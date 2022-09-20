Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Общество

Абхазия не пошла на рекорд

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за три месяца лета 2022 года Абхазию посетили 800 000 туристов. «Это намного меньше, чем ожидалось. Возможно, повлияло повышение в этом году цен на отдых в Абхазии», полагают в Ассоциации.

Можно ли считать бархатный сезон в Абхазии уже закончившимся? Ощущение двойственное. Позавчера на побережье была удушливая летняя жара, до 35 градусов температуры воздуха, а вчера около девяти утра и днем прошли проливные дожди. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней ежедневно будут идти дожди. Но и погожих деньков будет еще немало и в сентябре, и в октябре, а море остывает медленно, сейчас температура воды в нем 25 градусов.

Если говорить про бархатный сезон, то Абхазия уверенно вошла в пятерку самых бронируемых направлений среди туристов для путешествий осенью 2022 г. В период бархатного сезона в Абхазии ожидается на 12-15% больше отдыхающих, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что месяц назад, обратившись к ходу турсезона в Абхазии, «Эхо Кавказа» приводило гораздо более оптимистичные цифры того же АТОР по нашей республике: что ее посещаемость возросла на 10% по сравнению с рекордным прошлым сезоном, когда в Абхазию заехало полтора миллиона туристов. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина удивилась тогда цифрам АТОР, согласно которым нынче Абхазия идет с превышением уровня прошлого года. Ее впечатления были иными. И вот сейчас очевидно, что она была права: каким бы успешным ни оказался в республике бархатный сезон, ясно, что он не даст цифру прироста туристов в 700 тысяч, необходимую для того, чтобы достичь прошлогоднего уровня.

Интересно, что именно эта цифра – 800 тысяч туристов – фигурирует, когда говорят о том, сколько в общей сложности посетило нынче два самых популярных в Абхазии туробъекта с начала года. Рицинский национальный реликтовый парк – 492, 9 тысяч, Новоафонскую пещеру – 332, 3 тысячи человек. Но в силу того, что правительство Абхазии в начале года повысило цену за входные билеты, общая сумма выручки составила более 536 миллионов рублей, тогда как за тот же период прошлого года Рицинский нацпарк и пещера заработали около 368 миллионов рублей.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором Рицинского парка Адамуром Багателия. Он привел такую статистику продажи билетов на территорию парка последних месяцев:

«Июнь 90 513 туристов, июль 146 177, август – 158 269, сентябрь, с 1 по 19 число включительно, – 65 406».

С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетило на 58 321 человека меньше аналогичного периода 2021 года. Багателия связывает это с дождливой весной и прохладными погодными условиями в июне. Ясно, что в сентябре показатели будут меньше, чем в июле и августе.

Весной кабмин Абхазии принял решение о повышении стоимости билета за въезд на территорию Рицинского парка зарубежных туристов с 350 до 700 рублей для взрослых посетителей и со 100 до 200 рублей для детей в возрасте от восьми до 12 лет. (Местные въезжают бесплатно.) В результате на 1 сентября текущего года было продано билетов на сумму 309,9 миллиона рублей, а в тот же период в прошлом году сумма выручки составила 184,7 миллионов рублей. Мы поинтересовались:

«Вот за счет этого повышения цены у вас проводятся какие-то работы по парку, что-то улучшится в инфраструктуре?

– Естественно. В мае около тридцати миллионов рублей ушло у нас на асфальто-бетонное покрытие дороги от КПП до озера Рица. И очень много хозяйственных работ. К концу этого месяца мы завершаем работы по строительству мини-ГЭС в Ауадхаре. Это наши деньги, заработанные, после уплаты всех налогов и так далее, и так далее.

В соцсетях пишут, что – не знаю, откуда у них такая информация дно озера Рица захламлено, его надо чистить… Так это или нет?

– Это не так.

Но там можно какие-то исследования провести, чтобы точно выяснить?

– По периметру на доступных глубинах мы чистим ежегодно, планово. А есть места, куда человек еще не добрался.

– А вот эта галера, которую по старинным чертежам построили и спустили на воду озера в прошлом году, она как, работает, катает туристов?

– Она работает. Но к нам отношения не имеет, она принадлежит управлению госдачами».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях

  • 16x9 Image

    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG