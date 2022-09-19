Футболист московского «Динамо» решил выступать за сборную Грузии

20-летний футболист московского «Динамо», защитник Саба Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте грузинской сборной.

Информацию прокомментировал вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

«Вместе с тренерским штабом мы давно наблюдаем за Сабой Сазоновым. У нас и раньше была коммуникация с ним и c его семьей. Его мама – грузинка, он сам гражданин Грузии. Мы рады, что он высказал желание играть за молодежную сборную Грузии.

Он действительно талантливый игрок и будет значимой силой для нашей команды. Сейчас мы ждем начала тренировочного процесса. Молодежную сборную ожидают важные матчи в Португалии и Турции», – заявил Иашвили.

По информации российских СМИ, Сазонов получил приглашение в российскую молодёжку, но в последний момент отказался от него и поехал в грузинскую команду. Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов назвал поведение защитника «Динамо» неприемлемым.

«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.

В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – приводит слова Галактионова ТАСС.

Издание «Чемпионат» пишет, что Российский футбольный союз вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Однако, по информации издания, грузинская Федерация «проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы».

«После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную», – сказал источник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что нападающий российского клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.