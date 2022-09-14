Спикер югоосетинского парламента уходит в отставку

По уточненным данным, число жертв среди армянских военнослужащих, участвующих в приграничных боях с вооруженными силами Азербайджана, составляет 105. Об этом сегодня в парламенте Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Накануне он сообщил о гибели 49 военнослужащих.

«Еще раз преклоняю голову перед нашими погибшими», – сказал премьер.

Ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана заявила, что Баку готов передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих, погибших за последние два дня.

Выступая в парламенте, Пашинян также признал, что Азербайджан установил контроль над определенной территорией Армении.

«Когда мы говорим о том, что Азербайджан совершил агрессию в отношении Армении, мы имеем в виду, что он установил контроль в отношении определенной территории. И по этой причине мы обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», – заявил армянский премьер в ходе «правительственного часа» в Национальном собрании, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Пашинян подчеркнул, что Ереван обратился в ОДКБ на основании 4-й статьи Договора о коллективной безопасности, «которая говорит о том, что агрессия в отношении одного члена означает агрессию и в отношении других членов».

«Мы обратились за содействием, в том числе военным содействием, для восстановления территориальной целостности Армении и для того, чтобы вооруженные силы Азербайджана были выведены с территории Армении. Под этим мы имеем в виду и азербайджанское вторжение на участке Сотк-Хознавар, которое произошло 12 мая прошлого года. Как политическую цель мы фиксируем то, что агрессор должен выйти с территории Республики Армения. И в этом наша задача также в смысле нашей инициативы в ОДКБ», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее азербайджанская сторона сообщила о смерти 50 военнослужащих в ходе боев на границе с Арменией.