НПО предложили трех кандидатов на должность Народного защитника Грузии

Неправительственные организации представили кандидатуры Анны Абашидзе, Нази Джанезашвили и Георгия Бурджанадзе на должность Народного защитника Грузии.

«Наша группа представляет трех этих человек, как независимых кандидатов, и, конечно же, мы продолжаем работать с политическими образованиями и партиями, чтобы впоследствии они произвели выдвижение этих людей, чтобы все трое могли участвовать в голосовании непосредственно в парламенте», – сообщила сегодня на совместном брифинге НПО глава организации «Сапари» Байя Патарая.

Анна Абашидзе – глава созданного в 2012 году НПО «Партнерство по правам человека». Миссия этой организации – поддержка развития гендерного равенства и участия женщин в гражданской и политической деятельности.

Нази Джанезашвили — основательница НПО Georgian Court Watch (GCW), которая занимается проблемами судов. В 2017-2021 годах Джанезашвили была членом Высшего совета юстиции Грузии.

Георгий Бурджанадзе — первый заместитель Народного защитника. Ранее также работал в фонде «Открытое общество».

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что срок полномочий народного защитника Нино Ломджария истекает 8 декабря 2022 года.

Правящая «Грузинская мечта» разработала новый порядок избрания омбудсмена и объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Некоторые оппозиционные группы в парламенте заявляют, что представят кандидатов, предложенных неправительственными организациями.

Кандидатом в народные защитники выдвинул себя один из лидеров партии «Гирчи», депутат парламента Грузии Яго Хвичия, а также адвокаты Александр Кобаидзе и Марика Аревадзе.

Прозрачный процесс избрания омбудсмена — одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.