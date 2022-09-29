Представители исполкома Конгресса народа Абхазии инициировали круглый стол, на котором предложили участникам поддержать обращение и ввести мораторий на все митинговые формы протеста на время военных действий в Украине. Инициатива не встретила единодушной поддержки.

Вчера в Сухуме в Центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба по инициативе исполкома Конгресса народа Абхазии состоялась встреча представителей движений и партий, на которой обсуждалась общественно-политическая ситуация в Абхазии и ранее принятое обращение конгресса.

Дискуссию вел представитель конгресса Давид Пилия, который считает, что в сложной внешнеполитической обстановке надо определиться, что важнее – консолидация общества или «другие цели». За этим стояло предложение отложить все споры и выступления оппозиции ради стабильности в обществе.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба уверен, что задача коллективного Запада – создать вокруг России горячие точки, а мобилизация в Абхазии будет возможна, если специальная военная операция России в Украине примет более серьезный характер. Он заявил, что не против оппозиции, но «ее действия принимают совершенно неприемлемые формы, политики готовы пойти на все ради власти, из-за этого мы до сих пор топчемся на месте». Шамба предположил, что, в случае нападения Грузии на Абхазию, Тбилиси получит поддержку со стороны почти 50 стран, выступающих против России, и призвал не расслабляться.

Депутат парламента, председатель партии «Айтаира» Леонид Лакербая выразил обеспокоенность прошедшими на Донбассе и в других областях Украины референдумами и тем, что «у кого-то могли возникнуть идеи о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации». Но вчерашний визит президента Белоруссии Александра Лукашенко успокоил его тем, что будет найдена другая возможность признания Абхазии, а именно, вхождение в состав Союзного государства.

Руководитель абхазской диаспоры г. Сочи Беслан Камкия считает, что «Россия всего на несколько часов опередила удары ракетами по Донбассу со стороны украинских националистов», а взаимная поддержка России и Абхазии предопределена исторически.

Текст обращения, предложенного исполкомом конгресса, не был поддержан всеми участниками встречи. Два основных его положения о необходимости консолидировано выразить общенародную поддержку действиям Российской Федерации в защиту государственного суверенитета и на время проведения СВО воздержаться от проведения массовых политических мероприятий вызвали неоднозначную реакцию.

Один из участников круглого стола, бывший депутат парламента и член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» Ахра Бжания прокомментировал встречу и выразил свое несогласие с предложениями конгресса:

«Я не поддержал, во-первых, потому что мы собрались на круглый стол, как я понял, да и не только я, чтобы обсуждать какие-то проблемы, а не для того, чтобы подписывать какой-то меморандум. Это по форме и по содержанию тоже. Там говорилось, давайте выразим общественную поддержку борьбе Российской Федерации за суверенитет, и второй пункт там был, чтобы на время СВО объявить в Абхазии мораторий на общественные собрания, митинги, на социальную активность. Я сказал, что ни с одним пунктом согласиться не могу, потому что, во-первых, взаимный суверенитет Абхазии и Российской Федерации у нас подтвержден фактом взаимного признания и огромным количеством межгосударственных договоров, широчайшим спектром военного, экономического, социального и культурного сотрудничества. Какой такой документ мы можем подписать, чтобы еще больше подтвердить приверженность взаимному суверенитету, я, честно говоря, не понимаю. На мой взгляд, это просто смешно».

Ахра Бжания считает невозможным введение моратория на протестную активность граждан, которые, в соответствии с Конституцией, обязаны защищать суверенитет страны. Он также высказался решительно против идеи вхождения Абхазии в Союзное государство:

«Что касается второго пункта: на время проведения СВО и боевых действий на Украине, давайте отменим здесь все митинги, давайте жить дружно и так далее. Подобное мы еще можем говорить о вещах, которые касаются экономики, социальной сферы, взаимоотношений политических групп. Но, извините меня, когда вы ставите вопрос, касающийся суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции граждан Абхазии на территории Абхазии, о возможности создания анклава, никакие договоры – ни общественные, ни прочие – здесь не помогут. Здесь вступает в силу другое правило: что граждане Абхазии обязаны защищать суверенитет Абхазии, в том числе, и от собственного правительства. Кстати, в Конституции об этом прямо написано. Никакой договор не может запретить гражданам Абхазии защищать свой суверенитет и будущее своих детей, а я считаю, что соглашение по Пицунде как раз прямо противоречит этим принципам, и, конечно, они будут защищать себя и будущее своих детей. Каким образом социальная активность граждан Абхазии может зависеть от внешнеполитических факторов? Представим себе, что боевые действия в Украине будут продолжаться еще год, два, и что теперь? За год-два они все здесь распродадут, а мы будем сидеть сложа руки что ли? Я даже не знаю, как назвать предложение подписать подобный меморандум! Несерьезно. Вот такая моя оценка.

– Ахра, в выступлении на круглом столе вы говорили об отношении к вхождению Абхазии в Союзное государство, какова была ваша позиция?

– Я не поддерживаю эту идею, потому что считаю, что наиболее оптимальный вариант самореализации нашего государственного и этнического проекта – это как раз суверенное государство. Если бы мы хотели в какие-то конфедерации, федерации, союзы вступать, так нам это сто раз предлагали с разных сторон, но мы же на это не подписались?! Мы выбрали свободу и за это воевали и сражались во времена Советского Союза, и наше поколение во время войны огромные жертвы принесло на алтарь этой победы и этой идеи. С какой стати я должен ее менять на что-то другое? Это, во-первых. Во-вторых, мы обсуждаем то, чего нет. Нам ничего не предлагали, нет вообще никаких контуров, ни обкатки идей, ничего нет, это какой-то фантом, который мы здесь обсуждаем. Но даже если бы что-то и было, у нас маленькая страна, если мы будем входить в экономическое, правовое и государственное пространство больших стран, мы просто растворимся и исчезнем».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях