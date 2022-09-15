Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с депутатами парламента. Встреча прошла в отсутствие журналистов. Депутат Кан Кварчия рассказал «Эху Кавказа», что происходило за закрытыми дверями.

– Кан, состоялась встреча депутатов парламента с президентом. Какой была тема этой встречи?

– Естественно, основной темой была передача в собственность Российской Федерации пицундской госдачи. На этой встрече присутствовал президент, практически все депутаты нашего парламента, премьер-министр, министр иностранных дел, замглавы администрации президента, премьер-министр.

– Каково ваше впечатление от этой встречи?

Cегодня из этой встречи я вынес, что все надежды народа Абхазии разбились о неприступную скалу очередной лжи президента

– Если до этой встречи большинство нашего населения еще имело надежду на то, что все-таки президент, как он не раз говорил, готов создать или уже давал устное распоряжение о создании некоего консультативного органа, который займется внесением изменений и поправок в уже подписанное соглашение, то сегодня из этой встречи я вынес, что все надежды народа Абхазии разбились о неприступную скалу очередной лжи президента. На этой встрече министр иностранных дел подтвердил, что никакие изменения не могут быть внесены в уже существующее и подписанное соглашение.

– Они как-то обосновали почему?

– Потому что есть механизм, при котором эти вопросы обсуждаются до подписания, а когда документ уже подписан и спущен в парламент для ратификации, его невозможно изменить. Вносить изменения можно только тогда, когда президент, пользуясь своим конституционным правом, отзовет это соглашение из парламента. Но президент в своем выступлении не сказал ничего о своей готовности отозвать это соглашение из парламента.

– Я вас правильно поняла, что на этой встрече депутатам было сказано, что у них нет никакой другой возможности кроме как ратифицировать это соглашение?

Ратификация этого договора опасна еще и тем, что после нее последуют и другие шаги, не менее сложные и не менее болезненные для Абхазии

– Ратификация этого договора опасна еще и тем, что после нее последуют и другие шаги, не менее сложные и не менее болезненные для Абхазии. И мы понимаем, что от решения этого вопроса будет зависеть очень многое в дальнейшей судьбе Абхазии. Потом президент сказал, что решение этого вопроса в целом теперь легло на плечи депутатов, и он им объясняет, что дальнейшая судьба в ваших руках – хотите голосуйте и поддержите или отвергните это предложение, то есть принимайте или не принимайте. И всю ответственность, которую он должен был понести как гарант Конституции, он переложил на плечи парламентариев.

– Какая-нибудь обратная связь от депутатов исполнительной власти руководству Абхазии на этой встрече имела место?

– Президент начал с того, что он готов в дальнейшем встречаться и якобы со всеми разговаривать, но я не понимаю, почему именно сейчас этот разговор поднялся, а не ранее, когда эти встречи имели бы взаимную связь и логическое завершение. А то, что он сегодня это декларирует, я считаю, что это – популизм. Потому что подписано соглашение, которое нам приходится принимать в парламенте, и решение остается за нами, то есть вся ответственность ложится на депутатов парламента.

– Депутаты парламента с этой ответственностью справиться не могут? Кан, я задаю этот вопрос, потому что, насколько я помню, были примеры, когда депутаты при ратификации существенно меняли соглашение по Координационному центру, менялся базовый договор о стратегическом партнерстве. Поправьте меня, если я неправа.

В такой тяжелый момент президент не должен был так сильно подставлять наш парламент

– Я хотел бы вас поправить, потому что все-таки эти вопросы тогда были в рабочем варианте у депутатов. Это были проекты, и депутаты имели возможность одобрить существующий проект или внести в него изменения. А сегодняшний вопрос ставит депутатов перед фактом. Честно говоря, доводы президента были очень блеклые, наверное, все-таки многие депутаты сделали выводы. Я надеюсь на их благоразумие и надеюсь, что, когда встанет вопрос о ратификации, наши депутаты, хоть среди них и много молодых людей, найдут в себе силы и сделают правильный выбор, который не будет мешать нашим национальным интересам. В такой тяжелый момент президент не должен был так сильно подставлять наш парламент.

– Кан, вы можете сделать прогноз, будет ратифицировано это соглашение в парламенте или нет?

– Прогноз – это вещь неблагодарная. Я не знаю, какое будет решение. Я знаю, что я буду делать, я знаю, что мои друзья и мое ближайшее окружение готовы делать. За весь парламент я не могу говорить.

– Помимо того, что вы являетесь депутатом парламента, вы еще возглавляете общественную организацию. Есть у вас понимание, что делать, если соглашение все-таки будет ратифицировано?

К сожалению, нам придется подчиниться народу, а народ требует справедливого решения

– Во-первых, мы надеемся, что этот договор не будет ратифицирован. Но если это произойдет, мы как политики, как общественники поддержим народ, а народ уже высказался. Как говорит нынешний президент, я просто боюсь, что у нас останутся только народные традиции. К сожалению, нам придется подчиниться народу, а народ требует справедливого решения.

– В чем, по-вашему, заключается это справедливое решение?

– Не ущемлять интересы республики, государства, народа.

– То есть не ратифицировать соглашение?

– Да.

– Что-нибудь важное мы упустили из этой встречи?

Человек занялся не государственными вопросами, а коммерцией, и ему этот вопрос, наверное, был не очень интересен все эти два с половиной года

– Я хотел бы сказать о вопросе моего коллеги Эрика Рштуни. Он спросил президента, насколько он информирован о состоянии дел в Минобороны, есть ли план на случай попытки вторжения Грузии в Абхазию? Есть ли первая линия обороны, вторая, план и все остальное? Ответ президента меня просто удивил и насторожил, потому что я понял, что он в эту тему не посвящен. Он сказал: «Я плохо понимаю, о чем идет речь, надо спросить у министра обороны». И это нам говорит главнокомандующий республики! Вы представляете, какая трагедия! В том, что так отвечает главнокомандующий, есть, наверное, уже и объяснение, потому что человек занялся не государственными вопросами, а коммерцией, и ему этот вопрос, наверное, был не очень интересен все эти два с половиной года, и вот результат всей проделанной им работы.

– Вы можете сказать, когда состоится ближайшая сессия, на которой может решиться вопрос ратификации этого соглашения?

– Я сам пока этого не знаю, но, к сожалению, думаю, что она не за горами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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