В Южной Осетии вспоминают события двухлетней давности – смерть в здании криминальной милиции задержанного Инала Джабиева, и все еще ждут объективного судебного разбирательства по резонансному делу. Ирина Келехсаева о печальной годовщине.

28 августа 2019 года тело Инала Джабиева, задержанного 23 августа по подозрению в причастности к покушению на министра МВД Игоря Наниева, было доставлено в республиканскую больницу. Уже через пару минут фотографии Джабиева со следами истязаний начали распространяться среди жителей Южной Осетии. На центральной площади Цхинвала стали стихийно собираться люди, к которым вышел тогдашний президент Анатолий Бибилов и сообщил, что министр Наниев отстранен от должности на время служебной проверки. 31 августа при большом скоплении жителей столицы прошли похороны Инала Джабиева. Гроб с его телом пронесли почти через весь город в центр столицы.

1 сентября 17 депутатов парламента объявили о приостановке своей деятельности, выступив с требованием отставки генпрокурора Урузмага Джагаева. В опубликованном документе парламентарии объяснили: «в условиях нахождения Джагаева У.Ф. на должности генерального прокурора Республики Южная Осетия невозможно проведение полноценного и всестороннего расследования причин смерти Джабиева И.С. и наказания виновных». Действующий президент неоднократно заявлял, что оппозиция использует сложившуюся ситуацию для достижения политических целей.

Все это время в центре Цхинвала проходили стихийные митинги с участием жителей республики и представителей отдельных политических сил. 4 сентября им ответили проправительственным митингом, куда были собраны бюджетники и сторонники Анатолия Бибилова. Пламенную речь экс-президента помнят до сих пор: «И я еще раз даю слово: все, кто виноват, все, кто принял участие в этой мученической смерти, все они будут арестованы и будут сидеть. Будут сидеть, потому что по-другому никак нельзя. Они должны сидеть! Будут сидеть для того, чтобы кто-то другой не подумал, что сделает (подобное) и выйдет на свободу. Не будет этого!»

Большой митинг оппозиционных сил, на котором, в том числе, прозвучала идея отставки президента, прошел 11 сентября того же года. На него пришли около 2000 человек. Тогда еще лидер партии «Ныхас», ныне президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявлял о праве гражданин на защиту: «Вот, мол, из трагедии семьи Джабиевых кто-то хочет сделать политику. То, о чем мы сейчас говорим, это политика?! Они называют политикой то, что мы не промолчали. А если бы не заговорили, вот все мы если бы не заговорили, то над этим парнем проплакали бы его родные, попереживали бы его близкие и соседи, а потом бы все рассосалось и забылось. И вот так бы мы и жили уже до следующей трагедии. Я не понимаю сейчас одной простой вещи. Тут вот стоят и омоновцы, дай им бог здоровья, госохрана стоит, много парней городских, оборона у нас есть, КГБ у нас есть – неужели мы проливали кровь за эту землю, чтобы сегодня у нас происходили такие вещи?! Неужели мы проливали кровь, чтобы у людей не было прав?! Я уже не говорю о правах депутатов. Чтобы у нас, людей, не было прав?! Я обращаюсь и прошу всех – и ОМОН, и госохрану, – мы воевали за то, чтобы сегодня нам нами вот так издевались?! А чтобы кто-то откуда-то приехал и издевался над людьми?!»

4 декабря семья погибшего вышла с акцией протеста на Театральную площадь, которая продлилась почти три месяца. Все это время родные Инала Джабиева и сочувствующие им горожане подвергались мощному давлению в социальных сетях. Оскорбления от сторонников действующего президента порой выходили за рамки человеческого приличия. Продолжались попытки убрать людей с площади и силовиками, которые, оцепив центральную площадь, запрещали проносить к протестующим еду и воду. Героем площади в те месяцы стал маленький мальчик, который приносил им кипяток из дома. Позже его изобразили на граффити, которое стало символом протеста.

Две судмедэкспертизы, которые провела Генеральная прокуратура при помощи российских специалистов, сделали выводы о ненасильственном характере смерти Инала Джабиева. Основной причиной смерти эксперты называли отказ от приема наркотических средств.

Судебные разбирательства над задержанными сотрудниками силовых структур продолжаются до сих пор, прокуратура обвиняет подозреваемых лишь по статьям о «превышении должностных полномочий». В своих показаниях они также утверждают, что Джабиев умер не в здании криминальной милиции, а уже в больнице.

1 августа этого года у родных Джабиева появилась надежда на пересмотр статей обвинений, когда судья городского суда Инал Тибилов принял решение о возвращении дела в Генеральную прокуратуру на доследование. Однако накануне исполняющий обязанности генерального прокурора Сергей Битиев заявил журналистам, что дело до них пока не дошло. Продолжает вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева:

«Да, дело до сих пор не передали. 1 августа Тибилов же принял решение о возврате дела прокурору. Но другая сторона его обжаловала в кассационную инстанцию. И Верховный суд отменил решение Тибилова. Он ссылался на то, что то, на что ссылается городской судья Тибилов, – это все доказано, то есть в деле. И скажу коротко, что якобы там не указаны четкие основания для возврата дела. Сейчас его обратно вернули на дальнейшее рассмотрение в городской суд. Сейчас мы ждем нового судебного заседания, которое пока не назначили.

– То есть у вас была надежда, что в результате доследования статьи обвинения будут переквалифицированы? На это уже не стоит надеяться или надежда у вас сохраняется?

– Мы будем пытаться до последнего, будем еще ходатайствовать о возврате дела. Я очень надеюсь, что дело все-таки вернется в прокуратуру на доследование, и все причастные, и все виновные в смерти Инала будут установлены и наказаны. Безусловно, вы понимаете, что два года дело просто уничтожали. Конечно, некоторые материалы уже не удастся восстановить, где-то что-то упущено, но все-таки надежда у меня есть и на нынешнее руководство, и в целом на новую власть, и, конечно, на объективность прокуратуры, следствия, что удастся заново возбудить уголовные дела. Надеюсь, что статьи будут более тяжкими».

По делу о смерти Джабиева проходят восемь сотрудников криминальной милиции, двое из которых находятся под стражей. Спустя два года оно продолжает оставаться в центре общественного внимания, в том числе, в связи со сменой руководства Южной Осетии, – на все вопросы по делу отныне будут отвечать выигравшие президентские выборы оппоненты экс-президента Бибилова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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