Жители четырех селений Знаурского района Южной Осетии протестуют против очередной передачи их земель стороннему инвестору. Они обратились к депутатам парламента с просьбой не допустить, чтобы их сделали батраками на собственной земле.

Жители четырех селений Знаурского района обратились к депутатам парламента Южной Осетии за помощью, они просят защитить их интересы:

«Мы, жители сел Авнев, Тулджыта, Мугут и Чорбаули, крайне обеспокоены информацией, что сотни гектаров обрабатываемых нами пахотных земель от с. Авнев до грузинской границы предполагается изъять у нас и отдать иностранному инвестору. Эти земли сотни лет принадлежали нашим предкам, их обрабатывали наши отцы, деды, прадеды. Во время войны с Грузией за эти земли было пролито много крови жителей наших сел… В 2020 году народ поверил новому президенту РЮО, который пришел к власти с лозунгом «Вернем Осетию народу!» И вдруг, как гром среди ясного неба, новое правительство заявляет о намерении отнять у людей их земли и отдать очередному «инвестору», то есть лишить местное население их земли, средств к существованию, снова обречь четыре больших осетинских села на вымирание».

Те из депутатов, кому пришли эти письма, пока от комментариев воздерживаются. По их словам, они, конечно, не оставят обращения без ответа, но сначала им необходимо разобраться в ситуации. Поэтому в начале следующей недели они намерены обговорить эти жалобы в кругу коллег, обратиться за разъяснениями к исполнительной власти и уже потом выступать с какими-то заявлениями.

В принципе, о сути конфликта между селянами и правительством республики, передающим их земли некоему инвестору, рассказал глава Знаурского района Алан Гобозов:

«Земли, о которых идет речь, принадлежат молочной ферме. Земледельцы обрабатывают эти территории шесть-семь лет. У них нет договоров. Они были предупреждены, что эти земли принадлежат ферме, и они смогут обрабатывать их до тех пор, пока ферма не заработает. То есть заранее их предупредили, что они будут работать на этих землях временно, но, тем не менее, информация о том, что ферма заработает и ей нужны земли, вызвала у арендаторов недовольство».

Правозащитник Фатима Маргиева нашла в разъяснениях чиновника существенную неточность:

«У нас никакой молочной ферме земли принадлежать не могут! У нас государственная собственность на землю, ее лишь можно взять в аренду. Фермеры уже обрабатывают ее шесть-семь лет, на свои деньги нанимают трактора, рабочих… Теперь весь их труд должен пойти насмарку, и они должны искать другие земли. Какие другие земли?! Люди веками жили на этой земле, и теперь их сгоняют. Помимо официального законодательства, у наc есть традиционное право, по которому земли закреплены за фамильными родами. Люди, живущие в сельской местности, знают, какой фамилии принадлежат те или иные угодья. И теперь, если людям начнут заявлять, будто это не их земли, а какого-то там инвестора, то неизвестно, что из этого может получиться».

В общем-то это продолжение истории про животноводческий комплекс у селения Авнев. Еще в 2011 году его строительство затеял премьер Вадим Бровцев и продолжил президент Леонид Тибилов. Планы тогда строили эпические: создать племенное молочное животноводство. Смешать импортных дойных коров с местными и таким образом довести их продуктивность до девяти-десяти тысяч литров молока в год. Под эту светлую мечту у местных селян забрали полторы тысячи гектаров земли, в том числе 500 га пашни.

Дальше – проза: 600 миллионов рублей, выделенных бюджетом на строительство, куда-то испарились, подрядчики разбежались. Сегодня о светлой мечте напоминает недостроенный ангар.

В этом смысле, считает Фатима Маргиева, Алан Гобозов явно слукавил – никакой фермы в действительности не существует. Животноводческий проект не состоялся, но землю людям не вернули. Вместо этого уже президент Бибилов нашел им другого арендатора. Селяне в своей жалобе не обошли и этот сюжет их истории:

«Никто не ожидал такого удара в спину, когда в 2019 году прежняя власть захотела отнять у нас нашу землю и отдать ее «инвестору» Татарову, превратить коренное население и хозяина своей земли в батраков».

С инвестором Татаровым и его плантацией фундука тоже не сложилось. Инвестор исчез, орешник засох. Но и после этого землю селянам не вернули. То есть им можно ею пользоваться, но временно. Пока не найдут следующего «инвестора», местным пашню сдают в аренду на 10 месяцев под посевы пшеницы и ячменя.

Теперь пришел черед президента Алана Гаглоева подыскать селянам нового хозяина, говорит Фатима Маргиева:

«Во власти нашей от одного президента к другому ничего не меняется. Почему-то для реализации всех этих планов развития местное население они ни в каком качестве не рассматривают, ни как специалистов, ни как крестьян, которые могли бы фермы создавать… Они не воспринимают местное население как людей, которых можно финансировать, чтобы они здесь что-то создавали. Вместо этого неизвестно откуда приглашают этих, так называемых инвесторов. Почему-то власти у нас осуществляют какую-то свою, оторванную от народа политику. Если люди заявляют о своих потребностях, о намерении жить на этой земле, то почему-то сразу оказываются помехой осуществлению каких-то более важных для начальства планов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях