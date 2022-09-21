В Армении прекратили обслуживание карт «Мир» – СМИ

Армянские СМИ сообщили, что обслуживание карт «Мир» в республике прекращено. В частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах.

В Центральном банке Армении заявили, что армянские коммерческие банки будут самостоятельно принимать решения относительно обслуживания карт российской платежной системы в связи с санкциями против РФ.

«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения своих условий обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», – заявили в Центральном банке.

Ранее стало известно, что карты «Мир» перестали принимать Народный банк Казахстана («Халык банк») и вьетнамский BIDV – на фоне предупреждения министерства финансов США о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами России.

19 сентября временно приостановили работу с российской платёжной системой «Мир» два турецких банка – крупнейший частный банк Турции Iş Bankası и DenizBank.

На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за её сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платёжной системой «Мир», которая позволяла россиянам обходить введённые после начала войны в Украине санкции.

В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.

На сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты «Мир», обращает внимание газета «Известия».

Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Обсуждалось подключение к системе Ирана, Мьянмы, Нигерии, Бахрейна, Таиланда, Индии, Азербайджана, Китая, Египта.