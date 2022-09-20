Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также военно-гражданская администрация Херсонской области приняли решения провести т.н. референдумы о вхождении в состав России. Причем как можно скорее – уже с 23 по 27 сентября. Подобное «волеизъявление» ожидались давно, но сроки никто не называл. Теперь же, на фоне украинского контрнаступления, события стали разворачиваться стремительно.

Москва делает «ход конем» – власти подконтрольных России украинских территорий хором объявили о намерении провести т.н. референдумы о присоединении к Российской Федерации. Так, глава ДНР Денис Пушилин предложил луганскому коллеге Леониду Пасечнику провести «референдумы» синхронно:

«К нам сегодня поступили обращения от общественных палат. Это не что иное, как отображение мнения наших людей, которое давно витает в воздухе. И, я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. И хотелось бы что проговорить: у меня предложение объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдумам».

А сегодня к инициативе присоединились пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей. Глава херсонской администрации Владимир Сальдо объяснил решение многочисленными просьбами со стороны местного населения:

«Практически каждый день в мой адрес поступают обращения общественных организаций, просто граждан о скорейшем проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации».

Сценарий везде одинаковый: некие «представители общественности» выдвигают предложение о проведении голосования. В ДНР, ЛНР, а также в Херсонской области инициатива исходила от «общественных советов», в Запорожской области – от появившегося с приходом российских войск движения «Мы вместе с Россией».

Но если раньше на анонсы «референдумов» в Москве старались отвечать уклончиво, в этот раз в их поддержку выступили представители высшего политического истеблишмента России – от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева до спикера Госдумы Вячеслава Володина. К слову, в российском парламенте призывы к немедленному проведению звучат от представителей всех фракций. Наиболее активную позицию занял сменивший Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий:

«В сегодняшних условиях другого решения быть попросту не может. И референдумы обязательно состоятся. Сегодня необходимо задуматься и в самое ближайшее время, может быть, в ближайшие дни, может быть, в ближайшие часы, отреагировать на позицию населения, которую выразили общественные палаты Донецка и Луганска. Референдумы необходимо проводить и дать тем самым жесточайший отпор киевской хунте, которая перешла все возможные красные линии».

Эксперты отмечают: фактическая аннексия, которую предполагают т.н. референдумы, позволит Кремлю получить предлог для всеобщей мобилизации, поскольку тогда контрнаступление Украины Москва может интерпретировать как посягательство на территорию России.

По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, формальная просьба самопровозглашенных республик о присоединении к России нужна Москве, чтобы обосновать новый виток войны, а поспешность вызвана крупным поражением под Харьковом, вызвавшим панику среди сепаратистов:

«Все, что они могут сейчас сделать, – это провести фейковый «референдум», наскоро как-то его слепить, признать «результаты». По «результатам» они все захотят вступить в состав Российской Федерации. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения России, будет «прямым нападением на Россию», и это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией сейчас у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут».

В Киеве при этом подчеркивают, что «референдумы» не помогут ни Москве, ни подконтрольным ей сепаратистам. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, это ничего не изменит ни для Украины, ни для ее партнеров. Президент страны Владимир Зеленский видит в срочном решении по «референдумам» паническую реакцию на успешное наступление ВСУ:

«Оккупанты реально в панике. Ну а мы предупредили – у российских солдат в Украине есть только два варианта: бежать с нашей земли или сдаться. У коллаборационистов аналогичные варианты. Либо они попытаются бежать, и пока неясно, пропустит ли их Россия на свою территорию, несмотря на выдачу паспортов, либо коллаборационисты будут осуждены по действующему украинскому законодательству».

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), частичная аннексия на данном этапе поставит Кремль в странное и даже унизительное положение – ведь ему придется требовать, чтобы украинские войска не оккупировали «российскую» территорию в ситуации, когда Россия не сможет обеспечить выполнение своего требования. Готов ли Владимир Путин поставить себя в такое безвыходное положение ради сомнительной выгоды, неясно. Пока глава Кремля занимается тем, что угрожает НАТО и Украине эскалацией, на которую он вряд ли способен на нынешнем этапе, считают эксперты:

«Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность. Прежде всего, это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО», – заявил Владимир Путин. Правда, тут же оговорился, что нынешних запасов вооружений России вряд ли хватит:

«Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их».

Сегодня Владимир Путин, согласно российским СМИ, выступит со специальным обращением. Ожидается, что оно будет посвящено «референдумам» на оккупированных украинских территориях. Не исключено, что к президенту присоединится и министр обороны России Сергей Шойгу.

Государственная Дума же спешно, в трех чтениях приняла закон, который вводит в УК понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», а также наказания за дезертирство и за добровольную сдачу в плен.

По мнению наблюдателей, Москва таким образом пытается усилить свои позиции до того, как будет вынуждена сесть за стол переговоров. О том, что Владимир Путин «стремится как можно быстрее закончить войну», заявил в интервью американскому телеканалу PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом они якобы говорили в Самарканде на саммите ШОС. По словам турецкого лидера, у него сложилось впечатление, что желание главы Кремля продиктовано тем, что «ситуация развивается довольно проблематично».

При этом Эрдоган подчеркнул, что «если в Украине будет установлен мир, то возвращение захваченных земель станет очень важным» и что «определенные шаги уже предприняты».

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