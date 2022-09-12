Пока противостояние в абхазском обществе вокруг госдачи «Пицунда» еще не выплеснулось на улицы. Но многие наблюдатели обращают внимание на то, что, если парламент ратифицирует соглашение, митингов не избежать.

В абхазском обществе все чаще говорят, что противостояние, связанное с ратификацией межправительственного соглашения между Абхазией и Россией о государственной даче «Пицунда», если ситуацию каким-либо образом не удастся разрулить, неизбежно перейдет в уличную фазу.

Самый обсуждаемый сценарий такой. Если ратификация будет включена в повестку дня заседания парламента, то противники соглашения в его нынешней редакции соберутся у стен законодательного органа, дабы попытаться морально влиять на ход голосования. Они уже не раз, впрочем, публично сетовали, что парламентарии нового созыва молоды и неопытны, а потому могут проголосовать «неправильно», то бишь за ратификацию. На самом деле средний возраст депутатов седьмого созыва примерно таков, как депутатов шестого, да и предыдущих созывов. Другое дело, что, если уж говорить откровенно, и это мнение доминирует в обществе, исполнительная власть сумела нынче провести в парламент своих сторонников много больше, чем там находится ее политических оппонентов. И с учетом этого, несмотря на шквал критики соглашения, поднятый в обществе его противниками в последние два-три месяца, вероятность его ратификации весьма велика.

Что последует в таком случае? Естественно, митинги протеста. Еще несколько лет назад у нас по инерции говорили про «народные сходы», пока наблюдатели не согласились, что это лукавство: на сход собираются представители всего народа, а не одного из двух противостоящих друг другу политических лагерей…

Кстати, как тут не вспомнить о митингах, которые проходили восемь лет назад, осенью 2014 года, в связи с подписанием договора «О союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией»! Но тогда все было с точностью до наоборот – в том смысле, что 23 ноября представители оппозиционной в то время партии «Амцахара» провели в сквере у офиса партии митинг протеста против намеченного на следующий день в Сочи подписания договора, который, по их мнению, умалял суверенитет Абхазии и ограничивал ее независимость, а сторонники президента Рауля Хаджимба собрались для его поддержки на площадке у Абхаздрамтеатра. Кроме того, группа представительниц общественной организации «Женщины в политике» во главе с Ириной Агрба, выступавшей заодно с «Амцахара», провела митинг с плакатами на КПП «Псоу», пытаясь воспрепятствовать проезду кортежа президента Абхазии…

В последние годы оба политических лагеря в Абхазии едины в том, что лучше избегать обострения общественно-политической обстановки в течение летнего туристического сезона. А Герой Абхазии Аслан Кобахия призвал на днях в «Фейсбуке» не торопиться обострять ее, чтобы дать гражданам Абхазии спокойно отметить День Победы и Независимости 30 сентября. Если добавить сюда и то, что после выхода с парламентских каникул депутаты Народного Собрания, по поступающей информации, не будут спешить с решением этого вопроса, то в текущем месяце «пицундское» противостояние будет по-прежнему развиваться лишь в формате переговоров на различных площадках, пресс-конференций и интервью в СМИ и высказываний в соцсетях.

Многие наблюдатели обратили при этом внимание, что, как обычно, протестующие наступательнее, радикальнее своих оппонентов (пользовательница «Фейсбука» Аста Ардзинба призвала снести, наконец, тот серый бетонный забор, который много десятилетий отделяет госдачу от остальной части пицундской реликтовой сосновой рощи), а вот сторонники ратификации предпочитают высказываться в интернет-сообществе под никами. Один из таких в своем комментарии дал понять, что ему совсем не хочется выслушивать обвинения в отсутствии патриотизма, доходящие до оскорблений, и, как он пишет, «выкрики из толпы, плевки из зала». Вот несколько комментариев, написанных под никами:

« В чем вообще сыр-бор? Эта дача строилась не на средства Абхазии, следили за ней и поддерживали в нормальном состоянии также не на средства Абхазии, земля дается в аренду на определенный срок. И что в этом такого страшного? Есть люди, которым очень хочется все снести или в таком виде, как есть, забрать, устроить там очередную гостиницу, платить три копейки налогов (или вообще не платить ни за что) и сидеть стричь купоны! И ради этого надо обострять отношения с РФ, из-за чьих-то корыстных интересов? Ведь не бесплатный дом отдыха для ветеранов и детей устроить хотят те, кто так против этой дачи. Хотят себе, любимым, еще больше денежек добыть»;

«Все так. Только не денежек они хотят, а деньжищ»;

«Это для простых смертных деньжищи, а для них денежки»;

«А оппозиция тут как тут! Грех же не воспользоваться ситуацией в своих целях»;

«Почитал все пункты соглашения от 19 января 2022 года. Все ясно, доступно и главное отражено в пункте №3. Итог: как бы ни шумели и топали «крикуны из зала», адекватные решатели РА полностью поддержали позицию президентов Владислава Ардзинба и Аслана Бжания о передаче стратегическому союзнику объектов, необходимых для работы и поиска гармонии в рамках союза. Новый посол России – не мальчик, а профессионал. Который лично, напрямую доводит ситуацию в РА до первых лиц России. Еще не хватало, чтобы кучка крикунов ссорила народы России и Абхазии».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с членом Общественной палаты РА Абесаломом Кварчия, который сказал:

«Точно утверждать, не имея конкретных доказательств, неправильно, но, исходя из практики, из того, что мы видим из происходящего в нашем государстве, я могу с уверенностью на 90 процентов предполагать, что есть там и такие заинтересованные лица, которые хотят, чтобы им это досталось под любым соусом, понимаете. У нас есть государственная собственность, но ни один акт по недвижимости не осуществляется без согласования с какими-то невидимыми лицами. И когда людям преподносится что-то с такой неистовой заботой о государстве… Я еще раз говорю о реальной ситуации: государство у нас зачастую является юридически собственником имущества, а фактически нет, к сожалению. Причин этому тысячу можно найти, оправданий: война и так далее. Хотите я вам пример реальный приведу? Вот Амра Ануа, директор Сухумского пивзавода. Бывший советский объект, структуру, принадлежащую пивзаводу, она официально выкупила на конкурсной основе. Все было проведено идеально, объявление было сделано в газете. Оплатила все. Когда начала приводить в порядок, подходит человек: это, говорит, мой объект. Ну как это? И эта тяжба длится у них уже два года! Мы так собираемся развивать экономику? И когда нам с напором говорят о государственных интересах, мне хочется спросить. Ну вот, скажем, завтра российская сторона откажется от этого объекта, от этой дачи – и что там будет? Там будет мини-война за доступ к нему и раздербанивание его. Мы не должны лукавить и вводить в заблуждение собственный народ. А если новое соглашение не проходит, остается в силе старое. Что это Абхазии дает? Абсолютно ничего».

Когда мы заговорили о событиях осени 2014 года, Кварчия сказал:

«А я вас уверяю: если завтра оппозиция снова придет к власти, они поменяются ролями. Нам это надоело, эта игра. Есть простой народ, который хочет созидать, воспитывать детей, давать им конкурентное образование, и чтобы они не потеряли традиции, язык. Вот чем мы должны заниматься, а мы занимаемся перетягиванием каната. И соревнованиями, кто больший патриот. Если ты выскажешь противоположное в чем-то мнение, тут же тебя начинают проклятиями какими-то средневековыми осыпать. Ну, это просто уже невозможно! И эта вся ненависть, весь негатив генерируется у нас в соцсетях».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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