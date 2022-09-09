Общественная палата Абхазии активно включена в обсуждение вопроса ратификации соглашения о передаче российской стороне госдачи в Пицунде и является площадкой для дискуссий противников и сторонников данного соглашения. Секретарь палаты Гули Кичба рассказала «Эху Кавказа» о том, как проходит диалог и какие возможности он открывает.

– Гули, сейчас много говорится о том, что Общественная палата прилагает много усилий для того, чтобы шел диалог между разными сторонами о ратификации соглашения по госдаче в Пицунде. Какие усилия вы предпринимаете и в чем их цель?

– Общественная палата всегда предоставляла свою площадку, особенно когда у нас были кризисные общественно-политические ситуации или же возникали какие-то спорные вопросы в обществе. Всегда, естественно, к нам обращались. Я рада, что сейчас есть кредит доверия к Общественной палате и различные общественно-политические движения и партии, в том числе, и само руководство страны услышало нас и наш призыв, и наше стремление к тому, чтобы оппозиция и руководство или власть, как мы сейчас говорим, сели, наконец, за круглый стол и обсуждали все вопросы.

– Гули, скажите, пожалуйста, почему Общественная палата так предметно занялась вопросом Пицунды? Как это произошло?

Там жители были обеспокоены начавшимся строительством. Вот с этого началось, и тогда уже открылось, что было подписано соглашение между российской и абхазской сторонами

– К нам обратилась группа депутатов Пицундского собрания, которая была обеспокоена соглашением по пицундской даче. Они непосредственно там живут, они изучали положение дел. Там жители были обеспокоены начавшимся строительством. Вот с этого началось, и тогда уже открылось, что было подписано соглашение между российской и абхазской сторонами. Мы решили разобраться в этом деле в присутствии депутатов Пицундского собрания и пригласили Кубрава – Госкомимущество Республики Абхазия и Совет безопасности во главе с Сергеем Мироновичем Шамба, и тогда уже выяснилось, что это соглашение было подписано от абхазской стороны Бесланом Сергеевичем Кубрава, а с российской стороны там фамилии не были указаны, поэтому оно вызвало недоверие абхазской стороны, там просто стояли подписи.

– И до сих пор неизвестно, кто с российской стороны подписал это соглашение?

Общественная палата добивается только одного – стабильности в этом вопросе, чтобы у нас не было из-за него митингов, акций и прочего, люди уже устали от этого

– Нам точно неизвестно, но Общественная палата добивается только одного – стабильности в этом вопросе, чтобы у нас не было из-за него митингов, акций и прочего, люди уже устали от этого. Мы решили разобраться, как вообще это все происходит и как происходило, поэтому и создали эту площадку. И президент сразу же откликнулся, когда мы написали письмо о том, что общественность хочет с ним встретиться и обсудить эти вопросы. Он, между прочим, безотлагательно принял это, но что-то случилось. Мы планировали в первую очередь встречу именно оппозиции с руководством страны, но они как-то не определились с составом участников. Решили, что по пять человек примут участие, и это нормально, но встреча не состоялась. Этим вопросом было озабочено и гражданское общество. Леван Микаа и группа депутатов прошлого созыва тоже обратились к нам с письмом. И так случилось, что они сразу определились с составом своих сторонников, и первая встреча руководства страны произошла именно с этой группой. А уже во вторник планируется встреча оппозиционной стороны с властью, где они должны проговорить, с чем не согласны. Вы это слышали, и весь народ это слышал, когда они на телевидении выступали и задавали эти вопросы, которые нас всех очень беспокоят. Власть предложила задействовать своих юристов и экспертов, которые могут разобраться в нюансах этого соглашения.

– У членов Общественной палаты есть сформированное мнение или видение, как этот вопрос должен решаться, в каком ключе?

– До того, как была встреча с руководством страны и с гражданским обществом, мы направили письмо в парламент, спикеру, и там оговорили, что нужна экспертная комиссия, чтобы они не спешили с ратификацией этого соглашения, что это соглашение спорное, что в дальнейшем вслед за этим соглашением могут возникать другие вопросы, которые будут вызывать у общества недовольство. Вот это все мы написали, и мы лично пошли, а не просто отослали это письмо. Спикер парламента встретился с членами Общественной палаты, мы с ним детально обговорили все наши опасения, но они почему-то отдали этот вопрос комиссии, а она, в свою очередь, направила его в Конституционный суд. И выяснилось, что Конституционный суд неправомочен рассматривать эти вопросы…

– Конституционный суд попросил, чтобы парламент обосновал свою просьбу по соглашению…

Я так поняла, что все боятся брать на себя ответственность, наверное, потому, что этот вопрос все-таки очень серьезный, даже, можно сказать, судьбоносный

– Совершенно верно, они попросили обоснование… Я так поняла, что все боятся брать на себя ответственность, наверное, потому, что этот вопрос все-таки очень серьезный, даже, можно сказать, судьбоносный. Чтобы мы не заложили для наших будущих поколений проблемы, которые им придется потом разгребать, так, по крайней мере, все думают. Все, наверное, понимают, что соглашение должно быть, но для того, чтобы решить эти вопросы, часть членов Общественной палаты и оппозиционная часть говорят, что сначала надо отозвать это соглашение из парламента, а потом заново инициировать его рассмотрение с учетом тех моментов, которые надо исправлять или добавлять, это уже дело юристов и экспертной комиссии. Кстати, то, что предлагала Общественная палата, к этому же пришло и руководство страны – нужно создать экспертную комиссию с привлечением квалифицированных юристов и обсуждать это соглашение.

– По вашему мнению, руководство страны согласно отозвать из парламента это соглашение?

– Сейчас президента нет, за него я отвечать не могу. Некоторые члены Общественной палаты считают, что этого не нужно делать, вы слышали, что премьер-министр на заседании кабмина сказал, что работа над этим соглашением ведется, а также есть информация, что и с российской стороны какие-то мнения учитываются и тоже идет над ним работа, по крайней мере, у нас такая информация.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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