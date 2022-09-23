Абхазская общественность неизменно остро реагирует на высказывания российских политиков и политологов, в которых народу Абхазии навязывается какая-либо иная форма существования и развития, кроме как в суверенном независимом государстве. Достаточно вспомнить бурю возмущения, которые вызывали такие предложения, как Владимира Жириновского в 2016 году инкорпорировать Абхазию в качестве Абхазского района в составе Краснодарского края, потом Захара Прилепина и его партии – провести в республике, наряду с некоторыми другими территориями, референдум о вхождении в РФ, потом Леонида Калашникова, который, услышав о планах о подобном референдуме в Южной Осетии, решил почему-то «пристегнуть» к этой теме и Абхазию…

В последние месяцы на фантазии подобных «кремлевских мечтателей» не могла не повлиять гибкая политика, которую проводит по отношению к России в условиях украинского кризиса властная команда в Грузии. И вот политолог и завсегдатай ток-шоу на российских федеральных каналах Сергей Михеев, назвав попутно некоторые государства на постсоветском пространстве недоделанными, задался вопросом: «Готова ли Грузия вернуться в состав России? Тогда, может, мы и абхазский вопрос вместе с югоосетинским решим в составе России?»

Но Михеев – из разряда телевещателей, на которых в абхазском обществе мало обращают внимания. А вот его тезка Сергей Бабурин – другое дело. Многие помнят о том, как в самые первые дни грузино-абхазской войны он в качестве депутата Верховного Совета России прилетал в Гудауту и как потом многие годы значился в числе ближайших друзей Абхазии. Вот почему так болезненно восприняли некоторые в республике недавнее высказывание Бабурина: «Не буду скрывать, мечтаю, чтобы пришло время, когда Грузия, Абхазия и Южная Осетия объединились бы с Россией в новый союз».

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с абхазским экспертом и общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа. По его словам, обижаться тут совершенно ни к чему. Ведь это для людей в Абхазии подобные рассуждения представляются насколько наивными, настолько и «предательскими» по отношению к абхазам; Бабурин же наверняка искренне желает всем названным народам добра, понимая его по-своему. Джопуа говорит:

«Я думаю, что под этими рассуждениями есть желание воссоздать что-то типа Советского Союза, реанимировать его. Но это уже невозможно. Я думаю, что не стоят все эти заявления серьезного внимания. Что касается Абхазии, то у нас вектор независимости – ключевой, самый важный. Даже с теми проблемами, что сегодня у нас есть… они не так серьезны, не так опасны, как если бы мы находились в составе какого-то государства. Мы уже были в составе Грузинской ССР, в составе Советского Союза, Российской империи. Мы не просто растворимся, а как народ можем вообще исчезнуть. Тем более в современных условиях глобализации, размывания культуры это произойдет гораздо быстрее, чем мы думаем. У нас это происходит и в условиях независимости, а в составе какого-то другого государства может произойти куда быстрей».

Зашла у нас речь и на другую тему. Безусловно, в абхазском обществе существует разномыслие, но есть и то, в чем расхождений нет. Таков уж в современном мире геополитический расклад, что все абхазские элиты ориентированы исключительно на Россию. Но среди российских политологов встречаются те, которые противостояние между, скажем так, ориентированными на Запад и на Кремль, существующее в самой России и ряде постсоветских государств, механически переносят и на Абхазию. Доходило до смешного. Во время президентства Александра Анкваба российский политолог Яна Амелина не раз публично высказывала подозрения, что оппозиция ему во главе с Раулем Хаджимба финансируется, как и киевский Евромайдан, западными структурами. В 2014 году после смены власти в Абхазии, к которой никакой Запад, конечно, отношения не имел, другой российский политолог Владимир Лепехин долго пытался убедить всех, что уже новая оппозиция в Абхазии, то есть бывшая власть, вот-вот начнет на своих митингах «размахивать флагами Евросоюза».

И вот уже буквально вчера министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в ходе передачи на Абхазском телевидении, в которой коснулся многих вопросов международной обстановки, продемонстрировал видеокадры 2013 года, на которых народный депутат Верховной Рады Украины Олег Царев с ее трибуны обвинял западные службы в курировании и финансовой поддержке тогдашней украинской оппозиции. После этого в ходе сеанса видеосвязи с Царевым Ардзинба сказал:

«Вы видели своими глазами, как в Киеве и других регионах Украины и в целом по Украине американские фонды, организации, как они работали. Все начиналось с гуманитарных акций, с красивых больших мероприятий, а позднее все переросло в то, о чем вы говорили в своем выступлении с трибуны Верховной Рады. У нас в Абхазии происходит, в принципе, то же самое, те же самые организации, те же самые названия, те же самые гуманитарные акции… Мы, видимо, находимся на каком-то подготовительном этапе к тому, что будет совсем иное развитие событий. Олег Анатольевич, что вы порекомендуете нам? И можете поделиться своими воспоминаниями о том, как американцы начинали работать?..»

Царев рассказал о том, как развивались события на Украине, и заключил:

«Примерно такой же сценарий будет, скорее всего, и в Абхазии».

Тенгиз Джопуа так прокомментировал эту точку зрения:

«Никакого западного влияния в Абхазии нет. Есть некоторые проекты в рамках международных организаций, которые никакой значимой роли в политической жизни страны вообще не играют. Да и просто никакой роли. Нет никакого влияния на абхазскую политику со стороны Запада. Абсолютно никакого влияния. Мне кажется, министр иностранных дел… Тем более, молодой, энергичный, креативный, должен заниматься вопросами международного признания Абхазии, пропаганды наших взглядов… И вообще, наш внешнеполитический вектор – это Российская Федерация. И играть в какие-то игры с кем-либо еще нам просто невыгодно. Даже просто опасно для дальнейшего нашего существования как независимого государства. Я думаю, в Москве это тоже понимают».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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