежи, которая дистанцировалась от всех политических сил и провела самостоятельную акцию, вызвала реакцию в обществе. Противники соглашения поддерживали молодых людей, а сторонники власти выражали недовольство, доходившее до абсурда, – советовали не лезть в дела взрослых, читать книжки и так далее. Кульминацией провластного недовольства стало выступление по государственному телевидению председателя Конгресса народа Абхазии Давида Пилия. Он подверг не устраивающую его активность молодежи критике. Правда, аргументы, прозвучавшие в эфире, выглядели весьма сомнительно – он выражал недовольство, что плакаты были написаны на картонной бумаге, и утверждал, что молодежные активисты не понимают проблемы. Участники акции ответили Давиду Пилия тем, что пригласили его к участию в диалоге о судьбе страны. Давид Пилия на приглашение не откликнулся.

Тем временем на главной столичной площади женщины-активистки всю неделю собирали подписи под обращением к президенту, в котором требуют отозвать соглашение по Пицунде.

Представители четырех оппозиционных организаций – партия «Апсны», ФНЕА, АНД, «Аруаа» – провели пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам о создании консультативного совета на базе Общественной палаты. «Дееспособный механизм, который поможет предупреждать столкновение интересов», – определил цель создания совета глава общественного движения АНД Адгур Ардзинба. Председатель партии «Апсны» Виталий Габния, говоря о пицундском соглашении, отметил, что за этим соглашением стоит российский олигархат в лице Ротенберга и Ткачева, и перечислил еще ряд проектов, которые также направлены на отчуждение земли.

Пока абхазская общественность пыталась снизить градус напряжения, уговаривая президента пойти на диалог и отозвать соглашение из парламента, Аслан Бжания на неделю выезжает из Абхазии, поручив главам администраций районов провести собрания и объяснить общественности важность ратификации подписанного правительством соглашения, связанного с передачей в собственность России госдачи в Пицунде.

Поэтому в четверг более ста общественных активистов, выступающих против отчуждения территории Абхазии, собрались в офисе АНД, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и определить дальнейшие действия, направленные на решение проблемы. Выступающие отмечали, что судьбоносные решения принимаются кулуарно, за спиной у народа, что президент отказывается отзывать соглашение, а это значит, что глава государства не оставляет выбора общественности. «Окно возможностей для власти закрывается», – такие выводы сделал экономист Ахра Аристава. Он отмечает, что власть утратила связь и доверие общества, отказавшись от своих обещаний по реформированию всех сфер жизнедеятельности государства, внедрению современных стандартов в социальной сфере и закрывшись от народа.

Между тем провластная партия «Амцахара» на этой неделе выразила поддержку президенту, правительству, послу России и их действиям по принятию соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Традиционно поругала оппозицию, объявив ее виновной во всех проблемах страны, и вынесла вердикт: «оппозиция вредит государству». Одновременно досталось и активистам, которые протестуют против соглашения, – «Амцахара» назвала их «людьми с темным прошлым и сомнительной репутацией». На «любезность» провластной партии ответила общественная организация «Аиааира», назвав его «жалким стремление угодить действующей власти и защитить посла Российской Федерации Шургалина, демонстративно оскорбившего граждан Абхазии».

Однако посол Шургалин оценил старания «Амцахара» и пригласил руководителей партии на встречу. Она прошла 9 сентября в закрытом режиме.

Сейчас в Сухуме проходит съезд общественной организации ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира». Главная тема все та же – недоверие руководству страны.

Так или иначе, все события недели вращались вокруг недоверия к власти в вопросах, связанных с землей и недвижимостью. Поэтому российские и официальные СМИ Абхазии, полностью отказавшиеся от освещения темы, связанной с соглашением по Пицунде, испытывали некоторый информационный голод. Репосты с официальных сайтов о визите президента в Карачаево-Черкесию, уходящий курортный сезон и спасение утопающих – так выглядели новостные ленты.

Общественность настолько обеспокоена угрозами суверенным правам республики, что перестала реагировать даже на социальные проблемы, которых, по обыкновению, было предостаточно и на этой неделе – отключение света и воды, стремительно дорожающие товары первой необходимости, дорожно-транспортные происшествия. Даже тема транзита товаров через Грузию, которая взволновала грузинскую общественность, не вызвала интереса в Абхазии. Эксперты считают данный вопрос искусственно созданным и отмечают, что он лоббируется в интересах отдельных коммерсантов, выстроивших магазины беспошлинной торговли на государственной границе Duty free.

Между тем жители приграничного с Грузией Галского района Абхазии, вдохновленные просочившейся информацией о рабочей группе, прорабатывающей вопрос транзита товаров через Грузию, уже обращаются к местным властям с просьбами об открытии пунктов пропуска по всему периметру грузино-абхазской границы.

На этой неделе МВД огласило трагическую статистику по ДТП. Количество аварий стабильно высокое. За восемь месяцев в 2020 году было официально зарегистрировано 102 ДТП, в 2021 году – 113, в нынешнем - уже 132. За восемь месяцев нынешнего года в ДТП погибло 38 человек, из них 18 – в возрасте от 18 до 40 лет, 182 человека получили травмы. За аналогичный период 2021 года погибло 23 человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях

  • 16x9 Image

    Изида Чаниа

    В 1978 году окончила сухумскую среднюю школу №2, в 1983 году – биохимический факультет Абхазского госуниверситета. 

    Работала в газетах «Абхазский государственный университет», «Советская Абхазия», «Аидгылара», на Абхазском ТВ, в газетах «Экспресс-хроника», «КоммерсантЪ», внештатным корреспондентом в российских информационных агентствах «Постфактум», «Интерфакс». С 1998 года по 2016 год – редактор газеты «Нужная газета», с 2016 года – редактор газеты «Мырзаканаа».

    Член Союза журналистов Абхазии, председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ Абхазии.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG