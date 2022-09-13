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Председатель «Грузинской мечты»: «Самое главное – обеспечить мир в регионе»
В пределах возможностей Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, комментируя столкновения на армяно-азербайджанской границе.
«Самое главное для нас — обеспечить мир в регионе… Если Грузия и грузинские власти могут сыграть какую-то роль в этом плане, конечно же, мы всячески готовы. Для всех главной задачей должно быть, конечно, прекращение конфликта. Мы говорили об этом в отношении вопроса Украины, и, конечно, для нас еще более чувствительно, когда речь идет о двух соседних и дружественных странах. В этом плане, если мы можем что-то сделать, конечно, мы все сделаем», – заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.
- В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
- Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.
- В результате боестолкновений с армянской стороны погибли как минимум 49 человек. Об этом, выступая в Национальном собрании, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
- Источники в Баку сообщили, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.
Другие новости дня
Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене
Топ-менеджера одного из российских авиационных заводов арестовали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ, не называя имени арестованного.
По версии спецслужбы, он имел доступ к технической документации с грифом "совершенно секретно", снял на мобильный телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал эти фотографии сотруднику "Одесского авиационного завода". Уточняется, что арестованный занимал пост директора по качеству авиационного завода и был задержан в Подмосковье.
В спецслужбе заявили, что возбуждено уголовное дело по статье о госизмене – по ней предусмотрено наказание до 20 лет колонии.
9 сентября Мещанский районный суд Москвы отправил под арест Михаила Баранова, которого подозревают в госизмене. Сообщалось, что Баранов родился 23 июня 1961 года и на данный момент нигде не работает. Русская служба Би-би-си обнаружила полного тезку Михаила Баранова с той же датой рождения – он родился в Беларуси и жил в подмосковных Луховицах. По данным на конец 2010 года, он работал ведущим специалистом в 353 военном представительстве минобороны. Как пишет издание, в 2019 году Баранов работал в АО "Российская самолетостроительная корпорация "МИГ".
Пашинян сообщил о гибели 49 человек в боях на границе с Азербайджаном
В результате начавшихся в полночь боестолкновений на армяно-азербайджанской границе с армянской стороны погибли как минимум 49 человек. Об этом, выступая в Национальном собрании, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«К сожалению, это число не окончательное», – добавил премьер.
По его словам, интенсивность боев в настоящее время спала.
«Только по одному-двум направлениям сейчас продолжается нападение азербайджанской стороны», – отметил Пашинян.
Ранее азербайджанское информагентство Trend со ссылкой на источники сообщило, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.
- В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
- Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
В Абхазии может пройти масштабное шествие против соглашения по госдаче «Пицунда»
Молодежь Абхазии планирует провести масштабное мирное шествие против ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде.
Организаторы уже направили уведомление о проведении мирной акции в сухумскую администрацию.
«К сожалению, по закону мы пока не можем сообщить вам точное время и место проведения акции. Как только нашу заявку одобрят, вы все узнаете», – сказано в сообщении молодежного движения.
Ранее молодые люди, которые выступают против отчуждения в пользу Российской Федерации части территории Пицунды, уже провели акцию протеста. В эфире абхазского телевидения их раскритиковал предприниматель и общественный деятель Давид Пилия, а в социальных сетях распространилась информация, что молодежью манипулирует оппозиция.
Сегодня же в министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о получении ноты от МИД России.
В документе, по информации абхазского ведомства, отмечается:
«Российская сторона предполагает использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения, исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха.
Согласно статье 6 договора, эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия».
В абхазском МИДе говорят, что поступившая нота будет доведена до депутатов парламента, руководителей партий и общественных организаций, руководства Совета старейшин.
Ранее именно российская сторона опубликовала подписанное в январе соглашение по госдаче «Пицунда».
В документе указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу соглашения.
Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
СМИ: Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Trend со ссылкой на источники.
«После широкомасштабной провокации вооружённых сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана в 09:00 был достигнут режим прекращения огня. Однако вооруженные силы Армении вновь нарушили договоренность, продолжив провокации. С 09:15 режим прекращения огня был восстановлен», – говорится в сообщении.
В Ереване сообщили о телефонном разговоре глав оборонных ведомств Армении и России Сурена Папикяна и Сергея Шойгу.
«Глава оборонного ведомства Армении рассказал своему российскому коллеге о ситуации, сложившейся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», – заявили в министерстве обороны Армении.
Армянское оборонное ведомство также опубликовало видеокадры. Утверждается, что 13 сентября ранним утром подразделения азербайджанских вооруженных сил попытались позиционно продвинуться сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы.
«На видео запечатлен одна из таких попыток, в ходе которой противник, перейдя границу, приближается к армянским позициям, а затем, неся потери, вынужден вернуться на исходные позиции», – сказано в сообщении.
В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Кроме того, Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
Азербайджан и Израиль увеличат поставки газа в Европу
Израиль сможет заместить около 10% от того объёма газа, который Европейский союз получил от России в 2021 году, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в понедельник, 12 сентября, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Шольц, в свою очередь, заявил, что Германия активно создаёт новую инфраструктуру, которая позволит получать энергоносители от новых партнёров - например, терминалы для приёма сжиженного газа.
Об увеличении поставок газа в Евросоюз сообщил и Азербайджан. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что общий объём поставок газа из его страны в Европу в 2022 году должен составить 12 млрд кубометров - на 30% больше, чем в прошлом. Также есть планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода может быть увеличена до 20 млрд кубометров в год.
- В июне Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ будет добываться на израильских месторождениях, перерабатываться на египетских заводах и в сжиженном виде доставляться в Европу танкерами. Евросоюз, со своей стороны, поможет Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в их территориальных водах.
- В июле Евросоюз договорился с Баку об удвоении импорта азербайджанского газа в ближайшие годы.
- После начала военного вторжения России в Украину 24 феврали страны Евросоюза ввели против России жёсткие экономические санкции и объявили о планах как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей - газа, нефти и нефтепродуктов. Был отменён ввод в эксплуатацию уже построенного газопровода "Северный поток-2". Россия, со своей стороны, стала снижать поставки газа по "Северному потоку-1", за что европейские политики обвиняют ее в использовании газа как средства шантажа. На данный момент "Северный поток-1" остановлен полностью, что российский "Газпром" объясняет техническими причинами.
WSJ: Украина попросила у США ракеты с радиусом действия до 300 км
Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который украинское правительство направило американским конгрессменам.
В списке перечислены 29 видов систем вооружений и боеприпасов, которые, по словам Киева, понадобятся для "продолжения наступления в 2023 году". Среди них – танки, беспилотники, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также – баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
Накануне главнакомандующий ВСУ Валерий Залужный и депутат Верховной Рады Михаил Забродский опубликовали статью, где говорится, что переломный момент в войне может наступить, если у украинцев будут системы большего радиуса действия.
- В мае Вашингтон отказывался поставлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь, что Украина может использовать их для ударов по территории России.
- По оценкам The Wall Street Journal, за время войны США уже направили Украине оружие и другую помощь более чем на 15 млрд долларов.
В Киеве сообщили о задержании в Украине российских учителей
Российских учителей, приехавших преподавать в школах Украины и задержанных в ходе наступления украинских военных, будут судить по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом изданию "Страна.ua" заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Фамилий и конкретные населенные пункты, где были задержаны педагоги, чиновница не назвала.
10 сентября об обнаружении российских учителей в Купянске стало известно "24 каналу" от источника в разведке. Он утверждал, что учителей в городе просто забыли.
Источник "Коммерсанта", близкий к Минпросвещения России утверждает, что в Харьковской области не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности.
Вице-премьер Украины отметила, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не считаются непосредственными участниками боевых действий.
Украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе, также будут судить, но по статье о коллаборационизме, сообщила Верещук.
Она призвала педагогов на оккупированных территориях эвакуироваться и не сотрудничать с российскими военными.
В середине августа в министерстве просвещения России анонсировали переход школ на оккупированных территориях Украины на российские образовательные программы. Тогда власти говорили, что он может занять до пяти лет.
В июне министерство образования Новосибирской области сообщало, что учителей из Новосибирска отправят в оккупированные районы Украины. Ранее студентам Новосибирского педагогического университета и школьным учителям предлагали командировку в Херсонскую и Запорожскую области Украины, чтобы "обеспечить подготовку к учебному году".
В Абхазии возбудили уголовное дело против экс-главного санитарного врача
Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия возбудило уголовное дело в отношении бывшего главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Людмилы Скорик.
Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.
Скорик пропала и не выходила на связь с 25 июля. Она нарушила молчание 5 сентября. В заявлении Скорик назвала себя «неудобным и неугодным главным врачом, выдавленным общими усилиями за пределы Абхазии».
Версия прокуратуры
По данным органа предварительного расследования, в июле 2020 Людмила Скорик, превысив должностные полномочия, в нарушение требования статьи 27 закона «О здравоохранении», предусматривающей право граждан Абхазии на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, организовала на базе ГСЭС оказание платных лабораторных услуг – лабораторных исследований по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием переданного санэпидемстанции в сентябре 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) гуманитарного груза – двухмодульного аппарата «Gene Xpert» фирмы Cepheid.
В прокуратуре говорят, что при проведении платных исследований на аппарате «Gene Xpert» были израсходованы полученные в августе 2020 года и в ноябре 2021 года от ВОЗ 594 картриджа стоимостью 1 832 791,92 руб., тем самым похищено имущество ГСЭС Минздрава путем присвоения и растраты.
В заявлении ведомства говорится, что с целью создания условий для совершения хищения имущества ГСЭС Людмила Скорик инициировала учреждение ООО «Каре-групп», и, «реализуя преступные намерения, превысив должностные полномочия, организовала на базе ГСЭС оказание платных полиграфических услуг с использованием приобретенного 17 мая 2019 года через ООО «Каре-Групп» специализированного оборудования».
«В период с 5 апреля 2019 г. по 31 мая 2021 г., используя свое служебное положение, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, главврач Скорик заключила с ООО «Каре-Групп» договоры по изготовлению полиграфической продукции, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, и денежные средства в общей сумме 76 845 рублей разновременно обналичены и присвоены последней. Также, главврачом ГСЭС с использованием служебного положения были похищены денежные средства в сумме 671 000 руб. путем оформления фиктивного договора с ООО «Каре-Групп» за №К21-0920 на поставку медицинских изделий от 18 сентября 2020 года и денежные средства в сумме 475 000 рублей при исполнении обязательств по контракту №К10-1219 от 15 декабря 2019 года, заключенного с ООО «Каре-Групп» на поставку трех автомобилей специального назначения», – сказано в заявлении.
В прокуратуре утверждают, что общая сумма похищенного Людмилой Скорик имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы составила 3 055 636 рублей.
Абхазский МИД запретил проект ФАО из-за «сбора разведданных» близ базы РФ
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия объявило гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных». Об этом заявил глава абхазского ведомства Инал Ардзинба.
По его словам, Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.
- ФАО является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом.
Целью программы было развитие абхазских сортов винограда. Однако Ардзинба утверждает, что Лукас занималась сбором разведданных. Ранее она работала в министерстве обороны Франции, а также занимала должность военного атташе Франции в Тбилиси.
Ардзинба заявил, что действия Лукас рассматриваются как прямая угроза национальной безопасности Абхазии.
«В связи с этим принято следующее решение: запретить реализацию данного проекта вблизи Объединенной российской базы, которая гарантирует нашу безопасность», – отметил он.
По информации Ардзинба, Лукас уже покинула территорию Абхазии. Он также добавил, что международные организации, работающие в Абхазии, не признают её государственный суверенитет.
«Но мы им покажем, что такое абхазское государство», – добавил он.
В обращении Ардзинба сказал, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО.
- В мае текущего года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями.
- В частности, абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
Азербайджан атаковал приграничные с Арменией города
В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.
Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.
Некоторые СМИ сообщают, что по тревоге была поднята российская военная база в армянском городе Гюмри.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Армении.
«Пашинян передал Путину детали о провокационных, агрессивных действиях ВС Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, начатые с полуночи. Отмечено, что эти действия сопровождаются обстрелами из артиллерии и крупнокалиберного оружия», – говорится в сообщении.
Премьер Армении заявил о недопустимости действий азербайджанской стороны и подчеркнул важность соответствующей реакции международного сообщества.
Пашинян также провел телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Кроме того, Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
Новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном начался осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
В начале августа на линиях соприкосновения звучали взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. Азербайджан указывал на несоблюдение подписанных договорённостей по Карабаху и подчёркивал, что армянские вооружённые силы не полностью выведены с территорий, перешедших под контроль Баку.
Позже Баку заявил о гибели в Лачинском районе Нагорного Карабаха своего военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны. В ответ азербайджанская армия начала операцию "Возмездие", в ходе которой, по сообщениям военных, взяла под контроль несколько важных высот. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о размещении азербайджанских военных в городе Лачин в Нагорном Карабахе, а также о переходе под их контроль двух близлежащих сёл – Забух и Сус. В свою очередь власти самопровозглашённого Нагорного Карабаха подписали указ о частичной военной мобилизации.
Минобороны России обвиняло в нарушении режима прекращения огня Азербайджан. Вместе с тем российское ведомство отметило, что командование миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон занимается урегулированием обстановки.
В Украине задержали подозреваемого по делу об убийстве грузинского бизнесмена
Подозреваемый в причастности к убийству грузинского бизнесмена Николоза Давиташвили задержан в Киевской области. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
«Только что в Белой Церкви наша полиция задержала члена группы убийц, который давно находился в международном розыске. 39-летний уроженец Чеченской Республики, гражданин Российской Федерации, подозревается в причастности к убийству 52-летнего грузинского магната Николоза Давиташвили», - пишет Небытов в Facebook.
Давиташвили пропал 26 ноября 2019 года в центре Киева – он был похищен возле гостиницы на автомобиле марки Volkswagen. СМИ сообщали, что бизнесмена расстреляли в этой же машине. Его тело нашли в колодце спустя несколько дней.
По записям с видеокамер полиции удалось идентифицировать похитителей. Тогда же по делу были задержаны четверо человек. Убийство, предположительно, связано с деньгами. По одной из версий, преступники вымогали у бизнесмена крупную сумму.
В Минобороны опровергли сообщения о массовом уходе военных из рядов грузинской армии
В Минобороны опровергли информацию о массовом уходе военных из рядов грузинской армии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее сегодня, 12 сентября, журналисты-расследователи из проекта ifact.ge обнародовали материал о критической ситуации с военной авиацией и противовоздушной обороной в стране. Авторы указывают, что грузинские летчики вынуждены уезжать за границу для поддержания своей квалификации. Как утверждается, на родине летать им попросту не на чем, поскольку вся военная авиация либо окончательно вышла из строя и не подлежит восстановлению, либо находится на ремонте.
«Силы обороны – это живой организм, и, очевидно, какое-то количество бойцов покидает их, но они и пополняют свои ряды. Минобороны неоднократно разъясняло, что по оттоку и пополнению показатели стабильны во всех родах Сил обороны», - говорится в заявлении департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью.
В Минобороны считают, что «политически ангажированные СМИ и НПО» начали «кампанию по дезинформации», чтобы «бросить тень на успешные реформы» и «беспрецедентные шаги в направлении военной помощи», позволившие «существенно улучшить» финансовое и жилищное положение военных.
Ведомство обещает, что продолжит улучшать условия военных, а грузинская армия в ближайшие годы еще больше будет усилена.
Nissan продлил приостановку своего завода в России
Руководство автоконцерна Nissan продлило приостановку своего производства в России еще на три месяца. Завод в Петербурге будет в простое как минимум до конца этого года. Причина - нехватка комплектующих и трудности с логистикой. Ранее генеральный директор Nissan Макото Учида заявлял, что деятельность компании на российском рынке вряд ли возобновится как минимум до апреля 2023 года.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Он выпускал такие модели автомобилей, как Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. На заводе работает 2 тыс. сотрудников, на время простоя им обещали сохранять рабочие места и продолжать выплачивать две трети от обычного оклада.
Компания остановила производство в Петербурге 10 марта этого года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Препятствием для производства в Nissan назвали затруднения с поставками комплектующих из Японии и Европы, вызванные экономическими санкциями, которые многие страны наложили на Россию как страну-агрессора.
- После вторжения России в Украину многие иностранные автомобильные бренды прекратили поставки автомобилей на российский рынок и заморозили свои российские производства. Компании Renault и General Motors полностью ушли из России.
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о неудачах на войне
В Кремле прокомментировали заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о планах «обратиться к руководству страны» из-за неудач российской армии на войне против Украины.
«Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сообщает государственное агентство РИА «Новости».
10 сентября Кадыров потребовал от российского Минобороны изменить стратегию после освобождения оккупированных городов в Харьковской области украинскими военными.
Кадыров заявил, что российское командование «допустило ошибки», а также пригрозил, что если в ближайшие дни стратегия ведения боевых действий не изменится, то он «вынужден будет обратиться» к руководству Минобороны РФ и страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит».
- 7 сентября Рамзан Кадыров отчитался об отправке для участия в войне в Украине бойцов двух чеченских подразделений Росгвардии – полка «Север» (дислоцированный в Грозном 141-й моторизованный полк имени Ахмата Кадырова) и батальона «Юг» (дислоцированный в Ведено 249-й моторизованный батальон).
- На этой неделе ВСУ начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября российские войска под угрозой окружения оставили город Балаклею, 10 сентября – Купянск. По ряду сообщений, украинские войска также близки к освобождению Изюма и Лимана.
- 10 сентября Минобороны РФ впервые прокомментировало отступление в Харьковской области. Ведомство назвало его «операцией по свертыванию и организованной переброске войск» для «наращивания усилий на Донецком направлении».
- Дислоцированные в Чечне подразделения Росгвардии, формально входя в структуру федерального ведомства, фактически подчиняются лично Рамзану Кадырову. Украинские власти назвали полк «Север» причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель.
Первое заседание осенней сессии парламента Армении началось без оппозиции
Первое заседание осенней сессии Национального собрания началось сегодня без депутатов оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею». Депутаты, не участвовавшие в заседаниях парламента с мая и тогда же начавшие уличную борьбу с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, решили продолжить политический бойкот.
Спикер парламента Ален Симонян уверен, что в случае отсутствия оппозиции в парламенте в ходе нынешней сессии на этот раз власть пойдет до конца и лишит отсутствующих на заседаниях оппозиционеров их мандатов.
«Мы проводили их из зала с аплодисментами и готовы принять их в зале с аплодисментами, и я говорю, что у них нет выбора. Если ты в политике, ты должен быть в зале, если ты вне политики, то ты вне этого зала. Они оказались на обочине, и у них есть серьезная критика и серьезные дискуссии внутри, потому что - я настаиваю, это информация, а не мнение - одна часть говорит: «давайте вернемся», другая часть говорит: «если мы вернемся, нам будет очень плохо», и эти дискуссии продолжаются. Если они не вернутся до конца года и число отсутствующих конкретных депутатов превысит допустимый лимит, уверен, Конституционный суд примет правильное решение, и их заменят те депутаты, которые понимают, что депутат должен работать в Национальном собрании», - цитирует Симоняна Радио Азатутюн.
Параллельно с заседанием парламента сегодня оппозиция инициировала общественное обсуждение на тему «Реальная повестка дня Армении», в ходе которого депутат фракции «Айастан», бывший вице-спикер НС Ишхан Сагателян заявил, что смена власти остается в их повестке дня, они не отказались от уличной борьбы, движению «Сопротивление» собираются придать новый импульс, а возвращение в парламент считают бессмысленным.
«Вот такие форматы, которые, в конечном итоге, становятся центрами, обеспечивающими решения кризисных ситуаций и превращающими эти решения в реальные политические и национальные повестки дня, которые также могут в нужный момент взять на себя роль лидера», - сказал Сагателян.
В конце прошлой сессии парламента фракция «Айастан» в полном составе и большинство членов фракции «Честь имею» оказались перед угрозой потери мандатов из-за превышения допустимого порога неуважительных отсутствий. Тогда власть пригрозила, но не начала процесс лишения оппозиционеров их мандатов, не исключив, что сделает это на нынешней сессии.
Международная организация труда: 50 млн человек в мире находятся в рабстве
Почти 28 млн человек в мире занимаются рабским трудом, еще 22 млн принудительно находятся в браке, – следует из доклада Международной организации труда ООН. Авторы подчеркнули, что это на 10 млн больше по сравнению с показателями 2017 года.
В докладе, подготовленном МОТ совместно с Международной организацией по миграции и правозащитной организацией Walk Free, борющейся с торговлей людьми, указывается, что рабский труд и принудительные браки встречаются практически во всех странах мира, включая самые развитые. 52% случаев происходят в странах с уровнем дохода средним и выше среднего.
Большинство случаев принудительного труда - 86% - были зафиксированы в частном секторе, в таких отраслях как производство, строительство, сельское хозяйство и домашняя работа. Миллионы людей, в основном женщины и девочки, также оказались в ловушке сексуальной эксплуатации. Остальные 14% случаев - это санкционированный государством принудительный труд.
Среди современных рабов – 3,3 млн детей, около половины из них принудительно занимаются секс-работой.
В браке против воли состоят около 22 млн человек. В таких условиях выше риск домашнего насилия, сексуальной эксплуатации и принуждения к неоплачиваемому труду.
Рост числа случаев рабства в последние 5 лет в МОТ связывают с ухудшением экономической ситуации в мире из-за пандемии COVID-19, климатических изменений и энергетического кризиса, приведших к росту бедности. Обеднение населения вынуждает людей соглашаться на сомнительные предложения работы, становиться нелегальными мигрантами и «продавать» молодых членов семьи в брак против их желания, чтобы прокормить семьи или выплатить долги.
В школах Грузии вводят новый предмет «Военное дело»
Учебный предмет «Военное дело» вводят в школах Грузии с 2022 года, сообщает сегодня, 12 скнтября, пресс-служба Минобразования.
Образовательный проект, который является инициативой премьера Ираклия Гарибашвили, в пилотном режиме запускают для учащихся 7-8 классов из высокогорных регионов – всего 18 школ. Раз в неделю урок по предмету «Военное дело» им будут проводить специально подготовленные действующие военные.
Кроме того, расширяется тематика образовательного проекта «Оборона и безопасность». Этот предмет преподают в грузинских школах с 2010 года.
Минобразования уже переподготовило 12 бывших военнослужащих, а также шесть инструкторов Кадетского военного лицея имени генерала Георгия Квинитадзе, пишет агентство «Новости-Грузия». Слушателям курса «Оборона и безопасность» они будут проводить уроки по таким вопросам как гражданская безопасность, источники возможных угроз, законодательная база, связанная с безопасностью, методы оказания первой помощи, система защиты Грузии и действия сил обороны.
Инал Ардзинба: процедура получения абхазского гражданства не меняется
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал распоряжение президента России Владимира Путина, предложившего подписать с абхазской стороной Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.
«В ближайшее время по дипломатическим каналам мы согласуем соглашение с российской стороной. Это соглашение – важный шаг в развитии и укреплении межгосударственных абхазо-российских отношений. Оно предполагает разработку упрощенного порядка получения гражданства Российской Федерации для граждан Республики Абхазия. При этом процедура получения гражданства Республики Абхазия не меняется», – отметил Ардзинба.
Что касается деталей упрощенной процедуры, а также категорий граждан, которые смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре, по словам министра, они будут определены после подписания соглашения отдельным специальным указом президента России.
«Мы будем информировать о ходе этой работы», – сказал Инал Ардзинба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», он выразил благодарность представителям МИД РФ и Администрации президента России за поддержку предложений абхазской стороны и конструктивную работу.
Ранее соглашение о двойном гражданстве Россия оформила с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Участникам вторжения в Украину доставили гуманитарную помощь из Цхинвали
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия посетили оккупированную Россией часть Украины. Они доставили военнослужащим, участвующим в российском вторжении, очередную партию гуманитарной помощи.
Как пишет агентство «Рес», гуманитарный груз сопровождали депутаты Гарри Мулдаров, Роберт Остаев и Арсен Квезеров.
«Привезли в Мелитополь для наших ребят–военнослужащих все самое необходимое. Продукты и вещи выбирали с учетом необходимости. Доставили воду, нескоропортящиеся продукты питания, медикаменты и т.д.», – рассказал Мулдаров.
Депутат считает важным поддерживать военнослужащих, участвующих в «специальной военной операции»: «югоосетинские военнослужащие должны чувствовать поддержку земляков».
Мулдаров выразил слова благодарности всем тем, кто помог собрать гуманитарную помощь. Среди них – югоосетинский лидер Алан Гаглоев, общественная организация ветеранов «Боевое братство» и администрация Цхинвальского района.
- В российском вторжении в Украину участвуют добровольцы из Южной Осетии, а также военнослужащие 4-й российской военной базы, которая дислоцируется в Цхинвали. С начала войны в Украине погибли17 жителей Южной Осетии.
Король Карл III впервые выступил в британском парламенте
Британский король Карл III впервые после смерти королевы Елизаветы II выступил в парламенте. В Вестминстерском дворце собрались депутаты Палаты общин и члены Палаты лордов. Карл III прибыл в парламент вместе с супругой, королевой-консортом Камиллой.
Лорд Макфолл от имени Палаты лордов и спикер Палаты общин Линсдэй Хойл выразили королю глубокие соболезнования от имени парламента в связи с кончиной его матери. Они также заявили, что будут "преданными слугами" нового монарха и в то же время упомянули об обещании Карла поддерживать конституционный порядок и защищать права и свободы граждан.
Король выступил с краткой речью, в которой подтвердил своё обязательство служить народу и назвал парламент "живым инструментом нашей демократии".
Из парламента Карл III отправился в аэропорт, откуда вылетел в Эдинбург. Там он примет участие в траурной процессии и в богослужении в соборе Святого Эгидия. Туда перенесут доставленный в административный центр Шотландии накануне гроб с телом Елизаветы II. У собора уже собрались десятки тысяч людей. В течение суток жители Шотландии смогут проститься с королевой, после чего её гроб перевезут в Лондон. Похороны пройдут 19 сентября.
Елизавета II умерла 8 сентября. Королём стал её 73-летний старший сын Чарльз, по традиции по-русски его, как и двух других английских королей с тем же именем, называют королём Карлом.
В Москве депутат Хараидзе выиграла выборы, находясь под домашним арестом
Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе выиграла выборы в Тверском округе, находясь под домашним арестом. Об этом в фейсбуке сообщили её сторонники.
«Первое место по моему округу. Я все еще депутат Тверского района! Спасибо всем, кто меняя поддержал, кто верил и верит! Не подведу! В нашем новом созыве… 11 Едросов и… одна Кети… Гремучая смесь. Из старого созыва прошла только я. Очень жаль», – процитировали они слова Хараидзе.
Полиция задержала муниципального депутата в ночь с 17 на 18 июня прошлого года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Поводом стала борьба мундепа со строительными работами на улице Фадеева. По версии следствия, Хараидзе вместе с жителем Тверского района Гурамом Григоряном вымогала у представителя застройщика 15 млн рублей за дачу разрешения на производство строительных работ. По словам защиты мундепа, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации, и Хараидзе добивалась того, чтобы их исправили.
Хараидзе находилась в СИЗО-6. В знак протеста против своего уголовного преследования она начала голодовку. 28 июня 2021 года стало известно, что мундеп прекратила ее. Из СИЗО она также передала письмо о том, что даже в аномальную жару ей не дают воду.
Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», от которой избралась Хараидзе, предлагал внести миллион рублей в качестве залога за освобождение муниципального депутата из СИЗО.
12 июля 2021 года Хараидзе выпустили из СИЗО под домашний арест.
- В воскресенье, 11 сентября, в России завершилось голосование на выборах разных уровней. Голосование длилось, по решению каждого региона, от одного до трёх дней. На данный момент обработаны 100% протоколов об итогах выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний. Однако глава ЦИК России Элла Памфилова рекомендовала региональным избирательным комиссиям подводить итоги не раньше 14 сентября – чтобы "внимательнейшим образом" рассмотреть все поступившие жалобы.
В Абхазии найдено святилище и золотые артефакты колхидской культуры
В самопровозглашенной республике Абхазия во время раскопок возле города Очамчире российскими археологами найдено святилище колхидской культуры VI-IV веков до нашей эры. Об этом сообщает Институт археологии Российской академии наук.
«Найденные в культурном слое предметы – античные нашивки и бусины, фигурки греческих и египетских божеств, импортная греческая керамика в сочетании с вкопанным в пол святилища обтесанным камнем-«идолом» свидетельствуют о сильном влиянии античной цивилизации на культуру древнего населения Колхиды и добавляют новые данные, позволяющие реконструировать религиозные представления местных племен (в данному случае – колхов) и их связи как с греческим миром, так и с кобанской культурной общностью. Каменный «идол» – первая находка на территории Абхазии и крайне редкая для всего региона: ранее на Северном Кавказе единственный подобный идол был найден в святилище кобанского поселения Сауар на территории Северной Осетии», – говорится в сообщении.
«В V – начале VI в. на этом месте находился византийский храм, окруженный оградой, с кладбищем и вымощенным камнем двориком. Найденное святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму – это любопытный факт, который указывает на особое отношение жителей к этому месту», – рассказал руководитель совместной российско-абхазской археологической экспедиции Александр Скаков.
Также в культурном слое были найдены изображения божеств: бронзовая фигурка античного божества и две фигурки древнеегипетского бога Птах-Патека из непрозрачного зеленоватого стекла.
В нескольких десятках метров от святилища археологи раскрыли культурные слои со следами деревянных жилых построек, предварительно датируемые доантичным периодом (VIII–VII вв. до н. э.) и античным VI–V (вв. до н. э.).
В Грузии не поддержали инициативу об учреждении Дня бабушки
Комитет по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии сегодня не поддержал инициативу об учреждении Дня бабушки.
Автор инициативы – гражданин Грузии Михаил Сахвадзе. Он считает, что специальный день, посвященный бабушкам, должен отмечаться 17 сентября – в день рождения актрисы Сесилии Такаишвили.
Ранее рассмотреть законодательное предложение комитету по здравоохранению поручило бюро парламента Грузии.
В Грузии 3 марта отмечается День матери, а 8 марта – Международный день женщин.
В августе Грузию посетили более 260 тысяч граждан России
Граждане России продолжают лидировать по числу визитов в Грузию. Как сообщили в грузинском МВД, в августе текущего года в страну приехали 260 810 россиян.
По информации ведомства, рост числа визитов по сравнению с августом прошлого года составил 475%. При этом в августе 2019 года Грузию посетили 252 857 граждан РФ.
Границу Грузии в августе текущего года также пересекли 178 483 гражданина Армении (рост 521%) и 116 882 гражданина Турции (+202%).
Число визитов из стран Евросоюза в августе достигло 46 790 (+56%), из Саудовской Аравии – 43 562 (+187%), из Израиля – 29 546 (+6901%), из Беларуси – 28 885 (+88%).
Отметим, что в Грузии оппозиционные партии и неправительственные организации предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.
При этом, по некоторым данным, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них – оппозиционеры и журналисты.
Глава Службы Госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили считает, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности страны. Он также говорит, что силовые ведомства «стараются максимально отфильтровать нежелательных посетителей».
На прошлой неделе стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он жил в Грузии с начала войны. Ранее о въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Василию Крестьянинову, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
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