Председатель «Грузинской мечты»: «Самое главное – обеспечить мир в регионе»

Молодежь Абхазии планирует провести масштабное мирное шествие против ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде.

Организаторы уже направили уведомление о проведении мирной акции в сухумскую администрацию.

«К сожалению, по закону мы пока не можем сообщить вам точное время и место проведения акции. Как только нашу заявку одобрят, вы все узнаете», – сказано в сообщении молодежного движения.

Ранее молодые люди, которые выступают против отчуждения в пользу Российской Федерации части территории Пицунды, уже провели акцию протеста. В эфире абхазского телевидения их раскритиковал предприниматель и общественный деятель Давид Пилия, а в социальных сетях распространилась информация, что молодежью манипулирует оппозиция.

Сегодня же в министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о получении ноты от МИД России.

В документе, по информации абхазского ведомства, отмечается:

«Российская сторона предполагает использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения, исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха.

Согласно статье 6 договора, эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия».

В абхазском МИДе говорят, что поступившая нота будет доведена до депутатов парламента, руководителей партий и общественных организаций, руководства Совета старейшин.

Ранее именно российская сторона опубликовала подписанное в январе соглашение по госдаче «Пицунда».

В документе указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу соглашения.

Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.

На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.

Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.