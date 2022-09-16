В находящихся под контролем России украинских городах звучат взрывы, гибнут чиновники временных военно-гражданских администраций. При этом Запад, несмотря на категорические предупреждения Москвы, лишь увеличивает поставки вооружений ВСУ. А Владимиру Путину же приходится оправдываться перед лидерами стран, которых в Кремле называли альтернативой для поставок российских энергоносителей.

Серия взрывов и смертей в городах, находящихся под контролем российской армии, – сообщается о гибели генпрокурора самопровозглашенной ЛНР в результате взрыва в здании следственного ведомства в Луганске. Как пишут российские СМИ, Сергей Горенко скончался от полученных ранений в собственном кабинете. В Бердянске же найдены убитыми назначенный Москвой заместитель главы города Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая избирком по проведению т.н. референдума.

В то же время ракетному обстрелу подвергся центр Херсона. Согласно одним данным, целью было здание городской администрации, по другим – снаряды угодили в находящийся рядом Апелляционный суд. Замглавы подконтрольной России местной областной администрации Кирилл Стремоусов утверждает, что обстрел велся из установок HIMARS. Ранее Главное управление разведки Украины и оперативное командование «Юг» предупредили о возможности теракта «под фальшивым флагом», обвинив Россию в попытке дискредитировать ВСУ. В Киеве посоветовали жителям оккупированных территорий воздержаться от посещения общественных мест по 20 сентября включительно.

В российских СМИ и телеграм-каналах все чаще звучат опасения по поводу нового наступления украинской армии. Слухи подогреваются новостями об очередном пакете военной помощи Украине, утвержденном Белым домом. Среди вооружений, одобренных президентом Байденом, – боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов для 105-миллиметровых орудий, тысяча высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре противоартиллерийских радара, четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники. А также системы противодействия беспилотникам, оборудование для разминирования, противопехотные мины, стрелковое оружие и патроны к нему, приборы ночного видения и зимняя форма. Общая стоимость пакета составляет 600 миллионов долларов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обещает сделать все, чтобы Россия проиграла развязанную Владимиром Путиным войну:

«Путин ведет борьбу со всеми либеральными демократиями западных стран и при этом разрушает свою страну. Морально, экономически и политически. И он не выиграет эту борьбу. Война должна быть выиграна. Россия должна быть привлечена к ответственности, ответить за зверства, которые они совершают в отношении маленьких детей, используя насилие как оружие войны, голод как средство войны и прочее. Но они должны быть привлечены к ответственности».

Одним из свидетельств преступлений против человечности должны стать массовые захоронения, которые наступающие украинские войска обнаружили на территории Харьковской области. Речь идет о сотнях могил в лесах в окрестностях Изюма. Об этом сообщил глава полиции Украины Игорь Клименко:

«На территории Харьковской области на этой неделе обнаружено около 50 человек, мирных жителей. Это не считая массовых захоронений, из которых нам еще предстоит извлечь тела. Полиция и прокуратура работают в Изюме, в том числе 40 следователей УВД, десять криминалистических лабораторий, судебно-медицинские эксперты находятся на территории массового захоронения наших граждан. На сегодняшний день там около 445 могил. Мы собираемся расследовать вид телесных повреждений и точные причины смерти. Эта работа продлится больше недели. Это длительное расследование, поэтому мы привлекаем спецтехнику. Тела, как вы все знаете, там захоронены с марта».

В связи с этим Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о намерении направить в Изюм команду для проверки утверждений Украины. Элизабет Тросселл назвала эти сообщения шокирующими, добавив, что команда ООН параллельно попытается установить, были ли погибшие гражданскими лицами или военнослужащими, а также причину их смертей.

При этом Европа на фоне успешного украинского наступления может поменять подход к поставкам вооружений и прислушаться к просьбам Киева предоставить тяжелую технику и системы ПВО. Так, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин, который украинские власти критиковали в последнее время за отказ предоставить танки, думает о том, чтобы пересмотреть правила военного экспорта:

«Мы должны быть готовы к тому, что путинская Россия в обозримом будущем определится в оппозиции к нам, к НАТО и к Европейскому союзу, который, кстати, Путин никогда не принимал всерьез. Путинская Россия в настоящее время представляет наибольшую угрозу для нашего альянса, и мы готовы к этому в рамках НАТО. Речь идет о нашей безопасности, которая не может быть отделена от безопасности наших союзников. И в то же время мы убедительно даем понять, что Германия готова взять на себя ведущую роль в ответственности за безопасность и сохранность нашего континента. Если государствам-членам удастся пересмотреть наши национальные оговорки и правила в отношении использования и экспорта систем совместного производства, ... это может стать неожиданностью для некоторых. Но правительство Германии готово сделать это».

В том, что Европа намерена пересмотреть свое отношение к поставкам вооружений Украине, заверила и посетившая Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, экономические санкции в отношении России ЕС намерен закрепить реальной военной помощью:

«Важно, чтобы мы понимали, что, да, это дорого обходится. Но наша свобода, международный мирный порядок и демократия бесценны. И я глубоко убеждена, что Украина и Европа, демократии победят. Сегодня как никогда необходимо, чтобы Украина получила военный потенциал, необходимый ей для самообороны, потому что Украина доказала, что она на это способна, если у нее есть возможности. Это абсолютно важно. И я должна сказать, что нас впечатляет храбрость украинских вооруженных сил, их мотивация. Очень хорошо, что они добились военного успеха, и теперь его нужно закрепить».

«Закрепить» президент Украины Владимир Зеленский предлагает в первую очередь предоставлением Киеву систем противоракетной обороны. По словам украинского лидера, в мире не так много государств, которые способны поставить подобные системы, и они пока занимают осторожную позицию:

«Для нас сегодня приоритет – противоракетная оборона. Я не знаю, как это решить быстро. Мы начали эти разговоры, и есть позитивные результаты относительно поставок NASAMS и IRIS-T. Мы ожидаем несколько систем, пока что мы не получили ни одной».

Впрочем, нелегко приходится и Москве. По информации западных аналитиков, российские военные уже испытывают нехватку боеприпасов – их приходится закупать в странах, куда поставлялись российские или советские вооружения. В том числе в Северной Корее. Да и политическому руководству страны все сложнее находить союзников или хотя бы сочувствующих. Так, на саммите ШОС в Самарканде, Владимиру Путину пришлось объясняться с лидерами Индии и Китая, которые в украинском конфликте заняли нейтральную позицию:

«Мы высоко ценим взвешенную позицию наших китайских друзей, когда речь идет об украинском кризисе. Мы понимаем ваши вопросы и озабоченность по этому поводу. В ходе сегодняшней встречи мы, конечно же, разъясним нашу позицию», – заявил российский президент на встрече с Си Цзиньпином.

А индийский премьер Нарендра Моди прямо заявил Владимиру Путину, что сейчас не время для войны, поскольку безопасность поставок продовольствия, удобрений и топлива должно быть приоритетом. В ответ глава Кремля посетовал на несговорчивость Киева:

«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя».

Наблюдатели отмечают: сожаление Путина было не слишком наигранным. Москве, судя по всему, приходится активно вербовать заключенных для того, чтобы восполнить потери в Украине. В то же время российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят выпуск курсантов на более ранний срок. Это, отмечают аналитики британской военной разведки, почти наверняка означает, что выпускников военных училищ, возможно, используют в «операции» в Украине. Ускорение обучения курсантов и потребность «Группы Вагнера» в штурмовых отрядах позволяет предположить, что проблема укомплектования вооруженных сил в первую очередь связана с нехваткой боевой пехоты и младших командиров.

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