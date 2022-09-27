РФ развернет на «Верхнем Ларсе» мобилизационный пункт военкомата

На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Северной Осетии.

По информации ведомства, на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.

В ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.

Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам.

Издание The Bell со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны.

Накануне вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.

ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.