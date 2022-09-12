«Власти Грузии против того, чтобы в страну приезжали российские оппозиционеры, зато не против агентов ФСБ»

Грузинские СМИ сообщают о множестве отказов во въезде в страну активистам и журналистам из России. При этом поток прибывающих из России граждан РФ значительно вырос, но власти отказываются вводить для них визовый режим. «Эхо Кавказа» узнавало, как относятся к происходящему пользователи социальных сетей.

Васо: Для журналистов нет границ, и не должно быть, вот что я думаю по этому поводу. Это люди, которые дают нам возможность оставаться в курсе событий. Конечно, некоторые из них распространяют дезинформацию, но мы сами должны уметь распознавать ложь. А свободе их передвижения и деятельности никто не должен препятствовать, у них должна быть возможность быть где угодно и брать интервью у кого угодно, – это обязанность журналиста, а обязанность государства не препятствовать этому процессу. Ужасно, что наши власти не позволяют таким людям приезжать в нашу страну, они не должны блокировать им дорогу.

Марина: Все должны знать правду о том, что происходит в государстве, о войне, о российском вторжении в Украину, это неугодно лишь властям РФ и нашему правительству, которое покрывает здесь российских бизнесменов. Вот и не пускают к нам этих активистов, журналистов и блогеров, которые могут рассказать всем о том, что происходит на самом деле, боятся их, боятся правды. Конечно, это очень плохо. Весь год сюда приезжают российские предприниматели и организуют свой бизнес, многие из них таким образом пытаются избежать санкций и ничего больше, так почему журналистам не дают возможности заниматься своим законным делом – доносить правду до людей!?

Малхаз: Я ничего не вижу плохого и нового в том, чтобы производилась т.н. фильтрация граждан враждебно настроенного государства в Грузию. Однако то, что сегодня делает наше правительство, то, как они выбирают тех, кому отказать во въезде, – мне кажется, это просто преступление. Сюда уже въехало много народа из РФ, чьи намерения вызывают подозрения, людей, которые настроены распространять свою пропаганду. А те люди, которые критически настроены против Путина, в страну въехать не могут. Я считаю, что это преступление.

Нодар: Действительно, очень бросается в глаза тот факт, что власти Грузии против того, чтобы в страну приезжали российские оппозиционеры и блогеры. Блокируют въезд всем им, сложно объяснить это как-то иначе, ведь речь идет не о единичных случаях, а о тенденции, и это очень плохо. Зато они не против того, чтобы в Грузию въезжали агенты ФСБ или такие одиозные фигуры, как Познер. Представители нашего правительства могут говорить что угодно, будто бы это делается от нежелания ввязаться в войну, что это политика нераздражения. Однако все это постепенно переросло в политику раздражения населения.

Като: Граждан России, я имею в виду блогеров, журналистов и активистов, которые пытаются приехать в Грузию, в основном преследуют на родине, на многих из них открывают уголовное дело, причем несправедливо. Учитывая этот фактор, я считаю, можно сказать, что у наших властей двойные стандарты. Они заявляют, что 20% территорий нашей страны оккупированы Россией, а с другой стороны отказываются помогать тем людям, которые выступают против режима.

Ираклий: Я думаю, что все это происходит неспроста. Я неоднократно слышал мнение, высказанное политологами или другими экспертами о том, что нашим властям из России передали списки людей, которых они не желают отпускать. Все указывает на то, что так оно и есть. Нашим пророссийским властям диктуют из Кремля, кого можно пускать в страну, а кого – нет. Некоторые блогеры, не попавшие в страну, также рассказывают, что таможенники у них требовали заплатить определенную сумму взамен на возможность въехать в страну. В это мне верится меньше, хотя и этого не исключаю. Но вообще не пускать блогеров и журналистов – это подло.

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