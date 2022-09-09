СГБ отвечает в закрытом режиме. Глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили предстал сегодня перед парламентом с ежегодным докладом о проделанной работе. У оппонентов к чиновнику накопилось множество вопросов. Они касаются рисков, связанных с увеличением потока россиян в Грузию после российской интервенции в Украину, а также с задержанием бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили и его скандальными заявлениями.

«Общество не должно узнавать о докладе главы СГБ утром того же дня», – с такими словами лидер фракции «Нацдвижение» Хатия Деканоидзе встретила на парламентском бюро новость о том, что сегодня с ежегодным докладом на пленарном заседании выступит глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Власть старается скомкать его выступление, потому что к нему накопилось множество вопросов, считает она:

«О том, что глава СГБ собирается прийти в парламент, мы, члены парламента, не должны узнавать утром и из СМИ. Множество вызовов накопилось за это время, в них СГБ сыграла не превентивную, а деструктивную роль. Это касается и задержания бывшего замглавы СГБ, и того материала, который потом стал достоянием общественности, поэтому считаю, что это целенаправленная попытка с вашей стороны скомкать это выступление. Вопросы есть по госбезопасности, увеличению потока граждан РФ и так далее, и мне интересно, почему мы об этом узнаем из прессы?»

«Утром вы узнаете с учетом повестки дня, потому что коммуникация с СГБ состоялась накануне», – пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили, напомнив, что отчет в парламент поступил еще в апреле, а в июне были комитетские слушания отчета.

Подозрения оппонентов власти, что правящая сила не заинтересована в широкой огласке и предметном обсуждении работы СГБ усилились после того, как стало известно, что глава СГБ Григол Лилуашвили появится в парламенте после шести вечера и что отвечать на вопросы депутатов он будет в закрытом для СМИ режиме.

При этом депутаты «Грузинской мечты» уверяли, что у оппозиционеров будет широкая возможность задать главе СГБ Лилуашвили все накопившиеся вопросы. А их множество не только у «Нацдвижения», которое вместе со «Стратегией Агмашенебели» и «Лело» власти называют радикальной оппозицией, но и у представителей так называемой конструктивной – партии «Гирчи». Говорит депутат Герман Сабо:

«Мы хотим, чтобы глава СГБ объяснил, почему после того, как в Украине началась война, образовался информационный вакуум. Это связано с вопросом о возникших рисках. Вышло так, что население по этому поводу получало информацию из внешних источников, вместо того чтобы главная опора безопасности страны (глава СГБ) вышел сам и лично объяснил населению, есть ли серьезные риски, нужно опасаться или нет того, что в страну въезжает столько россиян».

Кроме того, из уст главы СГБ Лилуашвили не прозвучало убедительных опровержений по поводу скандальных заявлений его бывшего подчиненного Сосо Гогашвили, который был арестован 17 июля. Его обвиняют по трем пунктам: незаконное получение, хранение и распространение персональных данных двух лиц. Второй эпизод связан с утечкой из СГБ сведений, содержащих государственную тайну, а третий – с незаконным приобретением, хранением и ношением пяти единиц огнестрельного оружия.

Гогашвили предоставил СМИ скрытые записи, подтверждающие незаконную прослушку критикующих власти журналистов и активистов. К тому же 5 сентября он заявил, что правящая сила «Грузинская мечта» вступила в сговор с Москвой, не выслав из страны спецагентов, работающих в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Это лишь малый перечень его скандальных заявлений о превышении полномочий в силовых структурах в личных и партийных целях членами «Грузинской мечты».

Глава СГБ Григол Лилуашвили пришел в парламент после шести вечера. Вступительная часть его доклада транслировалась в прямом эфире. «Оккупация Абхазии и Цхинвальского региона Россией по-прежнему остается ключевым вызовом и угрозой государственности Грузии», – следует из годового отчета СГБ.

Григол Лилуашвили посвятил начало своего выступления перечню тех усилий, которые предпринимало его ведомство в борьбе с дезинформацией и активизацией «спецслужб разных стран». А далее следовало его заявление о попытках иностранных спецслужб подорвать «демократический имидж Грузии», государственность, способствовать дестабилизации и смене власти, что практически перекликалось с ранними заявлениями представителей «Грузинской мечты» и риторикой ушедших из правящей партии четверых депутатов, которые накануне обвинили посольство США в активизации своей агентуры при содействии оппозиционных партий и представителей НПО. Это утверждение можно было проследить и в докладе главы СГБ Лилуашвили, только без названия конкретных имен:

«Была выявлена также тенденция активизации политических сил с возможной деструктивной связью с внешними акторами. Эти субъекты с помощью разных платформ, соцсети, интернет-телевидения, сайтов, телевещания вели активную дезинформационную политику. Они злоупотребляли правом свободы слова и выражения и целенаправленно распространяли вредоносную идеологию. Тем самым вводили в заблуждение общество, нападали на госинституты и умышленно старались внести в спокойную жизнь страны смуту и диссонанс», – запинаясь, докладывал глава СГБ Григол Лилуашвили.

Из его вступительного слова можно было заключить, что со всеми этими вызовами, как и в других направлениях, СГБ за прошедший год проделала хорошую работу. Но, судя по реакции оппозиционных депутатов во время выступления Лилуашвили, они в корне не согласны с этим. Тем не менее на этом прямой эфир был прерван. О заданных депутатами вопросах и ответах главы СГБ обществу станет известно позже и со слов представителей власти и оппозиции.

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