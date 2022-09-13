Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело против Людмилы Скорик. Напомним, бывший главный санитарный врач, по информации Минздрава, пропала и не выходила на связь с 25 июля. 5 сентября Скорик нарушила молчание и распространила письмо, в котором рассказала, что находится в России, а в Абхазии на нее «шьют дело».

Вчера вечером СМИ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Абхазии распространили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Людмилы Скорик.

Напомним, что «Эхо Кавказа» уже не раз на протяжении почти двух последних месяцев обращалось к теме «исчезновения» бывшего главного санитарного врача Абхазии (так же, как на протяжении более двух предыдущих лет многократно брало у нее интервью о ситуации с коронавирусной пандемией в республике). По сообщению Министерства здравоохранения Абхазии, обнародованному в начале августа, с 25 июля Людмила Скорик не появлялась на работе, не отвечала на телефонные звонки и никто из сотрудников не знал, где она. Минздрав сообщил, что проводит служебную проверку, по итогам которой примет соответствующие меры. В соцсетях же распространялась информация о том, что Людмила Скорик покинула Абхазию с большой суммой бюджетных денег. Цифры варьировались от 17 до 40 миллионов рублей.

4 сентября на сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что Следственное управление проводит процессуальную проверку в отношении Людмилы Скорик по факту превышения должностных полномочий и хищения имущества с использованием служебного положения. При этом прокуратура ссылалась на результаты оперативно-розыскной деятельности Службы государственной безопасности. На следующий же день, после полутора месяцев молчания, Людмила Скорик опубликовала в информационном агентстве «Аиашара» комментарий о происходящих вокруг нее событиях. Агентство выложило ее пространное, на нескольких страницах письмо без изменений. В нем Людмила Вильбертовна заявляла о развернутой против нее травле, прежде всего, со стороны министра здравоохранения республики. По ее словам, 22 июля она подала на его имя заявление об отпуске и выехала по семейным обстоятельствам в Российскую Федерацию. Но министр здравоохранения, забыв об этом, объявил, что связи с ней нет.

Спустя еще неделю появилось сообщение о возбуждении уголовного дела. Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры РА Рада Сангулия рассказала «Эху Кавказа» о деталях громкого дела:

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении экс-главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ РА Скорик Людмилы Вильбертовны по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты, то есть по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 288, частью 4 статьи 157, частью 1 статьи 288, частью 3 статьи 157, частью 4 статьи 157 и частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия. По данным органа предварительного расследования, в июле 2020 года главврач Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия Скорик Людмила Вильбертовна, превысив должностные полномочия, в нарушение требования статьи 27 закона РА от 08.02.2016 N 4031-с-V «О здравоохранении», предусматривающей право граждан РА на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, организовала на базе ГСЭС МЗ РА оказание платных лабораторных услуг – лабораторных исследований по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием переданного ГСЭС МЗ РА в сентябре 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) гуманитарного груза – двухмодульного аппарата «Gene Xpert» фирмы Cepheid, в результате чего на аппарате «Gene Xpert» при проведении платных исследовании были израсходованы полученные в августе 2020 года и в ноябре 2021 года от ВОЗ картриджи в количестве 594 штук стоимостью 1 832 791,92 руб., тем самым похищено имущество ГСЭС МЗ РА путем присвоения и растраты».

По словам Рады Сангулия, следователи обнаружили нарушения в работе Скорик и до пандемии:

«Она же, Скорик Людмила Вильбертовна, с целью создания условий для совершения хищения имущества ГСЭС МЗ РА инициировала учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Каре-групп» и, реализуя преступные намерения, превысив должностные полномочия, организовала на базе ГСЭС МЗ РА оказание платных полиграфических услуг с использованием приобретенного 17 мая 2019 года через ООО «Каре-Групп» специализированного оборудования. В последующем, в период времени с 05/04/2019 г. по 31/05/2021 г., используя свое служебное положение, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, главврач Скорик Л.В. заключила с ООО «Каре-Групп» договоры по изготовлению полиграфической продукции, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, и денежные средства в общей сумме 76 845 рублей разновременно обналичены и присвоены последней. Также главврачом ГСЭС МЗ РА Скорик Л.В. с использованием служебного положения были похищены денежные средства в сумме 671 000 руб. путем оформления фиктивного договора с ООО «Каре-Групп» за №К21-0920 на поставку медицинских изделий от 18/09/2020 года и денежные средства в сумме 475 000 рублей при исполнении обязательств по контракту №К10-1219 от 15/12/2019 года, заключенного с ООО «Каре-Групп» на поставку автомобилей специального назначения в количестве трех единиц. Таким образом, общая сумма похищенного главврачом Скорик Л.В. имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия составила 3 055 636 руб».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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