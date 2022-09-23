В Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, на территориях, находящихся под контролем российских войск, стартовали т.н. референдумы о присоединении к России. Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также представители военно-гражданских администраций в южных областях Украины агитируют жителей поддержать аннексию. В Киеве в ответ подчеркнули, что никакие «референдумы» не остановят наступление ВСУ, а Запад недвусмысленно дал понять: Москва может не рассчитывать на то, что мир смирится со столь демонстративным нарушением международного права.

«Мы ждали этого восемь лет», – так глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал проведение т.н. референдума о присоединении ДНР к России. Заполнив бюллетень, он на камеры продемонстрировал, за что отдал свой голос, и поделился, что испытывает трепетные чувства из-за того, что мечта наконец сбылась:

«Дорогие соотечественники, мы ждали этого момента более восьми лет. Мы ждали тревожными ночами и напряженными днями как на передовой, так и в тылу. Мы ждали, как люди ждут возвращения своей семьи после многих лет разлуки. Этот референдум – историческая веха. Не только потому, что мы уверены в положительном результате, но и потому, что это кульминация нашего общего трудного пути. Сначала мы стали независимой страной, потом добились признания нашей республики. И вот наш третий шаг – объединение с Россией. Мы возвращаемся домой».

Такие же чувства и у луганского коллеги Пушилина. Леонид Пасечник уверен: референдум пройдет как задумывалось и жители ЛНР поддержат вхождение этих территорий в состав Российской Федерации:

«Сегодня мы стоим на пороге большого исторического события. Сегодня мы все, и я в том числе, открываем новую страницу нашей истории. Сегодня первый день референдума, и сегодня мы голосуем за присоединение к Российской Федерации».

В том, что галочек в графе «за» будет подавляющее большинство, не сомневаются не только в Луганске, Донецке или Москве, но и в Киеве, и на Западе. И не потому, что жители этих территорий так стремятся в российские объятия. Решение будет таким, каким его хотят видеть в Кремле, уверены наблюдатели. Те же, кто мог выступить против, в большинстве своем были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и несогласия с курсом местных пророссийских властей. В первую очередь это касается юга Украины:

«Я категорически против референдума. Я считаю, что Херсонская область принадлежит Украине. Во-вторых, мы даже не знаем, что там сейчас происходит, так как с мая мы стали беженцами», – говорит вынужденный переселенец из Херсонской области Василий.

Но местная администрация пытается придать легитимность пророссийскому «волеизъявлению» тем, что подчеркивает: голоса «за» отдают граждане Украины. Среди таких – заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов:

«Я принимаю это решение сегодня как гражданин Украины с украинским паспортом. Я присоединяюсь к России. Я не скрываю своего выбора. Вся моя семья, все мои родственники, все мои братья и сестры голосуют не только присоединиться к России, они голосуют за наше будущее. Мы смело и уверенно присоединяемся к России и не боимся никого и ничего. Как я уже сказал, вы должны выбирать между страхом и любовью. И когда сила любви преодолеет любовь к силе, будет мир на земле и мир в наших душах».

Но, как подчеркивают в Киеве, за громкими словами скрывается страх коллаборационистов перед украинским наступлением и обещанным возмездием. Пророссийские власти украинского востока и юга надеются, что после формального присоединения Россия сумеет защитить эти территории.

Причем участки открылись 23 сентября и на непосредственно российской территории. В частности, голосовали люди, живущие довольно далеко от украинской границы. Например, в Хабаровске. По мнению наблюдателей, это происходит в первую очередь из-за крайне низкой явки тех, кого это решение непосредственно касается. И российским властям пришлось объявлять не только военную мобилизацию:

«Это действительно здорово, девочки! Это действительно хорошо. Просто очень, очень хорошо. Это будет просто супер. Это будет для нас щит. Чтобы вся Украина присоединилась к России, вы просто не представляете, это будет огромным щитом для Украины», – говорит назвавшаяся гражданкой Украины из Одессы Лариса Бабенко.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский дал понять: российский щит – не более чем миф, которым злоупотребляют прокремлевские пропагандисты. А что из себя на самом деле представляет военная машина Москвы, – видно по результатам на поле боя:

«Российское решение о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России – это не что-то на ТВ или в интернете, а то, что пришло в каждый российский дом».

По словам Зеленского, Киев ведет серьезную дипломатическую работу над тем, чтобы Москва лишилась любой поддержки со стороны членов международного сообщества. Что касается референдумов, то союзники Украины дали понять: они не допустят признания итогов т.н. референдумов. Об этом, в частности, заявил на заседании Совбеза ООН глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли:

«Путин планирует сфабриковать итоги этих референдумов. Он планирует использовать это для аннексии суверенной украинской территории. И он планирует использовать это как дополнительный предлог для эскалации своей агрессии. Уважаемые члены Совета безопасности, мы должны безоговорочно отвергнуть попытки России аннексировать территорию Украины. Мы должны четко дать понять президенту Путину, что его нападения на украинский народ должны прекратиться, что не может быть безнаказанности тех, кто совершает зверства, и что он должен уйти из Украины и восстановить региональную и глобальную стабильность. Если бы он захотел, он мог бы остановить эту войну, войну, которая нанесла неисчислимый ущерб украинскому и российскому народам. Его война – это нападение на Украину, нападение на Устав ООН и посягательство на международные нормы, которые защищают всех нас. Поэтому мы будем поддерживать наших украинских друзей столько, сколько потребуется».

Наблюдатели отмечают: фактически все ключевые игроки, ставшие на сторону Украины, подчеркнули, что угрозы Владимира Путина, в том числе о вероятном применении ядерного оружия, не заставят их отступиться от поддержки Киева. В случае же применения оружия массового уничтожения, готовы дать симметричный ответ. А значит, результаты референдума никак не отразятся на планах Киева продолжить операции по освобождению своих территорий. Но, судя по всему, в случае аннексии, оружейные поставки Украине будут значительно увеличены.

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