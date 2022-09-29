В Тбилиси негодуют по поводу вчерашнего визита лидера Беларуси Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазию. Отозвать посла, разорвать дипотношения – с этого начинается список предлагаемых ответных шагов. Также в Тбилиси ищут ответ и на вопрос – означает ли это начало признания Минском независимости Сухуми.

Это не Путин вынудил Лукашенко посетить Абхазию, а политика «Грузинской мечты», убеждены оппоненты власти, среди которых и бывший замглавы Совбеза, депутат «Стратегии Агмашенебели» Теона Акубардия:

«Политика «Грузинской мечты» так называемого нераздражения России завершилась полным крахом. Россия, вопреки этим надеждам «Грузинской мечты», продолжает проводить свои интересы. «Грузинская мечта» должна занять осуждающую позицию по отношению не только к Лукашенко, но и России, которая из лексикона власти вообще исчезла».

В оппозиции считают недостаточными одни лишь осуждающие заявления со стороны правительства и президента. Слабой реакцией считают в оппозиции и вызов посла Беларуси Анатолия Лиса в МИД Грузии для объяснений. Говорит бывший посол Грузии в ЕС, депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Ясно, что Владимир Путин готовится к тому, чтобы вместе с Беларусью и нашими оккупированными территориями и теми землями, которые пытается отобрать у Украины, создать новое объединение. Посол Грузии уже должен быть отозван из Беларуси для консультаций. Беларусь должна была уже получить дипломатическую ноту, в которой власть Грузии потребует от Минска подтверждения нашей территориальной целостности. И если этого не произойдет, то посол Беларуси должен быть выслан из Тбилиси в Минск для консультаций».

Президент Саломе Зурабишвили, одной из первых осудившая визит Лукашенко в Абхазию, не скрывала удовлетворения от того, что затянула с назначением посла Грузии в Беларусь. Станут ли в Тбилиси вызывать из Минска исполняющего обязанности посла, пока не известно. Дать соответствующим ведомствам возможность поработать, посоветовал сегодня обществу глава юридического комитета в парламенте Анри Оханашвили:

«Этот шаг Лукашенко – действительно, красная черта, он нарушает международные принципы и игнорирует наши национальные интересы. За этим должны последовать наши конкретные шаги, об этом уже было заявлено. Давайте дадим возможность конкретным ведомствам поработать в этом направлении».

Между тем бывшие чиновники из «Нацдвижения» напоминали, что, благодаря их политике после августовской войны 2008-го и признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали, Лукашенко не последовал решению России, опасаясь новых санкций со стороны ЕС и США. Лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе призвала сегодня власти работать в этом направлении. В качестве ответных шагов она считает целесообразной, в частности, отмену авиасообщения с государством, которое, по ее словам, «оккупировано диктатором Лукашенко и российскими войсками».

И прежние, и нынешние власти Грузии весьма ценили отказ Лукашенко от признания независимости Сухуми и Цхинвали. С особым гостеприимством встречали белорусского лидера в 2015-м в Тбилиси, тогда он даже подписал документ о нерушимости территориальной целостности Грузии. Через год, в 2016-м, было открыто посольство Беларуси в Грузии.

Приезжал Лукашенко и весной 2018-го. И тоже демонстрировал дружелюбие и призывал к кардинальному увеличению товарооборота между двумя странами и даже подарил трактор президенту Георгию Маргвелашвили.

С тех пор экономические связи между двумя странами лишь укреплялись и росли. В январе-августе текущего года внешнеторговый оборот Грузии и Беларуси превысил 85 миллионов долларов США. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года торговля между странами была на уровне 67 миллионов долларов, а в 2020-м – 56 миллионов.

С учетом того, что Грузия сохраняет экономические отношения с Россией и после признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии, вряд ли грузинские власти откажутся от торговли с Беларусью даже в случае признания Минском независимости Сухуми и Цхинвали. Однако в этом вопросе мнение грузинских наблюдателей разделились. Часть считает, что Лукашенко посетил Абхазию, чтобы подыграть российской стороне в вопросе передачи ей абхазскими де-факто властями пицундских земель. И дальше дело не пойдет. Хотя многие считают, что на этом все не закончится и Лукашенко, скорее всего, признает независимость отколовшихся грузинских регионов.

В Тбилиси надеются, что этому можно противопоставить незамедлительную реакцию западных партнеров. После заявления Госдепа США визит Лукашенко в Абхазии осудили и в ЕС. Вот что заявил спикер ЕС Питер Стано:

«Европейский Союз решительно осуждает визит Александра Лукашенко в отделившийся грузинский регион Абхазию. Даже несмотря на тот факт, что эта персона, Лукашенко, не имеет никакой легитимности, чтобы действовать как глава государства, этот визит был осуществлен без согласия правительства Грузии, являющегося единственным законным представителем власти в регионе Абхазия. Поэтому этот визит нарушает суверенитет Грузии и ее территориальную целостность и представляет собой грубое нарушение международного права», – отметил Стано.

Оппозиционеры призывали сегодня власть присоединиться к санкциям ЕС, принятым против Лукашенко, и добиваться от европейских партнеров введения дополнительных санкций в случае признания им независимости Сухуми и Цхинвали. Некоторые наблюдатели полагают, что белорусский лидер сделает этот шаг после 30 сентября, когда на основе так называемого референдума президент Владимир Путин объявит о присоединении к РФ четырех регионов Восточной Украины, что международным сообществом расценивается как аннексия.

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