Лавров и Ардзинба подписали соглашение о двойном гражданстве

До объявления в России военной мобилизации в Грузию через «Верхний Ларс» ежедневно приезжали около 5-6 тысяч граждан РФ. Сейчас ежедневный приток россиян составляет около 10-11 тысяч человек. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

По его словам, 25 сентября в Грузию прибыли около 11 200 граждан России, 26 сентября – около 10 400.

Гомелаури утверждает, что рост прибывающих из России граждан этой страны не превышает 40-45%.

Вводить ограничения для россиян Грузия не планирует. Гомелаури призвал грузинскую оппозицию определиться с требованиями – нужно ли запретить въезд в Грузию россиянам, или запустить их, чтобы они не отправились на войну в Украину.

Сегодня стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД по Северной Осетии. В российском ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.

Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам.

Издание The Bell со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны.

Накануне вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.

ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.