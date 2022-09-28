Ситуация на российско-грузинской границе остается сложной, несмотря на некоторое сокращение потока российских мигрантов. Тем временем оппозиционное «Дроа» провело акцию вблизи КПП против массового въезда россиян.

Количество автомобилей на российско-грузинской границе сократилось до 4960, накануне в очереди на границе в Грузии стояло 5500 автомобилей, в том числе 3600 легковых. Об этом пишет подконтрольное Кремлю информационное агентство ТАСС со ссылкой на МВД Северной Осетии.

Возможно, сокращение трафика обусловлено тем, что власти Северной Осетии ограничили въезд на территорию региона автомобилей из других регионов. Решение связано с большим потоком транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь госграницу с Грузией. Исключение будет сделано только для жителей Северной Осетии – они смогут беспрепятственно въезжать в регион.

По данным же МВД Грузии, дополнительных мероприятий не требуется, проверка прибывающих россиян происходит в штатном режиме, заявил сегодня замминистра Александр Дарахвелидзе.

«Поток на КПП с Россией увеличился, если говорить условно, на 40-45 процентов за последний период. МВД предпринимает меры в соответствии с законом, в частности, изучается каждый гражданин, и если он не соответствует требованиям законодательства, ему отказывают во въезде. Конечно, мы согласны с тем, что сейчас чрезвычайная ситуация, объявление частичной мобилизации в России привело к увеличению потоков не только в Грузию, но и в другие страны. Конечно, есть вызовы, но мы справляемся с ними имеющимися ресурсами», – подчеркнул Дарахвелидзе.

Оппозиция предлагает свой рецепт решения проблемы. Сегодня в «Нацдвижении» выступили с инициативой введения «оккупационной пошлины» для граждан России. Член политсовета партии Леван Бежашвили призвал коллег-парламентариев объединиться вокруг этих законодательных инициатив.

«Должна быть установлена обязанность по уплате оккупационного взноса для граждан России при въезде на территорию Грузии. Сумма составит 1000 лари на каждого гражданина – этот платеж, с одной стороны, обеспечит признание гражданами России того, что территория Грузия оккупирована Российской Федерацией и что она является агрессором. В противном случае они не могут перейти на территорию Грузии. Введение указанного налога станет декларацией солидарности для тысяч вынужденных переселенцев в Грузии – эти средства будут перечислены на их нужды», – сказал Леван Бежашвили.

Он также отметил, что граждане России, въехавшие в Грузию до принятия закона, должны будут уплатить «оккупационную пошлину» для получения права пользоваться услугами государства. Впрочем, предложение не получило поддержку большинства. Михаил Сарджвеладзе упрекнул коллег в непоследовательности.

«Это несерьезно, если они хорошенько подумают и не будут спешить с такими заявлениями, то поймут, что это оскорбительно для них самих. Извините, в таком случае мы должны обложить налогом рожденного в Грузии, который, как и мы, является грузином и, возможно, получил российское гражданство. О чем они говорят в таком случае?!» – задался вопросом Сарджвеладзе.

В свою очередь, активисты партии «Дроа» пытаются решить проблему акциями вблизи границы. Однако полиция их к границе не подпустила, протестовать пришлось неподалеку, в селе Гвелети. Здесь россиян встречали с флагами Украины.

Основное требование протестующих – закрыть границу для граждан России, так как их неконтролируемый наплыв увеличивает риски для безопасности и экономики Грузии, заявил член политсовета партии Гига Лемонджава:

«На фоне объявленной Путиным мобилизации в Грузию из России приезжают люди с военным опытом, которые, возможно, принимали участие в военных действиях в 2008 году. Наше требование – закрыть блокпост. Нельзя, чтобы столько россиян каждый день въезжало в страну – страну, где 20 процентов территории оккупированы Россией. Именно поэтому мы еще раз заявляем, что позиция правительства является предательской, а граждане думают абсолютно по-другому».

В качестве неотложной меры оппозиция предлагала созвать заседание Совбеза для обсуждения стоящих перед страной вызовов. Власти ответили отказом, не помогла даже исходящая от президента Саломе Зурабишвили рекомендация.

«Что касается созыва Совета безопасности, то решение будет принято, как только в этом возникнет необходимость. Однако до этого силовые ведомства в постоянном режиме анализируют риски и принимают соответствующие меры», – заверил сегодня заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

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