Парламент Грузии принял временное правило избрания Народного защитника    

На сегодняшнем пленарном заседании парламент Грузии обсудил временное правило избрания Народного защитника с внесением изменения в регламент и поддержал его в третьем чтении 83 голосами.

В соответствии с 12-м пунктом рекомендаций Европейского союза, Грузия должна прозрачно проводить процесс выбора кандидатуры нового Народного защитника. Срок полномочий нынешнего общественного защитника Нино Ломджария истекает 8 декабря этого года.

Оппозиционные партии «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» не поддержали законопроект в третьем чтении, сославшись на то, что их замечания не были учтены. Помимо «Грузинской мечты», законопроект поддержали «Европейские социалисты», «Граждане», «За Грузию», некоторые члены «Гирчи» и независимый депутат Тамар Кордзая, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Согласно изменениям, выборы будущего Народного защитника будут проходить по временному правилу. В конце 2022 года кандидатуры на должность Народного защитника будут внесены в парламент в порядке, установленном распоряжением спикера высшего законодательного органа.

В частности, председатель парламента создаст рабочую группу по оценке, в состав которой войдут девять членов, представители гражданского общества и, среди них, представители профессиональных и академических кругов. Перед созданием оценочной рабочей группы председатель парламента проведет консультации с субъектами, депутатскими фракциями и политическими группами, имеющими право выдвигать кандидатуру народного защитника.

Рабочая группа займется оценкой лиц, желающих быть выдвинутыми кандидатами на пост омбудсмена, на предмет их честности, беспристрастности, независимости, высокой репутации, соответствующих профессиональных знаний и практического опыта в области прав человека и основных свобод. Парламент приступает к рассмотрению кандидатур Народного защитника, если число выдвинутых кандидатов составляет не менее семи. В противном случае соответствующие процедуры будут запущены заново.