В «Нацдвижении» собирают молдавскую модель

Представители «Грузинской мечты» все чаще заявляют о кризисе в «Нацдвижении». Накануне министр юстиции Рати Брегадзе, а сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинили крупнейшую оппозиционную партию в попытке спекулировать здоровьем Саакашвили.

О диагнозах разговоры преждевременны, сообщила журналистам Нино Надирадзе, директор частной клиники «Вивамеди», в терапевтическое отделение которой был накануне помещен Михаил Саакашвили. Пока идут медицинские обследования, и, в случае согласия третьего президента, представитель клиники пообещала сообщить подробности позднее.

Тем не менее, не дожидаясь результатов, представители «Нацдвижения» и родственники настаивают на отправке Саакашвили на лечение за рубежом. Положение, в котором оказался третий президент, министр юстиции Рати Брегадзе объясняет злым умыслом «Нацдвижения». Накануне в ночном эфире ТВ «Имеди» Рати Брегадзе, напомнив обществу, что последние девять лет бывшая партия власти терпит поражения на выборах, обвинил ее в подстрекательстве Михаила Саакашвили к голодовке с целью «заработать политические дивиденды»:

«Весь этот период мы видим постановку, которую хочет осуществить реинкарнированная коммунистическая партия в лице «Нацдвижения», которая очень дезорганизована, дезориентирована и старается ухватиться за соломинку, воспользоваться созданным вокруг Михаила Саакашвили ажиотажем в личных партийных интересах».

Примерно в это же время в эфире другого телевидения – ТВ «Пирвели», председатель «Нацдвижения» Ника Мелия, опровергнув все слухи о расколе в партии, вновь поднял тему досрочных парламентских выборов, пообещав, что очень скоро его партия презентует новую стратегию, так называемую молдавскую модель победы на выборах.

«Мы уже активно работаем с нашими международными партнерами, которые активно работали с молдавской оппозицией в 2020-м и заставили власть разрешить тремстам тысячам молдавских эмигрантов за рубежом принять участие в выборах. Вы знаете, как госпожа (Майя) Санду стала президентом? 260 тысяч молдавских эмигрантов пришли на открытые за рубежом избирательные участки. В этом им помогали конкретные международные организации, и мы с ними сотрудничаем», – сообщил Ника Мелия.

Несмотря на то, что на грузинских эмигрантов и в прежние годы делали ставку Михаил Саакашвили и «Нацдвижение», в «Грузинской мечте» остро отреагировали на оживление темы парламентских выборов. Резко высказался посетивший сегодня регион Гурия (Западная Грузия) премьер-министр Ираклий Гарибашвили, когда журналисты попросили его прокомментировать вопрос о выборах и возможную отправку Михаила Саакашвили на лечение за границу:

«Меня не интересуют необоснованные заявления обанкротившихся политиков и неудачников».

И еще:

«Меня не интересуют эти спекуляции по поводу перевода-отправки. Он заключенный – пусть до конца отбывает срок в Грузии».

Гарибашвили посоветовал журналистам не задавать циничные, по его мнению, вопросы по поводу вероятности попадания основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили под западные санкции. Гарибашвили напомнил, что Иванишвили «истинный патриот» и на протяжении двух десятков лет – «автор и спонсор всех реформ в Грузии».

В «Нацдвижении» обратили внимание на раздражение премьер-министра, отметив, что с помощью международных партнеров они все-таки добьются отправки Михаила Саакашвили за рубеж, а здесь и пока – возможности посещать его в клинике, говорит депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе:

«Ираклий Гарибашвили был очень раздосадован темой Михаила Саакашвили, потому что по этому поводу его очень беспокоят наши западные партнеры. Это касается и вопроса допуска посетителей к нему в клинику. Спикер парламента (Шалва Папуашвили) пообещал, что с понедельника все технические проблемы будут улажены, и посещения к нему будут проходить в таком же режиме, что и раньше (в руставской тюрьме)».

Несмотря на то, что в «Нацдвижении» стараются не выносить сор из избы, существующие внутрипартийные проблемы и наличие нескольких враждующих групп очевидны, говорит конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая:

«Безусловно, на это повлияло заключение Михаила Саакашвили. Он уже долго находится в тюрьме, не видно перспектив его освобождения или же отправки на лечение за рубежом. И существующие среди его избирателей мифы, связанные с его возвращением на родину, прихода к власти, рушатся. Но тем не менее пока не видно другой оппозиционной политической силы, которая сможет заручиться большей поддержкой в обществе».

Коте Чокорая отмечает, что такая ситуация на руку «Грузинской мечте», но не в целом стране для демократического развития и установления прочной культуры многопартийного правления. «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» остаются главными политическими игроками, и по последним соцопросам IRI за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать 31%; за «Единое национальное движение» – 16%;

Гораздо более низкие показатели у этих партий по опросам NDI: близкой по политическим позициям 22% назвали «Грузинскую мечту», 7% – «Единое Национальное движение», 6% респондентов назвали другие партии. Примечательно: 64% опрошенных сказали, что нет ни одной партии, близкой к их взглядам, или отказались отвечать на вопрос.

Такая позиция в обществе понятна многим наблюдателям, которые обнаруживают много схожего у «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» с точки зрения внутрипартийной демократии и поведения во время пребывания у власти. Обе партии чрезмерно сконцентрированы вокруг основателей – Михаила Саакашвили и Бидзины Иванишвили. Оба считаются неформальными руководителями своих партий, которые так и не захотели способствовать развитию внутрипартийной демократии.