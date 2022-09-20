Цхинвальский городской суд возвращает дело Инала Джабиева в прокуратуру для устранения препятствий, не позволяющих вынести решение по делу.

Соответствующее коллегиальное решение накануне приняли судьи Мадина Брыкалова, Оксана Кокоева и председательствующий судья Инал Тибилов. Суд выясняет обстоятельства гибели 30-лнетнего жителя Цхинвала на допросе в МВД 28 апреля 2021 года.

Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство прокурора Цхинвала Григория Собаева о возвращении уголовного дела Инала Джабиева в Генеральную прокуратуру Южной Осетии. По словам адвоката потерпевшей стороны Фатимы Гатагоновой, Генпрокуратура должна будет устранить противоречия, препятствующие рассмотрению дела:

«Дело возвращено для устранения противоречий между материалами дела и обвинительным заключением. Речь идет, прежде всего, о тех доказательствах, которые несут смысловую нагрузку, четко определяют действия каждого фигуранта дела. Разночтения между этими частями не позволяют вынести приговор, поэтому их необходимо устранить и вернуть на рассмотрение суда. Обвиняемая сторона, конечно, была очень возбуждена, очень страстно они сопротивлялись, чтобы дело ни в коем случае не было возвращено в прокуратуру, но его вернули».

В начале заседания сторона защиты подсудимых подала возражения, в которых заявила об отводе участвующему в деле прокурору Собаеву и просила отказать в ходатайстве о возвращении дела в прокуратуру, однако суд оставил просьбы защиты без удовлетворения.

О каких, собственно, разночтениях идет речь. В начале следствия, когда местный судмедэксперт Зарина Дзагоева установила насильственные причины смерти Инала Джабиева, а возмущенная общественность стояла на площади, требуя правосудия, следствие инкриминировало милиционерам совершение тяжких преступлений. Восьмерым милиционерам, истязавшим Инала, вменили статью 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (наказывается лишением свободы до 15 лет), и статью 286 ч. 3 – превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (карается до 10 лет лишения свободы).

Но позже, когда народные волнения улеглись, в деле появились еще два заключения о причинах смерти потерпевшего из российских экспертных бюро с сомнительной репутацией. Из этих экспертиз следует, что Джабиев умер как бы сам по себе. По одному заключению якобы от наркоманской ломки, по другому – по причине общего плохого самочувствия.

После этого следствие сняло обвинения в тяжких преступлениях и оставило в обвинительном заключении лишь ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан (наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до 4 лет лишения свободы).

Но при этом «старые» доказательства совершения тяжких преступлений остались в материалах дела вместе с «новыми».

Например, по материалам предварительного следствия трое подсудимых спустили Джабиева в подвальное помещение, где под давлением пытались получить у него показания. То есть они его пытали. А по обвинительному заключению в то же самое время четверо из семи подсудимых отвели Джабиева в спортивный зал, потому что ему стало плохо в кабинете. Иными словами, в лечебных целях. Эти противоречия и необходимо устранить, говорит Фатима Гатагонова:

«Речь не идет об утяжелении статей обвинения или привлечении новых фигурантов – эти действия предполагают следственные мероприятия. Эти мероприятия будут проводиться в том случае, если суд вернет дело на доследование, а сейчас суд требует устранить нарушения.

– И в процессе этих устранений закон не позволяет, например, вернуться к более тяжелым статьям?

– УПК РФ позволяет, но наше такого не допускает. Но вот уже потом, когда все противоречия будут устранены и дело вернется на рассмотрение, если суд усмотрит более тяжкие преступления, то он может направить их для расследования в прокуратуру».

Прокурор города Григорий Собаев также заявил на суде, что был допущен ряд нарушений при производстве судмедэкспертиз о причинах смерти Инала Джабиева. Прокурор заявил, что должны быть устранены и эти нарушения, но при этом не пояснил, что конкретно с ними не так. Очевидно, вокруг этих трех заключений и разворачивается сейчас главная интрига процесса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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