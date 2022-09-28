Из цхинвальской тюрьмы освободили гражданина Грузии Нукри Калашникова

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал акцию активистов, прошедшую 24 сентября у Ингурского моста с требованием вернуть в Абхазию грузинских беженцев.

«Мы никого никуда возвращать не собираемся и обсуждать это тоже не собираемся. Мы воспринимаем такие акции как провокации», – сказал он в интервью телеканалу Россия 24.

Ардзинба уверен, что «эту тему», а также «группу грузинских общественников» курируют посольство США и USAID.

«Такие акции у нашей границы не способствуют делу укрепления мира и архитектуры безопасности в нашем регионе», – добавил он.

Глава абхазского МИДа также призвал Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы.

«Мы считаем, что Грузия должна его подписать, и после этого мы уже можем выходить на какой-то диалог. Пока ситуация находится в достаточно замороженном состоянии», – отметил он.

Ардзинба говорит, что через неделю состоится очередной раунд Женевских дискуссий.

«Мы уверены, что Грузия в очередной раз не подпишет соглашение о неприменении силы. Это для нас, абхазской стороны, является подтверждением того, что Грузия готовится к самым разным сценариям развития событий. Мы прекрасно видим, как Грузия работает по наращиванию военного потенциала, работает с натовцами, проводит учения, закупает военные, ударные, разведовательные беспилотники. Я думаю, что страна, которая готовится к миру, так бы не поступала», – сказал он.

Накануне Ардзинба встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны подписали Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.