В Абхазии – бархатный сезон. Туристов здесь в этом году, скорее всего, побывает меньше, чем в прошлом, но положительная сторона этого то, что и ЧП с ними стали происходить меньше. Впрочем, на море они в последнюю неделю-полторы все же участились.

Вчера министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Как сообщает пресс-служба Минтуризма, на встрече в основном шла речь о безопасности туристов в горах и на море. Лев Квициния отметил, что ситуация в этом году значительно лучше, чем в прошлом; можно сказать, что туристы стали дисциплинированнее. Но, к сожалению, за последние дни было несколько утонувших в море. «Я не раз на совещаниях говорил о том, что работа МЧС слажена, – сказал Теймураз Хишба. – Но мне непонятна работа глав органов местного управления. Раньше администрации приобретали жилеты для спасателей, зонты, устанавливали буи, душевые кабинки. Сейчас финансовых возможностей у них стало больше, но местные органы не приобретают необходимые средства для обустройства пляжей. Это меня беспокоит», - сказал Хишба. «Мы были в Гагре, провели осмотр набережной, здесь хороший поток туристов, есть средства, но почему-то они не платят водолазам. Говорят, что не заложено в спецсчете. Я об этом много раз говорил, но результата нет», – отметил Квициния. По словам Теймураза Хишба, до 30% территории пляжей должно быть в тени, но это сделать не так просто. «Раньше что-то делалось в этом направлении, ставились зонтики, тенты. А сейчас и этого нет», – сказал он. Лев Квициния отметил, что такая картина не только в Гагре, и Гудауте, но и в Сухуме.

Выскажем предположение, что местные власти стали самоустраняться от заботы о пляжах в связи с тем, что, как недавно рассказывало «Эхо Кавказа», в последнее время они стали активно сдавать пляжные территории в пользование частным лицам, а те порой, если не имеют возможности самим предоставить платные услуги купальщикам, сдают их в так называемую субаренду… Но вернемся к безопасности туристов.

В прошлом году в Абхазии был поставлен послевоенный рекорд – республику посетили полтора миллиона зарубежных туристов. Но одновременно, как отмечали многие, был поставлен и антирекорд – по числу погибших. Памятна, например, история о том, как еще по весне группа российских любителей горных восхождений попала в верховьях Гумисты в непогоду и оставила там в палатке немолодого своего товарища, который не мог идти и которого после долгих поисков так и не смогли найти. Или о том, как в июле россиянку долго предупреждали, что нельзя купаться после шторма в море и в разлившейся реке Бзыбь, но она все равно пошла, и ее и двух ее маленьких детей унесло течением реки в ее устье…

Нынче ситуация иная: про ЧП в горной местности вообще ничего не было слышно, а что касается жертв на море, то все было так же благополучно до самого последнего времени, и лишь в сентябре там стали происходить трагедии.

Так, в первый день осени в акватории города Гагра, в районе Колоннады, утонул житель Перми Дмитрий Порозов, 1985 года рождения. Сигнал о трагическом происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17 часов 35 минут. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской ЦРБ. Причины трагедии, сообщали в пресс-службе министерства, неизвестны. То же самое – «причины устанавливаются» - было сказано и 5 сентября о гибели двух других россиян, утонувших в той же акватории Гагры. Это житель Тюменской области Корнейчук Виктор Викторович, 1992 года рождения, и москвич Бабич Владислав Юрьевич, 1985 года рождения. В тот же день в акватории Гагры сотрудники МЧС спасли жителя Уфы А. Банникова. В состоянии средней степени тяжести спасенный был госпитализирован в Гагрскую центральную районную больницу.

В абхазском сегменте соцсетей информацию от 5 сентября бурно обсуждали. Вот несколько комментариев участников дискуссии:

«В моем присутствии пьяный отдыхающий залез в море в шторм, тонул, спас наш парень. Пять минут не прошло – опять залез, опять вытащили. Успокоился, только когда жена ему наваляла и отправила в номер»;

«Пьянка так знает, только мы не тонем, а делаем аварии на дорогах»;

«Напрасно тут пишут о российских туристах в таком тоне. Не знаю, как в российской глубинке, но в больших городах злоупотребляющих алкоголем стало очень мало. Сестра живет в Москве; как-то спросила ее, много ли там бомжей и пьющих людей? Она удивленно посмотрела на меня и сказала: откуда ты это взяла, сколько лет тут живу, не видела пьяных в общественных местах и нигде не видела бомжей. Они были до развала Союза, но все же правительство сумело минимизировать алкоголизм, и это огромный плюс».

Особняком, конечно, стоит еще одна трагедия. 1 сентября сотрудники ПСЧ города Очамчыра обнаружили в акватории города тело Чкадуа Назико Ромаевны, жительницы села Чхуартал Ткуарчальского района. Спасатели извлекли его из моря и передали родственникам. Причины гибели устанавливаются…

И вот самая свежая информация МЧС на эту тему. 7 сентября вечером сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии спасли двух девушек в сухумской бухте, в районе пляжа «Синоп». Ими оказались местные жительницы 1994 и 2003 годов рождения. На SUP-досках они заплыли в море примерно на 700 метров. Сил на обратный путь у них не хватило. С помощью фонаря на телефоне они привлекли внимание людей на берегу, которые, в свою очередь, вызвали спасателей. Вызов на пульт дежурного МЧС поступил примерно в восемь часов вечера. К девушкам сразу же была направлена группа спасателей ГИМС на катере. Их доставили на берег, где напоили чаем и согрели. Хозяев пляжа оштрафовали за отсутствие спасателей и несоблюдение предписаний ГИМС МЧС Абхазии.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициния. Он сказал про нынешний турсезон:

«К счастью, чрезвычайных ситуаций в горах не было, таких поисковых работ, как в прошлом году. Тогда сюда приезжали какие-то неизвестные группы, не регистрировались. Мы за это очень жестко взялись, и были предупреждены все. Писали везде и говорили об этом. Это сыграло определенную роль, и нынче таких групп, стихийно созданных – по телефону связались и приехали, чтобы пойти по неизвестным маршрутам, – уже не было».

Что касается причин гибели гражданки Чкадуа, Квициния заявил:

«Ничего в этом плане не могу комментировать. Честно говоря, не знаю, как она туда попала и по какой причине все это произошло».

В целом в обеспечении безопасности на воде нынче тоже произошли положительные сдвиги, скажем, в Сухуме. Тут практически ежедневно ГИМС патрулирует в бухте на катерах, и владельцы маломерных судов, гидроциклов, «бананов» стали соблюдать все необходимые правила. Но случаются все же и нештатные ситуации. О позавчерашнем инциденте у синопского пляжа Лев Константинович говорит:

«Мы по этому поводу до сих пор разбираемся. Дело в том, что все отказываются… Мы, когда вернулись туда, стали выяснять, чьи это доски. В общем, мы их оставили у себя. Хозяева придут – будем их штрафовать и принимать меры. Тем более что вечером, в темное время суток ни на досках, ни на каком другом плавсредстве в море выходить нельзя – запрещено».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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