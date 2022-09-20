Антиамериканская риторика в Грузии выходит на новый уровень. Четверо бывших депутатов правящей «Грузинской мечты», учредивших движение «Сила народа», направили в адрес посла США очередное обвинительное письмо. Из текста следует, что финансовая помощь, которую Вашингтон выделял и выделяет Грузии по сей день, на самом деле преследует цель усилить американскую агентуру, подорвать в стране основы демократии и открыть второй фронт.

«США – не благотворительная организация, поэтому поговорка «даренному коню в зубы не смотрят» в этом случае неуместна», – поясняет в начале письма четверка бывших «мечтателей» – Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили. Далее они пытаются опровергнуть недавние слова посла США Келли Дегнан о том, что за 30 лет независимости Грузии страна получила от США финансовую помощь в размере шести миллиардов долларов США. Если это даже так, говорится в письме, то эти деньги «Америка выделяет для удовлетворения своих интересов, а не ради благополучия грузинского народа». По подсчетам четверки, которая, впрочем, не ссылается на официальные данные и источники, на самом деле США выделили не шесть, а 4,5 миллиарда, а «на руки» Грузия получила только 3,5 миллиарда. Авторы письма раздосадованы тем, что из этих 3,5 миллиардов власть «Грузинской мечты» получила вдвое меньше (1,1 миллиарда), чем «авторитарный режим Саакашвили».

Вдобавок ко всему прославившиеся антиамериканской риторикой депутаты решили монетизировать служение грузинских военнослужащих в международных миссиях в Афганистане и Ираке. По их подсчетам, это 2,5 миллиарда долларов, которые США получили от Грузии, а с учетом человеческих жертв и того больше.

«Так кто же с 2013 года получил больше материальной выгоды – Грузия от Америки или Америка от Грузии?» – задают вопрос авторы письма. По их логике, конечно же, США.

Далее развивается мысль, что выделяемые США деньги направлены на усиление агентуры, финансирование НПО, которые ведут кампанию против ГПЦ и выступают за открытие второго фронта. В письме от посольства США требуется более подробный детальный отчет, на что идут эти деньги и с какой целью. Ответ «четверка» знает заранее:

«Если общество получит детальную информацию, то ему станет понятно, что при выделении финансов мотив американцев заключается не в благотворительности и содействии благосостоянию грузинского населения. Ими движет интерес усилить собственную агентуру, которая должна заставить Грузию слепо следовать глобальному американскому сценарию».

Авторы письма убеждены, что за все эти годы ради сдерживания России Украину и Грузию готовили к открытию фронта и что «американцы не могут простить» грузинским властям отказ от его открытия. Обещая отдельно сообщить о том, «что Грузии принесла американская интервенция в сфере образования», лидеры движения «Сила народа» заключают, что все деньги, выделенные США, направлены не на укрепление, а на «расшатывание, подрыв грузинской демократии». Обещая подробно рассказать об этом позднее, четверка из «Силы народа» сообщила, что в скором времени их движение станет еще крупнее, к ним примкнут депутаты из «Грузинской мечты», а также общественники и бизнесмены.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос, дистанцируется ли он от утверждений четверки, заявил, что не знает, на что тратятся эти деньги, что посольство США лучше знает. Кобахидзе назвал законным вопрос четверых депутатов и предложил посольству ответить на него. Однако принципиальным для Кобахидзе оказался другой вопрос, который касается вероятного пополнения рядов «Силы народа» из правящей партии:

«Для нас принципиально важно, чтобы ряды парламентского большинства не уменьшались. Как вам известно, эти четверо депутатов – наши коллеги, члены большинства. Для нас также очень важно сохранение депутатов во фракции «Грузинская мечта» и членов в нашей партии, посмотрим, как будут развиваться процессы. У нас будут дискуссии по всем этим вопросам».

Позиция правящей силы, как на днях сообщила посол США Келли Дегнан, вызывают серьезные вопросы в Вашингтоне. Ранее она, как и многие другие представители США и ЕС, заявляла об «абсурдности» утверждений о попытках Запада втянуть Грузию в войну. Тем не менее эти слова американского посла не повлияли на планы и риторику как четверки, так и «Грузинской мечты» в целом, из-за чего сегодня последовала очередная волна критики со стороны оппонентов власти. В оппозиции уверены, что продолжающаяся уже несколько месяцев антизападная риторика нанесет стране непоправимый вред. И все - ради узких партийных интересов партии власти, возмущается депутат «Стратегии Агмашенебели», бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия:

«Эта «четверка», или как там они еще себя называют, – очередной политический трюк «Грузинской мечты» для сохранения поддержки электората, чтобы в их копилке оставались голоса, в том числе, настроенных против Запада граждан. Они ведут себя, как большевик Серго Орджоникидзе, и следовать его примеру в современной истории – просто позор. Очень жаль, что на такое идут эти депутаты».

Как отмечают критики, с учетом усиления антизападной риторики и обещаний «четверки» быть более активными в этом направлении возрастает риск вероятности того, что Грузия провалит выполнение 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС к концу года.