На «Верхнем Ларсе» планируют ввести режим чрезвычайной ситуации

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что планирует ввести режим чрезвычайной ситуации в районе КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.

Как заявил Меняйло в эфире телеканала «Соловьев Live», будут открыты и пункты временного размещения граждан.

«Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести положение о чрезвычайной ситуации [на КПП], развернуть там пункт временного размещения, потому что там есть женщины и дети», – сказал Меняйло.

Сегодня стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД по Северной Осетии. В российском ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.

Позже в соцсетях появилась информация о передвижении колонны российской военной техники в сторону грузинской границы.

Накануне ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.