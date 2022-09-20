Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за три месяца лета 2022 года Абхазию посетили 800 000 туристов. «Это намного меньше, чем ожидалось. Возможно, повлияло повышение в этом году цен на отдых в Абхазии», – полагают в Ассоциации.

Можно ли считать бархатный сезон в Абхазии уже закончившимся? Ощущение двойственное. Позавчера на побережье была удушливая летняя жара, до 35 градусов температуры воздуха, а вчера около девяти утра и днем прошли проливные дожди. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней ежедневно будут идти дожди. Но и погожих деньков будет еще немало и в сентябре, и в октябре, а море остывает медленно, сейчас температура воды в нем 25 градусов.

Если говорить про бархатный сезон, то Абхазия уверенно вошла в пятерку самых бронируемых направлений среди туристов для путешествий осенью 2022 г. В период бархатного сезона в Абхазии ожидается на 12-15% больше отдыхающих, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что месяц назад, обратившись к ходу турсезона в Абхазии, «Эхо Кавказа» приводило гораздо более оптимистичные цифры того же АТОР по нашей республике: что ее посещаемость возросла на 10% по сравнению с рекордным прошлым сезоном, когда в Абхазию заехало полтора миллиона туристов. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина удивилась тогда цифрам АТОР, согласно которым нынче Абхазия идет с превышением уровня прошлого года. Ее впечатления были иными. И вот сейчас очевидно, что она была права: каким бы успешным ни оказался в республике бархатный сезон, ясно, что он не даст цифру прироста туристов в 700 тысяч, необходимую для того, чтобы достичь прошлогоднего уровня.

Интересно, что именно эта цифра – 800 тысяч туристов – фигурирует, когда говорят о том, сколько в общей сложности посетило нынче два самых популярных в Абхазии туробъекта с начала года. Рицинский национальный реликтовый парк – 492, 9 тысяч, Новоафонскую пещеру – 332, 3 тысячи человек. Но в силу того, что правительство Абхазии в начале года повысило цену за входные билеты, общая сумма выручки составила более 536 миллионов рублей, тогда как за тот же период прошлого года Рицинский нацпарк и пещера заработали около 368 миллионов рублей.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором Рицинского парка Адамуром Багателия. Он привел такую статистику продажи билетов на территорию парка последних месяцев:

«Июнь – 90 513 туристов, июль – 146 177, август – 158 269, сентябрь, с 1 по 19 число включительно, – 65 406».

С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетило на 58 321 человека меньше аналогичного периода 2021 года. Багателия связывает это с дождливой весной и прохладными погодными условиями в июне. Ясно, что в сентябре показатели будут меньше, чем в июле и августе.

Весной кабмин Абхазии принял решение о повышении стоимости билета за въезд на территорию Рицинского парка зарубежных туристов с 350 до 700 рублей для взрослых посетителей и со 100 до 200 рублей для детей в возрасте от восьми до 12 лет. (Местные въезжают бесплатно.) В результате на 1 сентября текущего года было продано билетов на сумму 309,9 миллиона рублей, а в тот же период в прошлом году сумма выручки составила 184,7 миллионов рублей. Мы поинтересовались:

«Вот за счет этого повышения цены у вас проводятся какие-то работы по парку, что-то улучшится в инфраструктуре?

– Естественно. В мае около тридцати миллионов рублей ушло у нас на асфальто-бетонное покрытие дороги от КПП до озера Рица. И очень много хозяйственных работ. К концу этого месяца мы завершаем работы по строительству мини-ГЭС в Ауадхаре. Это наши деньги, заработанные, после уплаты всех налогов и так далее, и так далее.

– В соцсетях пишут, что – не знаю, откуда у них такая информация – дно озера Рица захламлено, его надо чистить… Так это или нет?

– Это не так.

– Но там можно какие-то исследования провести, чтобы точно выяснить?

– По периметру на доступных глубинах мы чистим ежегодно, планово. А есть места, куда человек еще не добрался.

– А вот эта галера, которую по старинным чертежам построили и спустили на воду озера в прошлом году, она как, работает, катает туристов?

– Она работает. Но к нам отношения не имеет, она принадлежит управлению госдачами».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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