Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала о том, как на туристическом сезоне отразилась частичная мобилизация, объявленная в России в связи с войной в Украине. По ее словам, количество забронированных мест в отелях не отличается от прошлых лет, но в то же время местные жители замечают увеличение числа людей на улицах городов и в столице, что, может быть, связано с мобилизацией.

– Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, есть у вас информация о том, какая сегодня ситуация на российско-абхазской границе на Псоу? Есть ли там очереди?

– Я позавчера ехала в Абхазию, переезжала границу, и все было в порядке, все было нормально. Стандартная ситуация для сентября, очередей больших нет, в принципе, люди едут. Вплоть до конца сентября бронирование у нас есть.

– Может быть, вы знаете, какая ситуация сегодня, потому что она все время меняется? Есть ли сегодня очередь на границе? Есть ли там что-то необычное для сентября, может быть, большее скопление людей или как всегда?

Штатная ситуация, ажиотажа нет

– Все как обычно, штатная ситуация, ажиотажа нет, сегодня у нас трансфер выезжал, мы выехали в обычное время, не раньше и не позже, а так как мы закладываем три-четыре часа на проезд и переход границы, никаких изменений, все нормально.

– Скажите, ваш трансфер забирает людей из Адлера и везет в Абхазию?

– Да, забираем из Адлера, из аэропорта и с железнодорожного вокзала и везем в Абхазию по отелям и так же обратно.

– И ваш трансфер тоже не фиксирует никаких задержаний, никаких остановок?

Может быть, и поехали в связи с мобилизацией те, кто хотел выехать, но не так, как это происходит на границе с другими странами

– Нет, задержек никаких нет, единственное, мне сказали туристы, что в аэропорту Сочи было много людей, это было удивительно для сентября, им присесть негде было в зале ожидания, но это именно в самом аэропорту, а на границе никаких лишних движений. Народу, в принципе, немало, сентябрь у нас насыщенный, может быть, и поехали в связи с мобилизацией те, кто хотел выехать, но не так, как это происходит на границе с другими странами.

– Я сегодня видела в Сухуме на набережной очень большое количество туристов, вы это оцениваете как обычную ситуацию для сентября, правильно?

– Мы сейчас про границу говорили, граница работает в штатном режиме, не сказать, что там большие очереди или столпотворение, позавчера, вчера, сегодня все нормально. Бывают в какое-то время пробки побольше, в какое-то поменьше, но огромных очередей на границе нет. Что касается количества людей на улицах, на пляжах, то даже мои родители, а они в Агудзере живут, сказали, что столько новых лиц появилось, явно приезжие. И для сентября нетипично, чтобы полная Агудзера была, такого не бывает в конце лета. Но по отелям, по Гаграм, насколько я могу судить, до конца сентября бронирование было нормальное, плотное, поэтому, наверное, продолжится все-таки сезон, возможно, связанный с мобилизацией, возможно, связанный с погодными условиями. Погода наладилась, стало тепло и солнечно, хотелось бы людям продлить лето, потому что в Москве и в средней полосе уже холодно. Может быть, это связано с мобилизацией, не могу утверждать, хотя очень двойственное ощущение: сначала казалось, что люди перестанут ехать, потому что тревожность была, но люди, наоборот, поехали.

– Таких ситуаций, когда бы людей не пустили в Абхазию, вы не знаете, у вас нет об этом информации?

– Если у них есть задолженность перед приставами, то их не пускают, так было всегда. Что касается военнообязанных или военных билетов, ничего ни у кого не спрашивают. Просто в штатном режиме пропускают людей и задают обычные вопросы, например, с какой целью едите в Абхазию? И все.

– Мобилизация может отразиться на турпотоке? Вы ожидаете этого?

Мы не знаем, что будет через два-три дня. Я замечаю по этому сезону, что большинство людей перестали планировать далеко и надолго

– Сложно сейчас что-то прогнозировать. Мы не знаем, что будет через два-три дня. Я замечаю по этому сезону, что большинство людей перестали планировать далеко и надолго. У нас даже сезон был такой интересный, мы с коллегами обсуждали и наши мнения сошлись, что бронирование было стихийным, люди иногда бронировали номера за пять дней, то есть глубина бронирования была небольшая. Если у нас раньше за два месяца, за месяц люди планировали свой отпуск, а некоторые даже за полгода, в феврале, в марте, в апреле бронировали отели, то сейчас они принимают решение быстро. Когда нет стабильности, когда нет уверенности в завтрашнем дне, всегда так происходит.

– В связи с мобилизацией вы не фиксируете, что вам стали больше звонить и больше бронировать?

– Нет. У нас сентябрь уже был забронирован, до конца сентября отели заполнены, сейчас бронирование плавно переходит на октябрь. В первой половине октября туристы тоже будут, но я бы не сказала, что сейчас бурное и активное бронирование началось. Люди продлевают, конечно, свой отпуск, лето у нас перешло в теплую осень, дожди прошли, и погода наладилась, море теплое, я думаю, что люди еще будут ехать и отдыхать.

– Оцените, пожалуйста, нынешний туристический сезон, каким он был?

– Нынешний, 2022-й год, сезон был обыкновенный, как и в 2019-м, особого роста бронирования не было, наоборот, у нас даже очень сильно просел июнь, и бронирование очень плотное было с середины июля до середины сентября. Это для нас штатная ситуация, то есть самый-самый сезон – это два месяца. По сравнению с прошлым годом, мы просели процентов на тридцать пять. В мае у нас бронирование было в несколько раз меньше, чем в прошлом году, в том году май уже полностью был заполнен, а в этом году люди даже на майские праздники не приехали, то есть майские праздники у нас были неудачные. И хочу сказать, что июнь у нас тоже был пустой. Средний класс отелей был пустой, и частный сектор долго пустовал, он стал заполняться только в июле.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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