Инал Ардзинба: США давят на Грузию для открытия «второго фронта»

США призывают Грузию к очередной авантюре против Абхазии и Южной Осетии, утверждает глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба. По его словам, активное участие в этом процессе принимают американское посольство в Тбилиси и Агентство США по международному развитию (USAID).

Ардзинба говорит, что в августе руководителем миссии USAID на Южном Кавказе был назначен Джон Пеннел, ранее работавший в Украине и Ливии.

«Он совместно с посольством США в Грузии уже начал оказывать давление на грузинское правительство с тем, чтобы они пошли на очередную военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии – открытие т.н. второго фронта. Кроме того, параллельно с этим, после назначения Пеннела отмечается активизация работы по реализации государственной стратегии грузинского правительства «Вовлечение путем сотрудничества» от 2010 года», – добавил он.

Говоря о западных структурах, Ардзинба сказал, что все они работают в различных странах по одному и тому же принципу. По его словам, все начинается с гуманитарных акций, а заканчивается государственными переворотами.

Ранее с подобными заявлениями выступили и четверо бывших депутатов «Грузинской мечты», учредившие движение «Сила народа». Они заявили, что финансовая помощь, которую Вашингтон выделял и выделяет Грузии по сей день, на самом деле преследует цель усилить американскую агентуру, подорвать в стране основы демократии и открыть второй фронт.

Ардзинба также прокомментировал региональные конфликты. Он указал на «повышенную геополитическую напряженность в евразийском регионе».

«Ключевой точкой напряжения остается, безусловно, Донбасс и Украина. Кроме того, беспокойство вызывает недавний приграничный конфликт между Арменией Азербайджаном, ситуация в Нагорном Карабахе, а также приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. События последних недель унесли жизни сотен людей в этих зонах конфликта»,– сказал он.

Ардзинба считает, что «вокруг России последовательно создается т.н. огненное кольцо». Недавно он также говорил о высокой вероятности войны с Грузией.