«Это не блеф» – Путин пригрозил Западу ядерным оружием

При угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, включая ядерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив: «Это не блеф».

При этом Путин указывает на высокопоставленных представителей стран НАТО – именно они, по его словам, говорят о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф! Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены», — сказал Путин.

Владимир Путин сегодня объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября, отметил российский президент.