Около девяти часов вооруженный мужчина удерживал заложников в кутаисском филиале «Банка Грузии». Он требовал два миллиона долларов, а в случае если его требования не будут выполнены, обещал привести в действие взрывное устройство.

Об ограблении стало известно около 11 утра. Неизвестный мужчина в маске и камуфляже взял в заложники 12 человек. Через заложников, в частности, приказав им выходить в прямой эфир через Facebook, он вскоре же выдвинул свои требования. Это два миллиона долларов, вертолет, флаг России и удочка. В противном случае, как говорят заложники на видео, он обещает привести в действие взрывное устройство. К телу скотчем у захватчика примотано некое устройство, а в руках предмет, похожий на гранату. Кроме того, некое устройство он закрепил на двери банка.

Изначально захватчик давал на выполнение требований три часа, но по истечении срока ультиматума он продолжил переговоры с полицией. Ближе к вечеру на место прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури.

В течение дня ситуация в банке накалялась. Некоторым заложникам, а большинство из них были женщины, – стало плохо.

«Просто принесите деньги, он не соглашается менять [заложников на других людей], не хочет ни руководителя банка, ничего, и нас тоже не отпускает. Принесите деньги, и он нас после этого отпустит», – передавала слова захватчика одна из заложниц полицейскому, который общался с ней через окно банка.

На месте, недалеко от банка, собрались родные заложников.

«Было около 12, чуть раньше, сын сказал, что идет в банк снимать деньги, что, когда вернется – позвонит. Он не сказал о том, что произошло. Сказал, что пошел по делам. Я потом сама все поняла, когда увидела [видео] в телефоне».

Военный журналист Темо Кигурадзе полагает, что кадров захватчика, публикуемых в соцсетях, недостаточно для того, чтобы с уверенностью сказать, мог ли этот человек быть в прошлом военным и что представляют собой устройства, которые он пронес в банк. Это, по его словам, было бы спекуляцией. Как бы то ни было, силовики в подобной ситуации действуют следующим образом:

«По кадрам видно, что они создали периметр вокруг банка – на случай, если будет проводиться какая-то силовая операция или устройство окажется бомбами на самом деле. По идее, они так же должны были эвакуировать жителей близлежащих домов или других строений, если они там есть. Потому что безопасность мирного населения – это всегда задача номер один при любой подобной операции во всех странах».

Чем именно руководствовался захватчик, никто не знает. Однако успешное ограбление банка Бадри Эсебуа в 2020 году, когда он сперва захватил заложников и потом скрылся с требуемым выкупом, безусловно, понизило имидж силовых структур, говорит Темо Кигурадзе:

«Это создало, по крайней мере, у определенной части населения, иллюзию того, что такие преступления – на английском есть такое выражение «victimless crime», это «преступления без жертв», – когда человек успешно захватывает в этом случае банк и скрывается с деньгами, потому что банковские деньги массе населения в принципе неинтересны. Тем более, что у банков всегда есть страховка на этот случай. И Бадри Эсебуа… в этом деле обошлось без жертв, и потому многие ему симпатизируют, хотя, может быть, «симпатизируют» не совсем правильное слово, но, по крайней мере, понимают его, представляют себе нападающего эдаким Робин Гудом. И факт есть факт, у нас было несколько попыток ограбления после случая Бадри Эсебуа, которого до сих пор не поймали, так что сейчас это уже, скорее всего, какая-то закономерность. Люди видят, что преступление не раскрыто, что у одного человека получилось, общественный настрой в целом более позитивный, и многие пытаются сделать то же самое. Я не удивлюсь, если в случае с этим человеком это будет так».

Уже вечером захватчик через заложников, выходящих в прямой эфир в социальных сетях, заявил, что он готов снизить сумму выкупа до 1,5 миллионов долларов. А к восьми часам вечера в МВД Грузии подтвердили, что мужчину, захватившего заложников в отделении «Банка Грузии», задержали, а всех заложников освободили. Об этом заявила представитель ведомства Кети Ковзиашвили.

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