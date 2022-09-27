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НПО предложили трех кандидатов на должность Народного защитника Грузии
Неправительственные организации представили кандидатуры Анны Абашидзе, Нази Джанезашвили и Георгия Бурджанадзе на должность Народного защитника Грузии.
«Наша группа представляет трех этих человек, как независимых кандидатов, и, конечно же, мы продолжаем работать с политическими образованиями и партиями, чтобы впоследствии они произвели выдвижение этих людей, чтобы все трое могли участвовать в голосовании непосредственно в парламенте», – сообщила сегодня на совместном брифинге НПО глава организации «Сапари» Байя Патарая.
- Анна Абашидзе – глава созданного в 2012 году НПО «Партнерство по правам человека». Миссия этой организации – поддержка развития гендерного равенства и участия женщин в гражданской и политической деятельности.
- Нази Джанезашвили — основательница НПО Georgian Court Watch (GCW), которая занимается проблемами судов. В 2017-2021 годах Джанезашвили была членом Высшего совета юстиции Грузии.
- Георгий Бурджанадзе — первый заместитель Народного защитника. Ранее также работал в фонде «Открытое общество».
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что срок полномочий народного защитника Нино Ломджария истекает 8 декабря 2022 года.
Правящая «Грузинская мечта» разработала новый порядок избрания омбудсмена и объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Некоторые оппозиционные группы в парламенте заявляют, что представят кандидатов, предложенных неправительственными организациями.
Кандидатом в народные защитники выдвинул себя один из лидеров партии «Гирчи», депутат парламента Грузии Яго Хвичия, а также адвокаты Александр Кобаидзе и Марика Аревадзе.
Прозрачный процесс избрания омбудсмена — одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
Другие новости дня
Россиянам на «Верхнем Ларсе» уже вручают повестки
Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
О планах развернуть на «Верхнем Ларсе» мобилизационный пункт военкомата сегодня утром сообщили в МВД по Северной Осетии.
«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», – сказал собеседник агентства.
В Минобороны РФ сегодня же заявили, что не обращались к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения находящихся там российских граждан.
«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», – заявили в ведомстве.
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Аслан Бжания: «Подвиг освободителей бессмертен»
Годовщина падения Сухуми в Абхазии отмечается как «День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии».
В сухумском Парке Славы сегодня состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в грузино-абхазской войне. В ней приняли участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены парламента и правительства, послы России и Южной Осетии, ветераны войны и родственники погибших.
«27 сентября 1993 года абхазская армия водрузила государственный флаг над столицей нашей родины. Эта дата занимает особое место в наших сердцах. Подвиг освободителей бессмертен. Благодаря вашему мужеству, храбрости и самоотверженности сегодня Абхазия идет по пути развития как независимое государство. Мы преклоняемся перед памятью павших. Их имена навеки вписаны в историю Абхазии», – заявил Аслан Бжания в поздравлении, опубликованном на официальном сайте абхазского лидера.
- Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Tagesspiegel: «Северные потоки» могли быть повреждены целенаправленно
Причиной падения давления в газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" могли стать повреждения в результате целенаправленных атак, например, диверсии. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.
"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.
По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши.
По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.
В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Хотя "Северный поток – 2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 миллионами кубометров газа – Германия отменила запуск из-за признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Вечером того же дня оператор "Северного потока – 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. О причинах не сообщалось. Повреждения одновременно трёх ниток системы газопроводов "Северный поток" оператор назвал "беспрецедентным". Утечка произошла за день до запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
Кремль не исключает вариант диверсии. К расследованию произошедшего подключились Дания и Швеция. Ремонт газопроводов может занять несколько лет.
- В ответ на вторжение России в Украину введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было полностью остановлено, хотя ему оставалось пройти только сертификацию. Газопровод "Северный поток – 1" продолжил работать, но в июне 2022 года "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием, а со 2 сентября прокачка газа была прекращена "из-за технических неполадок".
- Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.
Глава МВД Грузии: в страну ежедневно прибывают 10-11 тысяч россиян
До объявления в России военной мобилизации в Грузию через «Верхний Ларс» ежедневно приезжали около 5-6 тысяч граждан РФ. Сейчас ежедневный приток россиян составляет около 10-11 тысяч человек. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
По его словам, 25 сентября в Грузию прибыли около 11 200 граждан России, 26 сентября – около 10 400.
Гомелаури утверждает, что рост прибывающих из России граждан этой страны не превышает 40-45%.
Вводить ограничения для россиян Грузия не планирует. Гомелаури призвал грузинскую оппозицию определиться с требованиями – нужно ли запретить въезд в Грузию россиянам, или запустить их, чтобы они не отправились на войну в Украину.
Сегодня стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД по Северной Осетии. В российском ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.
Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам.
Издание The Bell со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны.
Накануне вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.
ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
- С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе «Верхний Ларс» – «Казбеги» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена «частичная мобилизация» – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
Тренер сборной РФ по хоккею с мячом получил повестку в военкомат
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов получил повестку в военкомат. В течение нескольких дней к 49-летнему спортсмену домой в Москве приходили люди, которые пытались узнать, где он находится. На это пожаловалась его жена, бывшая ведущая новостей Первого канала Ольга Кокорекина.
Сообщение телеведущей разместила в телеграме главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. Кокорекина пожаловалась ей на нарушения в ходе мобилизации. По словам ведущей, Максимов в армии служил в спортивной роте рядовым, то есть, выступал на соревнованиях. Власти заявляли, что будут призывать только резервистов с военным опытом.
По утверждению Кокорекиной, люди из военкомата испугали её детей, а у матери Максимова случился инсульт. Сам он ситуацию не комментировал. На момент получения почтой повестки он был на соревнованиях в Красноярске.
- Максимов — четырёхкратный чемпион мира по бенди и восьмикратный чемпион России, выступал за "Динамо" и "Енисей". В апреле его назначили главным тренером казанского "Ак Барс — Динамо". Его жена вела новости Первого канала до 2009 года, после работала в потребительских и развлекательных программах на телевидении.
- Во всех регионах России сообщают о значительных нарушениях в ходе мобилизации. Повестки в армию получают люди непризывного возраста, негодные по здоровью, не служившие и не зачислявшиеся в резерв. Кремль заявлял, что власти планируют наладить ситуацию.
На «Верхнем Ларсе» планируют ввести режим чрезвычайной ситуации
Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что планирует ввести режим чрезвычайной ситуации в районе КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.
Как заявил Меняйло в эфире телеканала «Соловьев Live», будут открыты и пункты временного размещения граждан.
«Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести положение о чрезвычайной ситуации [на КПП], развернуть там пункт временного размещения, потому что там есть женщины и дети», – сказал Меняйло.
Сегодня стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД по Северной Осетии. В российском ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.
Позже в соцсетях появилась информация о передвижении колонны российской военной техники в сторону грузинской границы.
Накануне ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
- С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе «Верхний Ларс» – «Казбеги» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России объявлена «частичная мобилизация» – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
Управляемый зонд НАСА протаранил 160-метровый астероид в 11 миллионах километрах от Земли
Американский космический аппарат ДАРТ в ночь на вторник по московскому времени протаранил 160-метровый астероид Диморф, находящийся в 11 миллионах километров от Земли. Это было первое испытание планетарной защиты от опасных космических объектов.
Трансляция из Центра управления проектом велась в ютьюбе. ДАРТ (Double Asteroid Redirection Test, "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") был запущен в ноябре прошлого года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
Аппарат на скорости около 24 тысяч км/ ч столкнулся с Диморфом, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим. В результате орбита Диморфа должна измениться. В будущем американское космическое агентство НАСА планирует перенаправлять так космические тела, которые могут столкнуться с Землёй.
Изменение орбиты должны подтвердить наблюдения с телескопов, следивших за столкновением. Кратер от ДАРТ должен сфотографировать итальянский микроспутник Личакьюб, который, по плану, пролетит в 50 километрах от астероида. В 2027 году Диморф и Дидим должна посетить европейская космическая станция Гера.
В НАСА считают, что эксперимент был успешным. Директор агентства Билл Нельсон заявил, что программа закончилась с "беспрецедентным успехом". "НАСА изучает космос и нашу родную планету, но работаем и над защитой нашего дома. Международное сотрудничество превратило научную фантастику в научный факт", — сказал он.
Рогозин может стать полпредом Путина в аннексированных областях Украины
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать полномочным представителем президента России в Крымском федеральном округе, куда после референдумов о присоединении могут войти территории Украины, которые Кремль планирует аннексировать. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в Совете Федерации.
Другой собеседник издания, близкий к Администрации президента, заявил, что решение о назначении Рогозина может быть принято в ближайшие дни. В Кремле собираются создать еще один федеральный округ из-за "непростой ситуации" вокруг голосования. Возглавить новую структуру должен "политический тяжеловес", считаю в Кремле.
В июле, после отставки Рогозина из Роскосмоса, источник газеты "Ведомости" уже предполагал, что чиновник может быть назначен курировать Донбасс. "Медуза" писала, что он будет делать это на должности в Администрации президента. Газета "Московский комсомолец", без указания источников, сообщила, что чиновник может занять руководящий пост на одной из занятых Россией или пророссийскими сепаратистами территорий Украины.
Сообщается, что Рогозин готов получить новую должность, но члены его команды, которые работают в Роскосмосе, не готовятся к переезду.
- В июле 2022 года президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса, который тот занимал с 2018 года. За время его работы госкорпорация потеряла значительную часть рынка коммерческих пусков в космос, перестала быть монополистом в области доставки космонавтов на орбиту и, после начала войны с Украиной, разорвала сотрудничество с Европейским космическим агентством. В то же время в России значительно снизилась аварийность пусков.
- Рогозин является одним из наиболее активных сторонников войны с Украиной. Он заявлял, что готов лично отправить на фронт, но не поехал туда. Он был лидером националистической партии "Родина" и состоял в радикально-правой партии "Великая Россия".
- Референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Голосование проводится на территориях, находящихся под военным управлением, многие жители оказались беженцами, в регионах продолжаются боевые действия. Киев и страны Запада отмечают, что результаты будет невозможно признать.
Начальник охраны президента Уругвая арестован за продажу паспортов россиянам
Уругвайская полиция арестовала в понедельник главу президентской охраны Уругвая по обвинению в организации незаконной выдачи паспортов страны сотням российских граждан, сообщает информационное агентство Reuters.
Согласно заявлению прокурора Габриэллы Фосатти, она расследует действия главы президентской охраны Алехандро Астеcиано, который подозревается в участии в преступной группе, создававшей фальшивые свидетельства о рождении, из которых следовало, что родители их обладателей - граждане Уругвая. С помощью этих подложных документов россияне получали уругвайские паспорта и другие уругвайские удостоверения личности.
Астесиано, как утверждается, с помощью своих контактов в государственных структурах способствовал обработке фальшивых свидетельств о рождении. О том, кто воспользовался его услугами, как долго действовала эта группа не сообщается. По словам прокурора, речь идет о десятках и сотнях людей, получивших уругвайские паспорта.
С комментарием по этому делу выступил президент Уругвая Лакалье Поу, который заявил, что он "крайне удивлен" обвинениями в адрес человека, которого он знает много лет и которому полностью доверяет. Он дал гарантии невмешательства в работу следствия.
По данным местной прессы, глава президентской охраны в прошлом был объектом расследований, связанных с мошенничеством, коррупцией и воровством.
РФ развернет на «Верхнем Ларсе» мобилизационный пункт военкомата
На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Северной Осетии.
По информации ведомства, на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.
В ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.
Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам.
Издание The Bell со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны.
Накануне вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.
ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
- С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе «Верхний Ларс» – «Казбеги» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена «частичная мобилизация» – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
29 лет со дня падения Сухуми – в Грузии приспущены государственные флаги
В Грузии вспоминают самую трагическую дату в новейшей истории страны. Сегодня исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми.
27 сентября отмечается в Грузии как «День памяти и надежды». В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.
Чтобы почтить память погибших во время военных действий, с утра у Мемориала Героев в Тбилиси собираются члены семей и близкие погибших, участники войны, а также аккредитованные в стране дипломаты и представители правительства Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили напомнил о главных итогах войны в Абхазии — сотни тысяч человек стали беженцами в собственной стране. Он также выразил сочувствие членам семей и близких погибших соотечественников. Одновременно Гарибашвили указал, что 29 лет назад объединение Грузии стало «важнейшей целью для каждого из нас».
«Она основывается на нашей вере в то, что жизнь в единой, сильной, развитой стране – это лучшая перспектива для нашего народа. Также я верю, и это неоднократно было доказано делом, что путь к этой цели проходит только через мирный процесс, диалог и сотрудничество. Будущее принадлежит единству абхазов и грузин, миру и благополучию», — написал премьер на своей странице в Facebook.
Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Сборная Грузии по футболу продлила беспроигрышную серию до 11 матчей
Сборная Грузии по футболу в гостях одержала победу над командой Гибралтара со счетом 2:1.
Голы за грузинскую команду в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций забили Хвича Кварацхелия (с пенальти) и Георгий Цитаишвили. За Гибралтар отличился Луи Аннесли.
По итогам шести матчей Грузия набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 4 лиги C. Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.
Выиграв у Гибралтара, сборная Грузии продлила беспроигрышную серию до 11 матчей. Грузия не проигрывала с 9 октября 2021 года, выиграв 9 матчей и сыграв вничью дважды:
- Косово 1-2 Грузия
- Грузия 2-0 Швеция
- Грузия 1-0 Узбекистан
- Босния и Герцеговина 0-1 Грузия
- Албания 0-0 Грузия
- Грузия 4-0 Гибралтар
- Болгария 2-5 Грузия
- Северная Македония 0-3 Грузия
- Грузия 0-0 Болгария
- Грузия 2-0 Северная Македония
- Гибралтар 1-2 Грузия
Таким образом, главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль побил рекорд, установленный экс-тренером сборной Темуром Кецбая (в 2010-2011 годах Грузия не проигрывала 10 матчей).
Газ из российского газопровода «Северный поток - 2» попал в Балтийское море
Датские власти призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм после того, как ночью в этом районе произошла утечка газа из российского газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters.
Правительство Германии заявило, что находится в тесном контакте с датскими властями, чтобы выяснить причины аварии. Министерство энергетики Дании от комментариев отказалось.
В ночь на 26 сентября оператор «Северного потока-2» сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Не смотря на то, что «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.
Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийской трубопровода, по которой газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
- После принятия Евросоюзом санкций против России введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» было остановлено, хотя его строительство уже практически завершилось. Газопровод «Северный поток– 1» продолжил работать, но в июне «Газпром» значительно сократил объем поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием. В Москве отвергают звучащие на Западе обвинения, что газ ограничивается для политического давления на Европу.
Казахстан изменит правила выдачи видов на жительство
Казахстан внесет изменения в правила выдачи временных и постоянных видов на жительство. Проект поправок опубликован на казахском сайте «Открытые НПА». В нем говорится, что теперь для получения вида на жительство иностранцам будет необходимо предоставить заграничный паспорт своей страны - раньше было достаточно национального внутреннего паспорта. Кроме того, потребуются справка о несудимости, доказательство платежеспособности и некоторые другие документы, которые требовались и раньше.
Условия кратковременного въезда в Казахстан с туристическими целями пока не меняются.
- После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации резко возросло число желающих покинуть страну. Одним из популярных направлений выезда стал Казахстан, для въезда в который россиянам не нужно не только визы, но и загранпаспорта. Ранее СМИ сообщали о том, что на пограничных пунктах России и Казахстана выстраиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового притока россиян в Казахстан отмечается дефицит жилья в аренду и повышение цен на доступные варианты.
- Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Великобритания ввела новые санкции против россиян за псевдореферендумы
Великобритания в понедельник, 26 сентября, ввела новые санкции за проведение референдумов, противоречащих международному праву и уставу ООН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях.
Ограничения коснулись еще 92 российских и украинских лиц и фирм, в том числе – «Гознака» и четырех миллиардеров.
«Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить [украинскую] землю и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает [российский] подход в Крыму в 2014 году, сочетающий дезинформацию, запугивание и сфальсифицированные результаты», - заявило правительство Великобритании.
Часть попавших под новые санкции причастна к организации псевдореферендумов, часть поддерживает российское вторжение организационно или финансово, – считают власти Великобритании.
Например, компания «Гознак» печатала документы, в том числе – российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий, которые де юре являются гражданам Украины.PR-агентство «ИМА-консалтинг» выполняло госзаказ на рекламу незаконных референдумов на оккупированных территориях и в России.
Кроме того в новом списке – магнаты в сфере недвижимости (совдалельцы компании «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и деятель нефтегазовой отрасли, миллиардер Игорь Макаров).
По мнению британских властей, «Путин продолжает опираться на чету олигархов и избранных представителей элиты, чтобы финансировать свою войну».
Под новые санкции также попали 55 членов правления Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка, а также чиновники, работающие в «правительствах» оккупированных регионов.
- Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.
Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену
Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, которому в США грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности. Указ президента России опубликован на портале правовой информации.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.
В свою очередь российский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его подзащитный не подлежит объявленной Путиным «частичной мобилизации», поскольку не служил в российской армии. По словам Кучерены, жена Сноудена также собирается подавать заявление на получение гражданства РФ.
В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден опубликовал секретные сведения об американской программе электронной слежки. В частности, выяснилось, что спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов.
В том же 2013 году бывший сотрудник ЦРУ покинул США. Сначала он бежал в Гонконг, а затем переехал в Россию, где получил бессрочный вид на жительство.
В 2020 году у Сноудена и его жены родился сын. Он получил российское гражданство.
В Абхазию прибыли специалисты по разработке схемы газификации республики
В Абхазию из России прибыла делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку генеральной схемы газификации самопровозглашенной республики.
Представители сторон встретились сегодня в Министерстве экономики, чтобы обсудить текущие вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий, утвержденного в декабре прошлого года, пишет информагентство «Апсныпресс».
Представители подрядной организации ознакомили вице-премьера, министра экономики Кристину Озган с результатами проделанной работы и сообщили о намерении представить разработанную схему газификации в декабре текущего года в соответствии с обозначенным ранее планом мероприятий.
В Дагестане вновь начались акции против мобилизации
В Махачкале и Хасавюрте возобновились стихийные митинги против мобилизации на войну с Украиной, сообщает "Кавказ.Реалии".
По данным издания, в Махачкале на улицу вышли несколько сотен человек. Вскоре началась массовая драка протестующих с полицейскими. Около 20 её участников задержали.
На митинг в Хасавюрте пришли около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие им сопротивляются.
Акция протеста началась и в Нальчике. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопросы, сколько человек будет мобилизовано из республики.
- 25 сентября в Махачкале проходил стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, среди его участников много женщин. Было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела.
- В этот же день кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем приняли более ста человек, полиция открыла стрельбу в воздух. Также 25 сентября на площади перед Домом правительства в Нальчике собрались около двух десятков женщин, протестующих против мобилизации для участия в войне в Украине.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами масштабы мобилизации не ограничены.
Россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком
В североосетинских телеграм-каналах сообщили, что людям разрешили проходить паспортный контроль на «Верхнем Ларсе» и переходить российско-грузинскую границу пешком. Ранее границу можно было пересечь лишь на автотранспорте или велосипеде.
Информацию подтвердили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии. Как пояснили в ведомстве, такое решение было принято «для быстроты».
Позже в погрануправлении уточнили, что «в пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и т.д.»
«У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и т.д.», – сказали РБК в региональном пограничном управлении ФСБ.
Там добавили, что если у человека нет велосипеда или другого транспортного средства, то он проезжает пункт пропуска на машине – то есть «ногами» пройти КПП нельзя.
Ранее о том, что пройти границу теперь можно и пешком, писали некоторые участники чата «Верхний Ларс», а также телеграм-канал Tbilisi_life.
Сегодня вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.
Сегодня же ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
Гаглоев поддержал т.н. референдумы в контролируемых РФ регионах Украины
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выразил поддержку фиктивным референдумам, которые проходят на контролируемых Россией территориях Украины.
По его словам, т.н. «референдумы» и «специальная военная операция» – «единственно верные в создавшейся международной политической обстановке шаги, направленные на прекращение массового кровопролития, многолетней дискриминации и нарушения прав человека в регионе, предотвращение развертывания военной инфраструктуры НАТО у непосредственных границ Российской Федерации».
При этом Гаглоев прокомментировал и тему несостоявшегося референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.
Ранее центральный комитет теперь уже оппозиционной партии «Единая Осетия» обратился к Алану Гаглоеву заявив, что «нельзя упускать возможность и (необходимо) провести референдум, который поставит точку в вопросе безопасности Южной Осетии».
Гаглоев же напомнил, что в июне текущего года провел в Москве консультации по данному вопросу.
«Исходя из результатов встречи нам предстоит провести широкое общественное обсуждение вариантов дальнейшей интеграции с Российской Федерацией, прийти к общему мнению относительно вопроса референдума, после чего провести дальнейшие консультации с российской стороной. Другого способа решения судьбоносного для нас вопроса не существует. Об этом хорошо известно всем политическим силам в республике, однако некоторые из них пытаются спекулировать на теме проведения референдума», – заявил Гаглоев.
По словам югоосетинского лидера, подготовительная работа к референдуму будет продолжена «в тесном сотрудничестве с российской стороной».
- Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27 сентября. Независимых наблюдателей и журналистов международных СМИ на территориях, где идёт голосование, нет. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.
- Бывший югоосетинский президент Анатолий Бибилов в мае подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. В апреле на президентских выборах в самопровозглашенной республике победил лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Он приостановил референдум, после чего отправился на консультации в Москву. В Кремле заявляли, что не имеют отношения к идее проведения референдума.
Все таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы
Все таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы – Служба доходов Минфина в сегодняшнем заявлении признала резкий рост транспортного потока в Грузию.
В своем официальном сообщении на прошлой неделе таможня утверждала, что ничего особенного не происходит и на границе не наблюдается резкого роста числа приезжих.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», с сегодняшнего дня в приграничных КПП по всей Грузии увеличено число таможенников, все пункты работают в круглосуточном режиме.
«Процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, следующих из Грузии (таможенный пост «Казбеги») через таможенных пост «Ларс» на стороне Российской Федерации, частично затягиваются», – признают в Минфине.
Отмечается также, что грузинская сторона находится на связи с таможнями Турции, Азербайджана и Армении, чтобы «быстро найти альтернативные пункты таможенного контроля для доставки в страны назначения».
С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе на «Верхнем Ларсе» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
The Bell рассказало о получении пограничниками списков подлежащих мобилизации
Пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на четыре анонимных источника в авиационной отрасли.
Имена вносятся в общую информационную систему погранконтроля "Мир", получающую всю информацию о запретах, говорит один из источников. База обновляется порционно, запреты от военкоматов поступают из разных регионов с разной скоростью.
Источник в одном из московских аэропортов рассказал журналистам, что в его аэропорту за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста. Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.
Два собеседника The Bell сказали, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей и уже были случаи запретов на выезд для пилотов и бортпроводников. В социальных сетях распространяются сообщения о том, что пограничники не выпускают некоторых граждан и на наземных переходах.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Утверждается, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек из армейского призыва. Однако поступают многочисленные сообщения, что военкоматы вызывают к себе не только резервистов и людей без военного опыта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в понедельник признал, что в некоторых случаях военкоматы нарушают указ, но заявил, что ошибки устраняются.
В Южной Осетии опровергли сообщение о вручении повесток в Цхинвали
В Министерстве обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия опровергли информацию о том, что в рамках мобилизации представители российской 4-й военной базы вручают повестки жителям Цхинвали.
В ведомстве говорят, что 4-я военная база размещена в Южной Осетии на основе соглашения от 7 апреля 2010 года и «в её полномочия не входит совершение подомовых обходов и вручение повесток гражданам другого государства».
«Как известно, в Российской Федерации с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, но Южной Осетии она не коснулась. Кроме того, в Южной Осетии не планируются мероприятия мобилизационной направленности и мобилизация в целом», – сказано в заявлении.
Ранее о том, что представители российской базы «осуществляют подомовой обход и вручают жителям» югоосетинской столицы повестки, сообщил один из телеграм-каналов.
Между тем источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии.
В России назвали число граждан, пересекших границу с Грузией
Российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.
Это, по его словам, на 23,3% больше по сравнению с прошлой отчетной неделей, передает ТАСС.
Сколько российских граждан прибыли из России в Грузию, Томаев не уточнил.
«В связи с проводимой в стране частичной мобилизацией через нашу республику за последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодня ожидают проезда через таможенный пункт пропуска «Верхний Ларс» около 3,5 тыс. единиц легкового транспорта, в которых в основном лица призывного возраста. Кроме того, на административных границах с Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Ингушетией скопилось примерно 800 единиц легкового транспорта. Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4891, в том числе большегрузов 1391 и 3,5 тысяч легкового грузового транспорта», – рассказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что в соответствии с указанием главы региона Сергея Меняйло, в целях снятия напряженности на дорогах была организована временная стоянка легкового автотранспорта на участке строящейся автодороги в объезд города Владикавказ.
Как уточнили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, «таможня работает в усиленном режиме».
Сегодня ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
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