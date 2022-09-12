В Абхазии найдено святилище и золотые артефакты колхидской культуры

В самопровозглашенной республике Абхазия во время раскопок возле города Очамчире российскими археологами найдено святилище колхидской культуры VI-IV веков до нашей эры. Об этом сообщает Институт археологии Российской академии наук.

«Найденные в культурном слое предметы – античные нашивки и бусины, фигурки греческих и египетских божеств, импортная греческая керамика в сочетании с вкопанным в пол святилища обтесанным камнем-«идолом» свидетельствуют о сильном влиянии античной цивилизации на культуру древнего населения Колхиды и добавляют новые данные, позволяющие реконструировать религиозные представления местных племен (в данному случае – колхов) и их связи как с греческим миром, так и с кобанской культурной общностью. Каменный «идол» – первая находка на территории Абхазии и крайне редкая для всего региона: ранее на Северном Кавказе единственный подобный идол был найден в святилище кобанского поселения Сауар на территории Северной Осетии», – говорится в сообщении.

«В V – начале VI в. на этом месте находился византийский храм, окруженный оградой, с кладбищем и вымощенным камнем двориком. Найденное святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму – это любопытный факт, который указывает на особое отношение жителей к этому месту», – рассказал руководитель совместной российско-абхазской археологической экспедиции Александр Скаков.

Также в культурном слое были найдены изображения божеств: бронзовая фигурка античного божества и две фигурки древнеегипетского бога Птах-Патека из непрозрачного зеленоватого стекла.

В нескольких десятках метров от святилища археологи раскрыли культурные слои со следами деревянных жилых построек, предварительно датируемые доантичным периодом (VIII–VII вв. до н. э.) и античным VI–V (вв. до н. э.).